Ali Koç: Türk Futbolu Adaletle Kazanacak

İSTANBUL - Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Türk futboluna adalet geldiği zaman sadece sarı-lacivertlilerin değil, herkesin kazanacağını söyleyerek, "Türk futbolu kazanacak. Avrupa'da daha başarılı olacağız. Milletçe birlik ve beraberliğimiz futboldan gördüğü zararı görmeyecek" dedi.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Fenerbahçe Spor Kulübü Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Toplantıda konuşma yapan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, farklı branşlarda alınan başarılı sonuçlar, futbolda yaşananlar, transferler ve birçok konuya dair açıklamalarda bulundu.

Son 1 ay kendisi ve camia adına üzücü bir dönem olduğunu belirterek sözlerine başlayan Başkan Koç, Bolu'da yaşanan yangın faciasında hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine başsağlığı diledi. Koç, "Yönetim kurulunda birlikte yol aldığımız Mehmet Salih Dereli'yi kaybettik. Kendisi doğduğundan beri ağabeyimin 3 arkadaşından biriydi. Her daim Fenerbahçe'mize sonsuz desteği verip, verdiği desteklerin konuşulmasını istemeyen, gönlünün cömert olan, iyi bir insanı kaybetmenin acısını yaşadık. Hem camiamıza, hem yönetim kurulumuzun başı sağ olsun. O akşamın sabahında futbolcumuz, büyüğümüz Ogün ağabeyimizi kaybettiğini ailesinden haberini aldık. Yaşamı boyunca Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı olması, vatanını ve bayrağını her şeyin üzerinde tutması onu ayrıcalıklı kılan özelliklerinden birisiydi. O malum terör örgütüne karşı mücadele etti. Camiamızın kanaat önderlerinden biri oldu. Nurlar içinde yatsın. Ailesine başsağlığı diliyorum. Onun üzerine Oğuz Çetin'in bir rahatsızlığı oldu. İlk güne göre çok daha iyi. İnşallah sağlığına tez zamanda kavuşur. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" diye konuştu.

"Avrupa'daki yürüyüşümüz devam edecektir"

Futbol takımının son 4 yılda Avrupa'da istikrarlı bir takım haline geldiğini aktaran Ali Koç, "Her alanda iyi gidiyoruz. Sezon öncesi belirlediğimiz Avrupa hedeflerine sağlam adımlarla gidiyoruz. Kadın basketbol takımımızı tebrik ediyorum. Onlardan geçen sezonki başarıyı bekliyoruz. Erkek takımımız Euroleague'de ikinci. Tam bir takım havası veriyor, müthiş mücadele ediyor. Yeri geldi 7 maçı arka arkaya kaybetti. Ancak bugün geldiğimiz nokta itibarıyla Final Four'a emin adımlarla gidiyoruz. Kadın voleybolcularımız en büyük isteklerimizden biri Final Four'u kazanmak. Sahamızda bu kupayı kazanmak en büyük arzumuz. Onlara da inancımız tam. Anderlecht karşısında güzel bir futbolla 3-0 yendik. Havaya girmeyelim, hocamızın dediği gibi ikinci bir 90 dakika var. İnşallah rövanşı da geçip son 16'ya kalacağız. Son 4 yıldır Avrupa'da istikrarlı bir takıma dönüştük. Ülke sıralamasında 10. sıradayız. Son 5 yılda alınan puanların 3'te 1'i Fenerbahçe'den gelmiştir, onurluyuz. Biz kısacası hangi kulvarda olursa olsun, tarihimiz boyunca ülke bayrağımızı en yüksek tutmak için örnek olduk, pozisyon aldık. Taraftarlarımızın kıvanç duyduğu her kulvardaki Avrupa'daki yürüyüşümüz devam edecektir. Allah onların yanında olsun, şans yanımızda olsun" diye konuştu.

"Fenerbahçe, Avrupa'nın ilk 5 ligine sıçrayabilme tahtası olarak görülmektedir"

