Üye Girişi
Anıtkabir'e bisikletlerle gidiyorlar - Son Dakika

Anıtkabir'e bisikletlerle gidiyorlar

06.11.2021 10:59
Anıtkabir'e bisikletlerle gidiyorlar

Düzce(İHA) – Düzceli bisikletçiler Atatürk'ün hayata veda edişinin 83. yıl dönümü dolayısıyla Atatürk'ü anmak için Anıtkabir'de bitecek 2 günlük saygı turuna başladı.

Düzce(İHA) – Düzceli bisikletçiler Atatürk'ün hayata veda edişinin 83. yıl dönümü dolayısıyla Atatürk'ü anmak için Anıtkabir'de bitecek 2 günlük saygı turuna başladı. Sabahın erken saatlerinde yola çıkan bisikletçiler toplam 256 kilometre pedal basacak.

Düzce Bisikletçiler Kulübü tarafından bu yıl 7.'ncisi düzenlenen ve Atatürk'ün vefatının 83. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'de sona erecek olan 'Atamızı Anma Saygı Bisiklet Turu' başladı. Düzce, İstanbul ve Bursa'dan gelen toplam 30 bisiklet sporcusu sabahın erken saatlerinde Düzce Belediyesi önünde bir araya gelerek tur için son hazırlıklarını yaptı. Bisikletçiler iki gün boyunca bisiklet üzerinde Anıtkabir'e varabilmek için 256 kilometre pedal basacaklar. Bisikletçiler, 7 Kasım öğlen saatlerinde Anıtkabir'de Ata'nın huzurunda olmayı planlıyor.

"7 yıldır aralıksız sürdürüyoruz"

Düzce Bisikletçiler Kulübü Başkanı ve uzun mesafe bisikletçisi Selim Cicü "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü dolayısıyla Atamızı Anma Saygı Bisiklet Turumuzu yaklaşık 7 yıldır aralıksız düzenliyoruz. Pandemi nedeniyle 2 yıl az arkadaşlarımız sürmüştük Bu sene 30 kişilik bir grup kurduk. Sabah 07.00'de inşallah Anıtkabir'e doğru pedallayacağız. Manevi duygulu bir sürüş olacak. Yılda 3 net turumuz oluyor. Birisi Anıtkabir'e, birisi Çanakkale'ye biriside Samsun'a. Bu turumuzda ilk gün 175 kilometre yapmayı planlıyoruz. Kızılcahamam'da bir molamız, konaklamamız var. 2. güne 81 kilometre bıraktık. 13.30 gibi Anıtkabir'de olacağız. Ankara'da olanlar ya da Düzce'den Ankara'ya gelecek olanları da orada hep birlikte Aslanlı yolda yürümeye davet ediyoruz" dedi.

"Bu turun anlamı sürüşü kolaylaştırıyor"

İlk defa "Atamızı Anma Saygı Turu"na katılan Düzce Üniversitesi öğrencisi Bisikletçi Ömer Faruk Arslan, "Yaklaşık bir senedir bisiklet kullanıyorum. 30 bisikletçi bugün Düzce'den Ankara'ya pedal çevirecek. Bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Düzce'den Ankara yaklaşık 250 kilometre ama burada yaptığımız sürüşün anlamı bu sürüşü kolaylaştırıyor" diye konuştu.

"Anıtkabir'e bisikletle gitmek çok daha manidar"

Üç seferdir tura katılan bisikletçi Ali Kuşçu "Sabahın erken saatinde 10 Kasım'da Atamızı anmak için Ankara'ya Anıtkabir'e yolculuğa başlayacağız. Onun için toplandık. İlk defa değil bu 3. Turum olacak Allah izin verirse. Atamızı anmak için pedallıyor olmak çok güzel bir duygu aslında. Dışarıdan bakıldığında millet deli olduğumuzu düşünüyor. Ankara'ya kadar bisikletle gidilir mi? Arabayla falan git diyorlar ama bunun duygusu çok farklı. Bunu diyenlerin bu duyguyu tatmasını istiyorum sadece. Çok güzel bir duygu. Bu duyguyu tatmayanların böyle şeyler söylemesi bizi sinir ediyor ama Anıtkabir'e gidince bütün sinirlerimiz geçiyor. Yorgunluk ise Anıtkabir'e gidene kadar biraz oluyor. Ama Anıtkabir'e gidince yorgunluk falan pek umurumuzda olmuyor" ifadelerini kullandı.

