Fraport TAV Antalyaspor - Trabzonspor maçının ardından

Alfons Groenendijk: Türkiye Ligi'nin geçen sezon şampiyonuna 5 gol attık. Biraz ağır bir skor oldu

Abdullah Avcı: Bugün bunu hak etmediğimizi düşünüyorum

Adem AKALAN - Mehmet KILIÇASLAN/ ANTALYA, - Spor Toto Süper Lig'in 3'üncü haftasında Fraport TAV Antalyaspor, sahasında Trabzonspor'u 5-2 mağlup etti. Maç sonunda açıklamalarda bulunan Fraport TAV Antalyaspor teknik sorumlusu Alfons Groenendijk, Türkiye Ligi'nin geçen sezon şampiyonuna 5 gol attıklarını ve biraz ağır bir skorun olduğunu söylerken, Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı ise, oyun olarak bu skoru hak etmediklerini kaydetti.

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonun 3'üncü haftasında sahasında Trabzonspor'u Fernando Martins, Haji Wright(2) ve Gökdeniz Bayrakdar'ın(2) golleriyle 5-2 yendi. Kırmızı beyazlı ekip aldığı galibiyetle yeni sezonda ilk 3 puanını alırken, puanını 6'ya yükseltti. Bordo mavili Trabzonspor ise haftayı 6 puanla kapattı. Maç sonunda Fraport TAV Antalyaspor teknik sorumlusu Alfons Groenendijk ile Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

GROENENDIJK: TARAFTARIMIZ BİZİ İNANILMAZ DESTEKLEDİFraport TAV Antalyaspor teknik sorumlusu Alfons Groenendijk, konuşmasına Gaziantep ve Mardin'de yaşanan trafik kazalarında hayatlarına kaybeden vatandaşlara rahmet dileyerek başladı. Kendileri için inanılmaz bir maç olduğuna dikkat çeken Groenendijk, maça hazırlanırken idmanlarda yaşanan sakatlıklar nedeniyle ilk 11'de değişikliklere gittiklerini söyledi. Maç başladıktan sonra skor avantajını aldıklarını ancak maçın içinde Kudryashov ve Ndao'nun sakatlığının da kendilerini biraz daha zorladığını kaydeden Groenendijk, "45+5'de yediğimiz golle devre arasına önde girdik ama son dakika morallerimizi biraz bozmuştu. İkinci yarı rakibin üzerimize geleceğini biliyorduk ve öylede oldu. Biz de skoru korumak adına hamleler ve değişiklikler yaptık. Ancak 2'nci golü de kalemizde gördük. Taraftarlarımız birinci dakikadan 90'ıncı dakikaya kadar takıma hakikaten 12'nci adam gibi destek oldular. Bize destek oldular, yardım ettiler. Bunun sayesinde inanılmaz bir geri dönüş yaptık. 3'üncü gol, ofansif geçişle bulduğumuz bir goldü. Bundan dakikalar sonra Boffin'in yaptığı inanılmaz kurtarışla aslında bu galibiyeti perçinlemiş olduk. Bundan sonra gelen iki golle maçın skorunu tayin ettik" dedi."BİRAZ AĞIR BİR SKOR OLDU"Türkiye Ligi'nin geçen sezon şampiyonuna 5 gol attıklarını ifade eden Groenendijk, "Biraz ağır bir skor oldu. Trabzonspor, bu ligin önemli bir kulübüdür. Hafta içi Şampiyonlar Ligi maçında başarılar diliyorum. Bu gece kutlama yapıp, yarın antrenmanlara başlayacağız" diye konuştu."SÜRPRİZLER, PLANLAR HAZIRLIYORUZ"Trabzonspor'a son 3 maçı kaybetmediklerinin farkında olduklarını dile getiren Groenendijk, "Bunun bizde farkındayız. Onlara zorlu bir rakip olduğumuzu kabul ettirdiğimiz kanaatindeyim. Onların işini zorlaştıracak şekilde hazırlanıyoruz. Geçen sezonda aynı şekilde bunu yaptık. Sürprizler, planlar hazırlıyoruz. Bu planlar genellikle onlara karşı olan maçlarda. Ancak galibiyetler kendiliğinden gelmiyor. Sıkı çalışmayla, tüm oyuncu grubu olsun, teknik heyet olsun birlikte iyi çalışmasından geliyor. O yüzden herkesi tekrar tebrik ediyorum. 3 kez bu başarı tekrarlanıyorsa kendi açımızdan bir istikrardır. Onlar açısından da zorlu bir rakip olmamızdandır" dedi.AVCI: RAKİP İKİNCİ YARI OYUNA HAKİM OLAMADI TOPU TUTAMADIOyunun ortada arada olan bir oyun olduğunu dile getiren Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, "Oyun aynı şekilde devam ederken ayakta kalmamız gereken yerde yaptığımız bir penaltıyla 2-0 mağlup duruma düştük. Devre biterken golü bulduk ve içeri girdik. İçeri girdikten sonrada oyunsal olarak formasyonda bir değişiklik yaptık. Üçlüyü kurup oyunu tamamen domine edip elimize aldık. Oyunun zaten gol getireceği belliydi. 2-1'ken topumuz direkten döndü. Sonra tekrar devam ettik, 2-2'yi yakaladık. Oyunu seyrederken teknik adam olarak dışarıdan oyunu kazandık kazanacağımızı gösteriyordu. Rakip ikinci yarı oyuna hakim olamadı, topu tutamadı" diye konuştu."BUGÜN BUNU HAK ETMEDİĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"

Top ayaklarındayken gol attıklarını, skorun 3-2 olduğu esnada ise toplarının direkten döndüğünü belirten Avcı, "O top direkten döndükten sonra dördüncü golü yedik. Ondan sonrasında oyun enteresan oldu. Oyun olarak bugün bunu hak etmediğimizi düşünüyorum ama futbolun içinde bunlar var. Trabzonspor geçen senenin şampiyonudur, 3 maç geride kaldı 2'sini kazandık, birini kaybettik. Buradan güçlü bir şekilde çıkıp çarşamba ve Pazar maçlarına hazırlanacağız. Ağustos ayı böyle gidecek. Hem zihinsel hem fiziksel bu mevsim her takım için maç oynamak kolay değil. Ama yapacak bir şey yok, futbolun içinde bunlar var, bugün kaybettik. Rakibi tebrik ediyoruz" diye konuştu.