Futbolda iyi bir transfer süreci geçirdiklerini vurgulayan Başkan Koç, "Takımımızın başında çok değerli hocamız var. Yeri geldi değersizleştirildi, niye? Cesurca gerçekleri aktardığı için. Oyuncularımız onu daha iyi anladıkça, sistemine daha da ayak uydurdukça daha sık başarılar gelecektir. Kendisiyle devam etme fikrine katılıyorum. Artık sabretmemiz lazım. Sonuçlar ne olursa olsun, yönetim gider hoca kalır mesajını kendisine verdik. Transfer bir süreçtir. Kış transfer döneminde eksiklerimizi giderecek, daha da önemlisi taraftara verdiğimiz sözümüzü daha da kuvvetlendirecek isimleri aldık. Biz yapınca konuşuruz. Yapacağız, edeceğiz, bekliyoruz yok! Biz yaptığımız zaman konuşuruz. Hedeflediğimiz her pozisyon için önceliğimizde ya 1., ya da 2. isimleri kadromuza kattık. Yönetim kuruluna çok teşekkür ediyorum, bu imkanları sağladıkları için. Fenerbahçe transfer konusunda istikrarlı şekilde gidiyor. Fenerbahçe futbolcuların gözünde, Avrupa'nın ilk 5 ligine sıçrayabilme tahtası olarak görülmektedir. Bu da transferde elimizi güçlendiriyor. Cazibe haline geliyor. Talisca biliyorsunuz uzun zamandır istediğimiz bir futbolcuydu. Hayalimiz ocak başında getirmekti. Sonra anlaştık, Arap kulübünde yönetim değişikliğine gidildi. Skriniar'ı transfer ettikten sonra malum kulüp de araya girdi, 2 milyon Euro daha fazla teklif etti, etmedim demesinler. Hem Talisca, hem de menajeri verdikleri sözde durdular. Uzun süre beklemelerine rağmen, 93. dakikada rakibimizin sürece dahil olup, çok daha yüksek teklifler vermesine rağmen itibar etmedi. Hem ona hem menajerine teşekkür ediyorum. İnşallah ona yaptığımız yatırımı alacağız. Fenerbahçe, Skriniar'ı transfer etmeden, 'Fenerbahçe Skriniar'ı transfer edecek' haberlerini duymamışsınızdır. Inter'in kaptanı PSG'ye transfer oldu. Orada hocayla görüş ayrılığından dolayı bizim için bir fırsat doğdu. 'Türkiye'den önce diğer alternatiflerimi değerlendirmek istiyorum ancak Türkiye'ye gelirsem Fenerbahçe'den başka kulübe gelmem' dedi. Bu şekilde 3 hafta opsiyonları değerlendirdi. Türkiye'de verdiği sözü tuttu. Biz sadece çok iyi futbolcu değil, büyük bir karakter, büyük bir lider transfer ettik. İnşallah o da uzun zaman Fenerbahçe'ye hizmet eder. Zaten ayağı alıştı. İstanbul ve Fenerbahçe'den etkilenmemek mümkün değil. Mimovic geleceğe yatırımdır. Ferdi etkisi oluşturacaktır. Bu fırsatı kaçırmak istemedik. Maximin'in Napoli'ye gitme ihtimali vardı. İyi ki de gitmedi ona ihtiyacımız var. Mimovic, Zenit'e gitti, şampiyonluk yarışında olmak istedi. Göreceksiniz önümüzdeki sezon ondan çok fayda sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Başkan Koç'tan taraftarlara teşekkür

Başkan Ali Koç, sarı-lacivertli taraftarların her müsabakada takıma desteğinin altını çizerek şunları söyledi:

"Taraftarlarımız kayıtsız, şartsız desteğini futbolcusuna yansıttı ve son dönemde aldığımız sonuçlarda payı oldu. Zaten deplasman tarafına hiçbir şey demek istemiyorum. Göğsümüzü kabartıyorlar. 300-500 kişi gittiğimiz statlarda da, 1500 kişi gittiğimiz statlarda farklarını hissettiriyorlar. Onlara da teşekkür etmek istiyorum. Geçen sezon deplasmanda hiç yenilmedik. Burada deplasman taraftarının katkısı malumunuzdur, iç sahada da aştığımızı düşünüyorum."

"Fenerbahçe huzuru bozan değil, terör örgütüne sarı duvar örerek göğsünü siper eden kulüptür"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, barkovizyondan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in daha önce yaptığı açıklamalarını göstererek sunum yaptı. Yarıda kalan Adana Demirspor maçıyla ilgili de suçlayanlara cevap veren Koç, "Ne kadar çelişkili bir kulüp olduklarını sadece 2 açıklamayla gösterelim dedi arkadaşlarımız. Huzura ihtiyacımız var diyen kişilerin huzuru bozan kişilerle aynı olduğunu kamuoyuna göstermemiz lazım. Futbol dinamik bir dünya, olup bitenlerin hızına yetişemiyoruz. Aslında karşımızdaki ruh hali bu. Rizespor maçında hakem otoritelerin tümünün hakemlerin verdiği kararların doğru olduğunu söylemesine rağmen bize hırsız iftirası atıyorlar. Fenerbahçe, hırsıza 'Hırsız var' diyen taraftır, bunu anlamadılar. Her seferinde bunun tutacağını sandılar ama artık tutmuyor. Yarıda kalan bir Adana Demirspor maçı var. Gündem değiştirmekte o kadar muhteşemler ki, iş Fenerbahçe - Galatasaray işine döndü. Kamuoyu uyanık değil. Biz mi yaptık? O zaman şunu yazın 'Mertens seneye Fenerbahçe'de'. Bu kurgunun gerçek olabilmesi için planın öznesi Mertens değil mi? Mertens de dolayısıyla kurgunun içinde. O kadar deli saçması işleri halka yedirmeye çalışmışlar ki, buna devam ediyorlar. İtidal çağrısı yapanlar da kendileri. Artık kimse itibar etmiyor. Artık insanlar görüyor, tepki veriyorlar. Fenerbahçe huzuru bozan değil, Türk toplumunu uçuruma götüren terör örgütüne sarı duvar örerek göğsünü siper eden kulüptür. Bunu sizin çocuklarınız için de yaptık. Kısacası burada beka problemi vardır" dedi.

