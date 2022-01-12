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Ali Koç ve yönetimi dikkat kesildi! Aziz Yıldırım'dan ortalığı ayağa kaldıran mesaj - Son Dakika

Ali Koç ve yönetimi dikkat kesildi! Aziz Yıldırım'dan ortalığı ayağa kaldıran mesaj

12.01.2022 18:09

Duayen gazeteci Faik Çetiner'in haberi, Fenerbahçe camiasında ses getirdi. Çetiner, Fenerbahçe'deki gidişattan rahatsız olan efsane başkan Aziz Yıldırım'ın, "Tek çare genel kurul" dediğini haberinde yazdı.

Fenerbahçe, Başkan Ali Koç'un dördüncü senesinde de büyük hayal kırıklığı yaşadı. Sarı-Lacivertli taraftarlar, Kadıköy'deki her maçta Başkan Ali Koç'u istifaya davet ediyor.

Ali Koç ve yönetimi teyakkuzda! Aziz Yıldırım'dan ortalığı ayağa kaldıran mesaj

"NORVEÇ'TEN YAPILIYOR"

Başkan Ali Koç'un Adana Demir maçından önce yaptığı açıklamalar soğuk duş etkisi yaptı. Ali Koç, "Adımıza açılan etiketleri araştırdık. Yüzde 49.7'si Norveç'ten yapılıyor. Norveç'te ne çok Fenerbahçeli varmış. Sosyal medyada açılan etiketler insanları etkiliyor. Bunlar oganize çete" ifadelerini kullanmıştı. Başkan Ali Koç'un bu açıklaması hayli tepki çekti.

Ali Koç ve yönetimi teyakkuzda! Aziz Yıldırım'dan ortalığı ayağa kaldıran mesaj

"ÇARE GENEL KURUL"

Duayen gazeteci Fanatik yazarı Faik Çetiner, Aziz Yıldırım'la yaptığı sohbetin detaylarını paylaştı. Aziz Yıldırım'ın "Genel kurul" mesajı dikkat çekti.

İşte Faik Çetiner'in yazısı:

"SINIRSIZ ZANNETTİ"

"Ali Koç, sınırsız zannettiği kredisini 3.5 yılda sıfırladı. Fenerbahçe ne Löw, ne Mourinho ile ne de Wenger'le düzelir. Acilen kongreye gitmeli. Devam edecekse de güvenoyu istemeli. Efsane başkan Aziz Yıldırım'ın düşüncesi de aynı: Tek çare genel kurul.

"HAZIRA DAĞ DAYANMAZ"

Hazıra dağ dayanmaz derler. Misal Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sınırsız zannettiği kredisini 3.5 yıl içinde sıfırladı. Yaptıklarını, icraatlarını düşündükçe başkanın neyi hedeflediğini anlamak mümkün değil.

"ALTYAPI HOCASINA TESLİM ETTİ"

Ligin ikinci yarısı başlamış, Fenerbahçe takımı, futbol kariyeri bilinmeyen, tecrübesi olmayan, futbolcuların elinde oyuncakmış gibi duran bir altyapı hocasına teslim edilmiş. Yarış 3 kulvarda devam ediyor, Fenerbahçe Başkanı, 'Teknik direktörü 1-2 haftaya buluruz' diyor.

"ETİKET MERAKLILARINI DEĞİL"

Bu tutum, bu davranış biçimi Fenerbahçelileri çileden çıkartıyor. Fenerbahçe ne Löw'le düzelir, ne Mourinho ne de Wenger ile. Fenerbahçe acil kongreye gitmeli. Başkan ya bırakmalı ya da güvenoyu istemeli. Yeni liste yaparken de Fenerbahçe'nin ciğerlerini bilen yöneticileri yanına almalı. Şimdikiler gibi Fenerbahçe'yi hiç tanımayan etiket meraklılarını değil.

"AZİZ BAŞKAN AYNI DÜŞÜNCEDE"

Efsane başkan Aziz Yıldırım'ın düşüncesi de aynı. Geçen gün yaptığımız ayak üstü sohbette, 'Şu anda tek çare kongre' sözleriyle görüşünü dile getirdi."

Ali Koç ve yönetimi teyakkuzda! Aziz Yıldırım'dan ortalığı ayağa kaldıran mesaj
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Aziz Yıldırım, Faik Çetiner, Fenerbahçe, Kadıköy, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ali Koç ve yönetimi dikkat kesildi! Aziz Yıldırım'dan ortalığı ayağa kaldıran mesaj - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Ali Koç ve yönetimi dikkat kesildi! Aziz Yıldırım'dan ortalığı ayağa kaldıran mesaj - Son Dakika
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