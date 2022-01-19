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Antalya Hipodromu açıldı - Son Dakika

Antalya Hipodromu açıldı

19.01.2022 14:45
Antalya Hipodromu açıldı

Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Antalya Hipodromu'nda ilk yarış yapıldı.

Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Antalya Hipodromu'nda ilk yarış yapıldı.

Döşemealtı ilçesi Yağca Mahallesi'ndeki 810 dönümlük araziye kurulan ve bu özelliğiyle Türkiye'nin en büyük 3. hipodromu olma unvanını taşıyan Antalya Hipodromu törenle açıldı.

Törende konuşan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, atçılığın Türklerin kültüründe ve tarihinde önemli bir geçmişe sahip olduğunu söyledi. Bu kültürün mirasçısı Bakanlık olarak at ve at yetiştiriciliğinin yaşatılması için çalışmalar yaptıklarını ifade eden Özkaldı, at yarışçılığı ve yetiştiriciliğinin Türkiye'de geliştirilmesi, dünya çapında rekabet gücünün arttırılması için projelerini özveriyle yürüttüklerini kaydetti. Yarış atçılığının geliştirilmesi, hem sosyal hem istihdam hem de ekonomik anlamda Türkiye'ye önemli katkı sağlayacağına işaret eden Özkaldı, "Atçılık bacasız sanayi, gelir kaynağı demektir. Türkiye'de 26 bin 500 İngiliz, 23 bin 400 Arap atı olmak üzere 50 bin yarış atı bulunmaktadır. Önümüzdeki yıllarda uluslararası yarışlarda elde edilen başarıların artması ile Türkiye'nin yetiştiricilik konusunda ne kadar ilerlediğini daha rahat göreceğiz." dedi.

Özkaldı, Türkiye'de bu yıl 5 bin 710 koşu yapılacağı bilgisini verdi.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, atın Türkler için kıymetli olduğunu, Antalya'da da bu spor dalının hipodrom sayesinde hızla gelişeceğini söyledi. Hipodromun kentte önemli bir istihdam da sağlayacağını dile getiren Yazıcı, "Antalya'da turizmi 12 aya yaymak için spor dallarının gelişmesini çok önemsiyoruz. Antalya Hipodromu da bu anlamda kente hizmet verecek. Hipodrom içindeki özel çocuklar için at terapi merkezinin kurulması da çok önemli." diye konuştu.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de Antalya'nın dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından olduğunu, hipodromun da şehrin misafirlerine sunacağı ürün çeşitliliğini geliştiren bir tesis olacağını söyledi. Antalya'nın 2021 yılında dünyanın 150 farklı ülkesinden 9 milyonun üzerinde turist ağırladığına dikkati çeken Böcek, Antalya Hipodromu'nun da bu anlamda hem turizme hem de Türk atçılığına katkı sunacağını kaydetti.

TJK Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Adalı, Antalya'da Türkiye'nin 10. hipodromunu açmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını söyledi. Antalya Hipodromu'nun atçılar için cazibe merkezi, Antalyalılar için istihdam kaynağı ve sosyal yaşam merkezi olacağını dile getiren Adalı, şöyle devam etti:

"TJK olarak Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye'de atçılığın geliştirilmesi ve bu sporun tanıtılması için faaliyetlerimizi hız kesmeden devam ediyoruz. At neslinin ıslahı temel misyonu ile yarışçılık ve yetiştiricilik faaliyetlerimizi sürekli geliştirerek sürdürüyoruz. Türk atçılığını dünyada her geçen gün biraz daha söz sahibi olabilecek seviyeye getirmekte kararlıyız."

Konuşmalarının ardından Akif Özkaldı, Muhittin Böcek ve Serdal Adalı hipodromun açılış kurdelesini beraber kesti.

Antalya Hipodromu

Adana, Ankara, Bursa, Diyarbakır, Elazığ, İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Şanlıurfa'nın ardından Türkiye'nin 10. hipodromu olan Antalya Hipodromu'nda 1104 atın barınabileceği ahır ve biri sentetik, diğeri ise yarı sentetik olmak üzere 2 pist bulunuyor. Engelli çocukların faydalanabileceği atla terapi merkezinin de bulunduğu hipodrom bünyesinde yarış atı hastanesi de yer alıyor. Hipodromda 1800 oturma kapasiteli tribünün yanı sıra seyir zevkini artırmaya yönelik dev skorboard ile led ekran bulunuyor.

Kasım ve aralık aylarında sonbahar, ocak ve nisan ayları arasında ise kış yarış sezonunun yapılacağı hipodromda İngiliz ve Arap atları için toplamda 242 koşu gerçekleştirilecek. Yarışlar, çarşamba ve cuma günleri koşulacak. Hızla devam eden aydınlatma çalışmalarının tamamlanmasıyla hipodromda gece yarışları da başlayacak.

İlk güne ilgi vardı

Antalya Hipodromu'nun ilk yarışı Açılış Koşusu oldu. Açılış gününde 6 koşu daha yapılacak. Antalya'dan ve çevre illerden gelen yarışseverler ilk günkü yarışlara ilgi gösterdi.

Hipodromun açılış yarışlarında Halis Karataş, Ahmet Çelik, Gökhan Kocakaya, Hışman Çizik ve Mehmet Kaya gibi kariyerleri başarılarla dolu jokeyler, at binerek Antalya'da ilk kez piste çıktı.

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Türkiye Jokey Kulübü, İstihdam, Türkiye, Antalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Antalya Hipodromu açıldı - Son Dakika Spor


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