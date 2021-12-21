Ali Koç'un elinde henüz oynamadığı son bir kart kaldı

20 yıllık Aziz Yıldırım dönemini sona erdirerek başkanlığa seçilen Ali Koç, 4 sezonluk görev süresinde sarı-lacivertlilere sahada hiçbir başarı kazandıramadı. Denediği tüm modellerde başarısız olan başkanın elinde kullanmadığı son bir kart kaldı.

İLK TERCİHİ COCU OLDU

Ajansspor'un haberine göre; İlk sezonuna Avrupai bir model sloganıyla takımın başına Phillip Cocu'yu getirdi. Hollandalı teknik adamın en tepesine de Fransız sportif direktör Damien Comolli oturtuldu. Böylece futbol profesyonellere ve sportif direktörlük aklına teslim edildi. Ne var ki takım küme düşme hattına gerileyince Cocu ile yollar ayrıldı.

KOEMAN VE YANAL DA KÖTÜ GİDİŞE ÇARE OLMADI

Takımın dümenine geçici görevle Erwin Koeman geçti. Bir iki sonuç alınca "Acaba devam mı edelim" düşüncesi oluştu ancak bundan çabuk vazgeçildi. Koeman'ın yerine taraftarın çok istediği ve takımı daha önce şampiyon yapan Ersun Yanal getirildi. Yanal ile hedef bir sonraki sezondu esas olarak. Ne var ki bir sonraki sezon takvimler Mart ayını gösterdiğinde Yanal da istifasını verdi.

CAMİANIN EVLADI EROL BULUT

Yanal'ın ayrılığıyla takım sezonu aslında altyapının koordinatörlüğü için getirilen Tahir Karapınar'a emanet edildi. Ama takımı kenarda fiilen kaptan Emre Belözoğlu yönetti. Koç yönetimindeki üçüncü sezonun sloganı şuydu: Yeni nesil, camianın evladı teknik direktör! Bu da Erol Bulut'du. Takımın başına Bulut gelirken sportif direktörlük modeline de bu kez yerli versiyonuyla yeniden dönüldü. Hemen hemen tüm transferleri yapan ve medyada manşetleri 'Alo ben Emre Abin' sloganıyla süsleyen Emre Belözoğlu, sportif direktör oldu. Zaten Belözoğlu da yıllardır bu göreve hazırlanıyordu. Ama imza töreninde Ali Koç'un "Emre aslında İtalya'ya gidip teknik direktörlük yapmak istiyordu ama bizi kırmadı" demesi akıllarda soru işareti bıraktı.

EMRE BELÖZOĞLU DÖNEMİNDE ŞAMPİYONLUĞUN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

Nitekim sezonun son 10 haftasına Fenerbahçe, Bulut'un yerine eşofmanları çeken sportif direktör Belözğlu ile girdi. Bu sezon şampiyonluğa da en çok yaklaşılan dönem oldu. Fenerbahçe, evinde Demir Grup Sivasspor'a kaybetmese muhtemelen şampiyon olacaktı. Fakat olmadı. Böylece bir sezon daha aynı teknik adamla bitirilememiş olundu.

YARIM KALAN HİKAYE TAMAMLANAMADI

Ve geldik bu sezona... Bielsa dahil, çok yüksek profilli teknik adamlardan birinin takımın başına gelmesi beklenirken "Yarım kalan hikâye tamamlanacak" şiarıyla bu Vitor Pereira geldi. Camiada ve futbol kamuoyunda şoke eden bir tercihti bu. Hiç kimse Portekizli'nin geleceğini tahmin dahi edememişti. Sezona iyi bir giriş yapılsa da işte bugün görüldüğü gibi, devre bitmeden yollar ayrıldı. Yani 4. sezon da en az iki teknik direktörle tamamlanacak.

ALİ KOÇ, 9 TEKNİK DİREKTÖRLE ÇALIŞTI

Ali Koç yönetiminde 4. sezon itibarıyla 4 as 3 de geçici olmak üzere toplam 9 hoca eskitildi: Phillip Cocu, Erwin Koeman, Ersun Yanal, Tahir Karapınar, Erol Bulut, Emre Belözoğlu, Vitor Pereira... Şimdi sırada 8. teknik adam var. Bu arada iki de sportif direktör denemesi yapıldı.

DÜNYA ÇAPINDA TEKNİK DİREKTÖR GELİR Mİ?

Özetle, Ali Koç, 4. sezonunu yaşadığı Fenerbahçe, 'Avupai sistem', 'Eski şampiyon teknik direktör', 'Yeni nesil ve camianın evladı' ve 'Yarım kalan hikaye' olmak üzere 4 ayrı modelle başarıyı aradı ama bulamadı. Şimdi geriye denenmemiş tek bir model kalmış görünüyor. O da şu: 'Dünya çapında teknik direktör'... Bakalım Koç bunu tercih edecek yoksa, kamuoyuna yansıdığı gibi 'çıkış arayan teknik direktör' modelini mi? Bekleyip göreceğiz.