"Anıtkabir'e ilk gidişim ve bu bisikletle olacak"

Bursa'dan tura katılan bisikletçi Halime Mutlu ise ilk defa Anıtkabir'e gittiğini belirterek yaptığı konuşmasında şunları söyledi: "Bursa'dan bu tur için Düzce'ye geldik. Buradan da Anıtkabir'e süreceğiz. Bursa'dan Düzce'ye kadar yorucu değildi. Ama buradan Ankara'ya geçeceğiz. Rampaları geçmek sanırım yorucu olacak ama bir şekilde başaracağız. Çok uzun turlar yapıyoruz. Ama böyle bir ekiple Anıtkabir'e süreceğimiz için aşırı heyecanlıyız. Ben ilk defa gideceğim. Bundan dolayı gurur verici bir yolculuk olacak. Akşam olduğunda illaki yolculuk olacak ama Anıtkabir'e süreceğimiz için bu yorgunluğu hiç hissetmeyeceğiz."

Bisikletçiler, tur öncesi toplu fotoğraf çektirerek, Düzce Belediyesi önünde tur attıktan sonra 2 gün sürecek olan 256 kilometrelik Atamızı Anma Saygı Turu için yola çıktı. - DÜZCE

Anıtkabir'e bisikletlerle gidiyorlar
Anıtkabir'e bisikletlerle gidiyorlar
Anıtkabir'e bisikletlerle gidiyorlar
Anıtkabir'e bisikletlerle gidiyorlar
Anıtkabir'e bisikletlerle gidiyorlar
Anıtkabir'e bisikletlerle gidiyorlar
Anıtkabir'e bisikletlerle gidiyorlar
Anıtkabir'e bisikletlerle gidiyorlar

Mustafa Kemal Atatürk, Anıtkabir, Ankara, Düzce, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Anıtkabir'e bisikletlerle gidiyorlar - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bilim Kurulu üyesinden korona uyarısı: Görme yetinizi kaybedebilirsiniz 11:39 Bilim Kurulu üyesinden korona uyarısı: Görme yetinizi kaybedebilirsiniz Fotoğraflar Adana'dan! Sular çekilince Roma'dan kalma kilise ve tarihi yapılar gün yüzüne çıktı 11:27 Fotoğraflar Adana'dan! Sular çekilince Roma'dan kalma kilise ve tarihi yapılar gün yüzüne çıktı Bu doğum insanlık tarihine geçti! Kuyruklu bebek, doktorlara şaşkınlık yarattı 11:03 Bu doğum insanlık tarihine geçti! Kuyruklu bebek, doktorlara şaşkınlık yarattı
Son Dakika! ABD'de bir konserde çıkan izdihamda 8 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda yaralı var 10:37 Son Dakika! ABD'de bir konserde çıkan izdihamda 8 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda yaralı var Kıskanç koca dehşet saçtı! Eşiyle ilişkisi olduğunu düşündüğü arkadaşını kaçırıp saatlerce işkence etti 10:30 Kıskanç koca dehşet saçtı! Eşiyle ilişkisi olduğunu düşündüğü arkadaşını kaçırıp saatlerce işkence etti Bakan Soylu'dan Berat Albayrak'la çarpışma anı hakkında ilginç yorum: Tekrar başımıza gelir diye endişe ediyorum 10:25 Bakan Soylu'dan Berat Albayrak'la çarpışma anı hakkında ilginç yorum: Tekrar başımıza gelir diye endişe ediyorum
Lüks daireden gelen sesler panik yarattı! 10:07 Lüks daireden gelen sesler panik yarattı! "Bu evden ölüm çıkacak" diyerek göğsüne ateş etmiş Gelir İdaresi Başkanlığı 750 uzman yardımcısı alacak! Başvurular 15-24 Kasım tarihleri arasında 09:44 Gelir İdaresi Başkanlığı 750 uzman yardımcısı alacak! Başvurular 15-24 Kasım tarihleri arasında

