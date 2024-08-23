Ali Koç detayı çok konuşulur! Batshuayi\'nin Galatasaray\'a neden transfer olduğu ortaya çıktı

Bahattin Eser:

5saraydan sonra 8taşa gider bu zalım . Morinyo gelmeden zaten istemiyordu bunu . Daha fenere takımımıza kapısından içeri bile giremezsin.

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Osman Aydoğan: bu soyadı eser olanların hepsi mi böyle. 0 0

nuri Topaloğlu: saf mısın oğlum yorum yapmak zorundaymışım cokmu biliyon 0 0

Özgür Çelik: zaten gelmez adam şampiyonluk istiyor kupa istiyor ne işi var sizde 0 0