Ali Koç detayı çok konuşulur! Batshuayi'nin Galatasaray'a neden transfer olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
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Ali Koç detayı çok konuşulur! Batshuayi'nin Galatasaray'a neden transfer olduğu ortaya çıktı

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Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer olan Michy Batshuayi'nin transfer sebebi ortaya çıktı. Belçikalı futbolcunun, geçen sezon izin gününü milli takımdan arkadaşı Dries Mertens ile geçirdiği için Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un bu durumu uyarmak istemesi üzerine olumsuz bir tepki verdiği ve bu durumun ayrılığın sinyallerini vermesine neden olduğu belirtildi.

23.08.2024 14:32  Güncelleme: 14:43
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Fenerbahçe'den ezeli rakibi Galatasaray'a transfer olan yıldız golcü Michy Batshuayi'nin sarı-kırmızılılara neden transfer olduğu ortaya çıktı.

ALİ KOÇ'TAN UYARI ALINCA ORTALIK KARIŞTI

Belçikalı futbolcunun, geçen sezon izin gününü milli takımdan yakın arkadaşı Dries Mertens ile geçirdiği için Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un bu durumu uyarmak istemesi üzerine olumsuz bir tepki verdi. Bu durum, Batshuayi'nin ayrılığın sinyallerini vermesine neden oldu.

Ali Koç detayı çok konuşulur! Batshuayi'nin Galatasaray'a neden transfer olduğu ortaya çıktı

ERDEN TİMUR GÖREVİ BIRAKMADAN ÖNCE ANLAŞMIŞ

Erden Timur'un görevi bırakmadan önce Belçikalı golcüyle iletişime geçtiği ve Batshuayi'nin Galatasaray'dan aldığı teklifi tereddütsüz kabul ettiği belirtildi.

Ali Koç detayı çok konuşulur! Batshuayi'nin Galatasaray'a neden transfer olduğu ortaya çıktı
Ali Koç detayı çok konuşulur! Batshuayi\'nin Galatasaray\'a neden transfer olduğu ortaya çıktı

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Son Dakika Spor Ali Koç detayı çok konuşulur! Batshuayi'nin Galatasaray'a neden transfer olduğu ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • Bahattin Eser: 5saraydan sonra 8taşa gider bu zalım . Morinyo gelmeden zaten istemiyordu bunu . Daha fenere takımımıza kapısından içeri bile giremezsin. 33 111 Yanıtla
    Osman Aydoğan: bu soyadı eser olanların hepsi mi böyle. 0 0 nuri Topaloğlu: saf mısın oğlum yorum yapmak zorundaymışım cokmu biliyon 0 0 Özgür Çelik: zaten gelmez adam şampiyonluk istiyor kupa istiyor ne işi var sizde 0 0 Taner Barker: 7bahçe de kalmadı diye mi isyanın.... 0 0
  • Adam Mı haklı: Ali koç başkan GS şampiyon.. 107 23 Yanıtla
  • Yunus Yeniay: dışarıda istediği ile görüşür kardeşim adam kendi ülkesinden biriyle görüşebilir buna kimse engel olamaz ne saçma iyi avrupada barış alper olsa ardayla konuşması yasak mı olacak saçmalık 97 6 Yanıtla
  • Ahmet Akkaya: teşekkürler ali koç,,,,, 79 9 Yanıtla
  • Nuri Varol: adam haklı baktı kuşlarda şampiyon olamıyor şampiyon takıma gidecek. 60 18 Yanıtla
    Volkan null: Kuşların kralıdır KARA KARTAL ... 5 liği hazemedemiyorsan soda iç 0 0
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