Son Dakika Haberleri
11:36 Sevilen YouTuber Faruk Polat, TikTok'ta yayın yapanlara ateş püskürdü: Canlı yayında dilencilik yapıyorlar
11:36 İstanbul Valiliği'nden sis ve pusu uyarısı! 8 Kasım'a kadar devam edecek
11:26 Fotoğraflar Adana'dan! Sular çekilince Roma'dan kalma kilise ve tarihi yapılar gün yüzüne çıktı
11:03 Son Dakika! Sabiha Gökçen Havalimanı yoğun sis sebebiyle iniş ve kalkışlara kapatıldı
11:02 Bu doğum insanlık tarihine geçti! Kuyruklu bebek, doktorlara şaşkınlık yarattı
10:36 Son Dakika! ABD'de bir konserde çıkan izdihamda 8 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda yaralı var
10:35 Rekabet Kurulu, zincir marketlerden sonra MDF üreticilerinin de cezasını kesti! 11 firma toplamda 270 milyon lira ödeyecek
10:33 Esra Erol'un programında şaşırtan itiraf! Canlı yayına çıkan kadın, insanları nasıl dolandırdığını tek tek anlattı
10:27 Lütfü Türkkan'ın özür videosunda dikkat çeken ayrıntı! Herkesten özür diledi ama en önemlisini unuttu
10:25 Bakan Soylu'dan Berat Albayrak'la çarpışma anı hakkında ilginç yorum: Tekrar başımıza gelir diye endişe ediyorum
İçmek için uçakla başka şehirlerden geliyorlar! 'Maraş kelle paçası' tescillendi İçmek için uçakla başka şehirlerden geliyorlar! 'Maraş kelle paçası' tescillendi         
11:42
Kılıçdaroğlu belediye başkanların adaylığı konusunda çok net konuştu: Görevlerine devam etsinler, belediye meclislerimizde çoğunluğumuz yok Kılıçdaroğlu belediye başkanların adaylığı konusunda çok net konuştu: Görevlerine devam etsinler, belediye meclislerimizde çoğunluğumuz yok         
11:38
Karısını başka bir adamla bahçede yakalayan koca, silaha sarıldı: 1 ölü, 1 yaralı Karısını başka bir adamla bahçede yakalayan koca, silaha sarıldı: 1 ölü, 1 yaralı         
11:25
Son Dakika! Sabiha Gökçen Havalimanı yoğun sis sebebiyle iniş ve kalkışlara kapatıldı Son Dakika! Sabiha Gökçen Havalimanı yoğun sis sebebiyle iniş ve kalkışlara kapatıldı         
11:03
Esra Erol'un programında şaşırtan itiraf! Canlı yayına çıkan kadın, insanları nasıl dolandırdığını tek tek anlattı Esra Erol'un programında şaşırtan itiraf! Canlı yayına çıkan kadın, insanları nasıl dolandırdığını tek tek anlattı         
10:34
Lütfü Türkkan'ın özür videosunda dikkat çeken ayrıntı! Herkesten özür diledi ama en önemlisini unuttu Lütfü Türkkan'ın özür videosunda dikkat çeken ayrıntı! Herkesten özür diledi ama en önemlisini unuttu         
10:27
Bu hikaye duyanları hala korkutuyor! İşte Dr. Gültekin Caymaz'ın o esrarengiz fotoğrafı Bu hikaye duyanları hala korkutuyor! İşte Dr. Gültekin Caymaz'ın o esrarengiz fotoğrafı         
10:23
CNN Teknik Müdürü'nün gizli kamera görüntüleri ifşa oldu: Koronadan sonra yeni hedefimiz iklim krizi CNN Teknik Müdürü'nün gizli kamera görüntüleri ifşa oldu: Koronadan sonra yeni hedefimiz iklim krizi         
09:59
Defne yaprağı vatandaşların geçim kaynağı oldu! Kilosu 1.500 TL'den satılıyor Defne yaprağı vatandaşların geçim kaynağı oldu! Kilosu 1.500 TL'den satılıyor         
09:43
Emsal karar! Eşi ile birlikte yaşadığı evden ayrılırken elektrik, su ve doğal gazı kapattıran adama hapis cezası Emsal karar! Eşi ile birlikte yaşadığı evden ayrılırken elektrik, su ve doğal gazı kapattıran adama hapis cezası         
09:42
Mide bulandıran hareket! Kurye, müşteriye teslim edeceği dondurma kutusunu kasıklarında gezdirdi Mide bulandıran hareket! Kurye, müşteriye teslim edeceği dondurma kutusunu kasıklarında gezdirdi         
09:21
Brezilyalı şarkıcı Marilia Mendonça, uçak kazasında yaşamını yitirdi Brezilyalı şarkıcı Marilia Mendonça, uçak kazasında yaşamını yitirdi         
09:16
Rahatsızlanan Hakan Ural'ın durumu ağırlaştı' Sosyal medyadan dua istedi Rahatsızlanan Hakan Ural'ın durumu ağırlaştı' Sosyal medyadan dua istedi         
09:10
"Bakkala gidiyorum" diye evden çıktı, cesedi inşaatın bodrumundaki boruda asılı bulundu         
04:25
Oyuncu Nihal Yalçın, 13 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi Oyuncu Nihal Yalçın, 13 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi         
01:28
Süper Lig maçında skandal hata! Maçı erken bitiren hakem, futbolcuları duştan çıkartıp sahaya çağırdı Süper Lig maçında skandal hata! Maçı erken bitiren hakem, futbolcuları duştan çıkartıp sahaya çağırdı         
22:31
"Randevu alamıyoruz" diyen vatandaşa Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cevap: Yanında doktor var, ona sor         
16:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2021 12:08:52. #1.13#
SON DAKİKA: Anıtkabir'e bisikletlerle gidiyorlar - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement