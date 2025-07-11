Anadolu Yıldızlar Ligi Aydın\'da Başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın koordinesinde, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Kız-Erkek Masa Tenisi Grup Müsabakaları Aydın'da başladı.

Türkiye'nin farklı illerinden gelen genç sporcular, hem yeteneklerini sergilemek hem de dostluk ve kardeşlik duygularını pekiştirmek Aydın'da bir araya geldi. İzmir, Muğla, Kütahya, Afyonkarahisar, Bilecik, Manisa, Denizli, Uşak ve Eskişehir başta olmak üzere 10 farklı ilden yaklaşık 80 sporcunun katılımıyla gerçekleşen müsabakalar, Aydın Atatürk Spor Salonu'nda düzenleniyor. Açılış seremonisi ve İstiklal Marşı'nın coşkuyla okunmasının ardından başlayan karşılaşmalar, 13 Temmuz 2025 tarihine kadar sürecek.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada sporun birleştirici ve geliştirici gücüne dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğumuz kıymetli sporcularımıza, antrenörlerimize ve misafir kafilelerimize hoş geldiniz dileklerimizi sunuyoruz. Anadolu Yıldızlar Ligi, yalnızca bir sportif mücadele değil; aynı zamanda gençlerimizin dostluk, centilmenlik ve fair play ruhu içinde gelişimini destekleyen önemli bir projedir. Tüm takımlara başarılar diliyor, sakatlıksız ve örnek bir turnuva geçirmelerini temenni ediyoruz." - AYDIN