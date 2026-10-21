Amed Teknik Direktörü Hasi, Samsunspor maçı öncesi hırslı çalışma çağrısı yaptı - Son Dakika
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Amed Teknik Direktörü Hasi, Samsunspor maçı öncesi hırslı çalışma çağrısı yaptı

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Amed Teknik Direktörü Besnik Hasi, Süper Lig'de yeni takım olduklarını ve iyi işler yaptıklarını belirterek daha hırslı çalışmaları gerektiğini söyledi. Hasi, 24 Ekim'de sahasında Samsunspor ile oynayacak takımı için rakibin çok tehlikeli olduğunu, kendi işine odaklandığını söyledi.

AMED Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Besnik Hasi, Süper Lig'de yeni bir takımız ve şu ana kadar iyi işler yaptık. Sıkı çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Daha istekli çalışmamız lazım. Hedeflerimize yönelik daha hırslı olmamız lazım" dedi.

Amed Sportif Faaliyetler, Süper Lig'in 9'uncu haftasında 24 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da sahasında Samsunspor'u konuk edecek. Karşılaşma öncesinde Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Besnik Hasi, Futbol Şube Sorumlusu Nedim Şimşek ile Medya ve İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Eser Sönmez, kulübün Kayapınar ilçesindeki Şehmus Özer Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Süper Lig'de yeni bir takım olmalarına rağmen iyi işler yaptıklarına dikkat çeken Hasi, "Aslında bakarsanız Süper Lig'de yeni bir takımız ve şu ana kadar iyi işler yaptık. Sıkı çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Daha istekli çalışmamız lazım. Hedeflerimize yönelik daha hırslı olmamız lazım. Şu an takımlar bize karşı daha iyiler, görüyorsunuz. Konyaspor, takımını bize karşı durdurmaya yönelik ayarlamışlardı. Takımlar bizi durdurmak için daha hırslılar" diye konuştu.

'BİZ KENDİ İŞİMİZE ODAKLANIYORUZ'

Samsunspor müsabakasında çok daha dikkatli olmaları gerektiğinin altını çizen Hasi, "Nasıl reaksiyon vereceklerini bilmiyoruz. Dediğim gibi biz işimizi yapıyoruz. Rakip takımı iyi tanımaya çalışıyoruz. Çok tehlikeli bir rakip. Biz kendi işimize odaklanıyoruz. Yüzde 100 nasıl hazır oluruz. O konuya kafa yoruyoruz" ifadelerini kullandı.

'SAMSUNSPOR VE EYÜPSPOR KARŞILAŞMASI, GALATASARAY MAÇINDAN ÇOK DAHA ÖNEMLİ'

Uzun vadeli planlamalardan ziyade her karşılaşmaya ayrı odaklandığını belirten Hasi, "Daha önce söylediğim gibi her maça bakıyorum. Yani 2 haftalık, 3 haftalık periyotlar olarak değil maç maç bakıyorum. Şu anda Samsunspor, sonra Eyüpspor. Samsunspor ve Eyüpspor maçları benim için şu anda Galatasaray maçından çok daha önemli. Galatasaray, Türkiye'nin en büyük takımlarından bir tanesi. Fakat Samsunspor ve Eyüpspor bizim puan alma ihtimalimizin daha yüksek olduğu takımlar. Bunlardan puan alabilme ihtimalimiz daha yüksektir. Bugün şu anda sadece Samsun'a odaklıyım. Futbolda hatta özellikle Türkiye'de uzun dönem planlar yapmak iyi değildir. Kısa dönemli planlar, bir sonraki maça odaklanmanız çok daha sağlıklıdır" diye konuştu.

Kaynak: DHA
Besnik HasiSamsunsporSporSon Dakika

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