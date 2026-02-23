Amed SK, Van Spor'u 1-0 Geçti - Son Dakika
Amed SK, Van Spor'u 1-0 Geçti

Amed SK, Van Spor\'u 1-0 Geçti
23.02.2026 22:39
Amed Sportif Faaliyetler, İmaj Altyapı Van Spor FK'yı 90+3'teki golle 1-0 mağlup etti.

Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,

STAT: Diyarbakır

HAKEMLER: Ali Yılmaz, Cem Özbay, Ali Doğan

AMED SPORTİF FAALİYETLER: Erce Kardeşler, Murat Uçar, Mehmet Yeşil, Syrota, Oğuzhan Matur(Dk.83 Emrah Başsan), Cem Üstündağ(Dk. 83 Atakan Müjde), Adama Traore(Dk. 68 Afena-Gyan), Hasani(Dk.60 Moreno), Dia Saba, Dimitrov(Dk.68 Tarkan Serbest), M. Diagne

İMAJ ALTYAPI VAN SPOR FK: Çağlar Akbaba, Oulare(Dk. 90Medeni Bingöl), Ensar Çavuşoğlu, Jevsenak, Sabahattin Destici, Mehmet Özcan, Erdem Seçgin(Dk. 46 Emir Bars), Mamah(Dk.57 Traore), Jefferson(Dk. 83 Alper Emre Demirol), Hostikka(Dk.90 Regis), Ivan Cedric

GOL: 90+3 Dk. Afena Gyan(Amed Sportif Faaliyetler)

SARI KARTLAR: Adama Traore, Afena Gyan (Amed SK) Hostikka, Jefferson, Jevsenak (İmaj Altyapı Van Spor FK)

Amed Sportif Faaliyetler, 1'inci Lig'in 27'nci haftasında sahasında konuk ettiği İmaj Altyapı Van Spor FK'yı 1-0 yendi. Amed Sportif Faaliyetler bu sonuçla puanını 54'e çıkardı.

Kaynak: DHA

