Ali Koç, Vitor Pereira ile devam etme konusundaki kararını yineledi

Fenerbahçe'de taraftarlar ve basının bir numaralı gündemi Vitor Pereira'nın geleceği olurken, Başkan Ali Koç için bu konu tartışmaya kapalı. Ali Koç, Çaykur Rizespor galibiyeti sonrası yakın çevresine teknik direktörlük koltuğu konusunda net tavrını bir kez daha iletti. Başkanın Beşiktaş derbisi konusundaki ifadeleri ise bir hayli dikkat çekti.

"İKİNCİ SIRADAYIZ"

Akşam'ın haberine göre; Başkan Ali Koç'un Rize maçından sonra, "Sürekli olarak Vitor Pereira'nın geleceği tartışılıyor ama bu kadar eleştiriye rağmen şu an 2. sıradayız. Ligin ise henüz 15. haftasındayız. Bizim en büyük rakibimiz yine kendimiziz. Sabır gösterip tek yumruk olursak bu sezon şampiyonluğu kazanabiliriz" dediği öğrenildi.

"DERBİYE BAĞLI DEĞİLİZ"

Başkan Ali Koç'un konuşmasında en dikkat çeken bölüm ise 2 hafta sonra oynanacak Beşiktaş maçıyla ilgili olan kısımdı. Beşiktaş derbisi hakkında konuşulması üzerine Koç'un, "Galatasaray derbisi öncesi de aynı baskı vardı. O zaman söyledim, yine söylüyorum. Derbiyi kazanacağımızdan hiç şüphem yok ama olası kötü sonuçta Vitor Pereira ile devam edeceğiz. Sürekli olarak hoca değiştirerek kalıcı bir başarı elde etmemiz mümkün değil. Sancılı bir süreç de olsa gidişattan memnunum" ifadelerini kullandığı bildirildi.

"TRABZONSPOR DA TAKILACAK"

Ali Koç'un ayrıca lider Trabzonspor ile aradaki farkı 12 olarak görmediği belirtilirken, "Onlar deplasmana gelecekler, o maçı kazanacağımızı düşünürsek fark 9 ve illa ki Trabzonspor da takılacaktır. Bu takıma inancım tam" diyerek ortamdan ayrıldığı aktarıldı.