"Bu mücadeleyle Türk futbolu temizlenecekse hepimize yarayacaktır"

Saha içinde kalmaya devam edeceklerini belirten Koç, sözlerine şöyle devam etti:

"Futbol içinde yaşananları bir Fenerbahçe-Galatasaray kavgasına çekip, bizi Anadolu kulüpleri ile karşı karşıya getirmek isteyenleri gülerek izliyoruz. Ben Kulüpler Birliği başkanlığı yaparken, oradaki kulüpler benim duruşumu bilirler. Sizin algınız bizi Anadolu kulüpleri ile karşı karşıya getirmek. Anadolu kulüplerine sesleniyorum; hangi takım sizin futbolcunuzu ayarttı? Hangi kulüp futbolcularınızı, aileleri üzerinden, menajerleri üzerinden köşeye sıkıştırdı? Fenerbahçe mi? Bir tane örnek gösterin. Anadolu kulüpleri de bilsin, bu mücadele Türk futbolu temizlenecekse hepimize yarayacak mücadeledir. Özellikle bir camianın son 30 yılda kimlerle, hangi iş birlikçileriyle, hangi yöntemlerle, hangi düzenin parçası olarak avantaj sağladığını, nasıl korunduğunu artık tüm kamuoyu biliyor. Bu düzen öyle hale geldi ki bir nesil için bu korunma ortamı norm haline geldi. 30'lu yaşlarda biri yaşananların normal olduğunu düşünürse haksız da değil. Kendi camiamıza da kırgınım, onlarca yıllarca oluşan düzen aylar içinde çözülmüyor. Biz mücadelemizi veriyoruz. Kenetlenin, sadece sahada değil, saha dışında da ihtiyacımız var. Her şeyi yapanların bugün dahil mağduru oynamaya devam edebilmeleri, bizim kavrayabileceğimiz bir ruh hali değildir."

"Türk futboluna adalet geldiği zaman herkes kazanacak"

Türk futbolunun yeniden inşası gerektiğini belirten Ali Koç, "Olay TFF'nin istifası, MHK'nın istifası değil. Biz Türk futbolunun kurtuluşunun, kurulan yapının yerine herkes için adaleti getirecek bir sistem olduğunu düşünüyor ve bunun mücadelesini veriyoruz. Hareketlerimiz, söylemlerimiz, davranış şeklimiz 1 gram sapmaz. Yalandan istifaya çağırıp, ondan sonra tarihin en kötü kurulu ve başkanı dediğiniz insanların görevine devam edebilmeleri için entrikalara girmeyiz. Tükürdüğümüzü yalamayız. Son olarak sorunu kabul edip, kaynağını tespit ettikten sonra cesaretli ve iradeli şekilde ki bugünkü yönetim bunu yapmaya çalışıyor. Kuvvetli bir iradeyle Türk futbolunun yeniden inşası gerekiyor. İllegal bahiste olduğu gibi tek başımıza mücadele edeceğiz. Türk futboluna adalet geldiği zaman sadece Fenerbahçe değil, herkes kazanacak. Türk futbolu kazanacak. Avrupa'da daha başarılı olacağız. Milletçe birlik ve beraberliğimiz futboldan gördüğü zararı görmeyecek. En önemlisi başta saf çocuklarımız olmak üzere tüm kamuoyu, Türk futboluna olan güveni tekrar tesis edecek. Ülkenin marka değeri artacak. Marka değeri arttıkça ekonomisi düzelecek. Biz bunun mücadelesini veriyoruz" şeklinde konuştu.

"İnanın, güzel günler bizi bekliyor"

Veremeyecekleri hiçbir hesap olmadığını ifade eden sarı-lacivertlilerin başkanı, "Bizim veremeyeceğimiz hiçbir hesap yoktur. Devletimizin yetkililerine ifade ettiğim gibi; bizim gibi insanları, bizim gibi kulüpleri, bizim gibi insanları gayrimeşruya itmeyin. Kayıt dışına itmeyin. Rekabet ettiğimiz yerlerde varsa sorun lütfen giderin. Yoksa bizi de sevk etmeyin. Biz girmeyiz. Devletimiz, devletliğini göstersin ve herkese güven versin. Biz benzer durumda olsaydık, nefes alamazdık. Müfettişler gelir, içimizden geçerdi. Bizim tek isteğimiz varsa usulsüzlük gereken ağır cezalar da verilsin ki ağır cezalar alsın. Biz bilmiyor muyuz illegal bahis sitelerinden reklam almayı. Dünyanın en büyük lüksü gece yatarken huzurlu yatmaktır. Bizim hikayemiz haram değil, alın teri. Fenerbahçe taraftarı geçmişte olduğu gibi bugün de kulübün yanında olmaya devam etmeli. İnancımız tam, kararlarımız güçlü. İnanın, güzel günler bizi bekliyor. Biz inanırsak, karşımızda kimse duramaz" diyerek sözlerini noktaladı.