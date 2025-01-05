Altay Yönetiminden Ozan Evrim Özenç'e Geri Dön Çağrısı - Son Dakika
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Altay Yönetiminden Ozan Evrim Özenç'e Geri Dön Çağrısı

Altay Yönetiminden Ozan Evrim Özenç\'e Geri Dön Çağrısı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay, alacaklarını tahsil edemeyerek kulüpten ayrılan kaleci Ozan Evrim Özenç'e geri dönmesi için çağrıda bulundu. Kulüp yönetimi Ozan'a ödeme yapmayı taahhüt etti.

05.01.2025 11:57  Güncelleme: 11:59
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Mustafa KÖPRÜLÜ/ İZMİR,

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay'da takımdan ayrılan kaleci Ozan Evrim Özenç'e yönetim, "Geri dön" çağrısı yaptı. Alacakları yatırılmayınca kulübe ihtarname gönderip serbest kalma hakkı kazanan ve ilk yarının bitimine 2 hafta kala İzmir'den ayrılarak Antalya'ya ailesinin yanına giden tecrübeli file bekçisi devre arası hazırlıklarında da kadroda yer almadı. Kaleci Ozan'a yönetim ödeme sözü verdi.

Camianın önemli isimlerinin kulübe destek olmak amacıyla bir araya gelmesinin ardından Ozan'ın yuvaya dönmesi için düğmeye basıldı. Kulüp Başkanı Süleyman Özkaral, kaleci Ozan'ın önümüzdeki günlerde takıma katılacağını, deneyimli eldivene ödeme yapacaklarını söyledi. Transfer yasağı bulunan Altay'da ilk devrenin son 2 maçında altyapıdan yetişen 19 yaşındaki kaleci Ulaş Hasan Özçelik ilk 11'de görev yapmıştı.

Kaynak: DHA

Ozan Evrim Özenç, Futbol, Finans, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altay Yönetiminden Ozan Evrim Özenç'e Geri Dön Çağrısı - Son Dakika

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