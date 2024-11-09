Antalyaspor 3-2 Bodrum FK: Dramaların Paniği!

Spor

STAT: Corendon Airlines Park Antalya

HAKEMLER: Alper Akarsu, Mehmet Salih Mazlum, Murat Altan

ANTALYASPOR: Abdullah Yiğiter - Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Thalisson Kelven, Güray Vural, Petrusenko, Erdal Rakip (Dk. 46 Kaluzinski), Soner Dikmen (Dk. 78 Ramzi Safuri), Sam Larsson (Dk. 78 Andros Townsend), Samudio (Dk. 65 Van de Streek), Gaich (Dk. 90+3 Gerxhaliu)

BODRUM FK: Gökhan Akkan - Celustka, Ajeti, Ali Aytemur, Ege Bilsel (Dk. 85 Celal Dumanlı), Ahmet Aslan (Dk. 68 Samet Yalçın), Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 68 Brazao), Fredy (Dk. 78 Enes Öğrüce), Taylan Antalyalı (Dk. 46 Dimitrov), Seferi, Puşcaş

GOLLER: Dk. 24 Soner Dikmen, Dk. 35 Adolfo Gaich, Dk. 45+2 Sam Larsson (Antalyaspor) - Dk.13 Fredy, Dk. 59 Puşcaş (Bodrum FK)

SARI KARTLAR: Erdal Rakip, Thalisson Kelven, Veysel Sarı (Antalyaspor) - Taulant Seferi (Bodrum FK)

Süper Lig'in 12'nci haftasında Antalyaspor, konuk ettiği Bodrum FK'yı 3-2 yendi. Ligin 32'nci haftasında Antalyaspor - Bodrum FK arasında oynanan karşılaşma öncesinde oyuncular seremoniye 'Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, özlem ve minnetle anıyoruz' yazılı pankart ve üzerlerinde de Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının olduğu tişörtler ile çıktı.

Karşılaşmanın 13'üncü dakikasında sol kanattan gelişen Bodrum FK atağında Puşcaş'ın yaptığı ortaya ceza sahası içerisinde kafa vuran Fredy, topu ağlarla buluşturarak takımını 1-0 öne geçirdi.

22'nci dakikada gelişen Antalyaspor atağında ceza sahası içerisinde Larsson'un yaptığı ortada Samudio'nun kafa ile vurduğu top direğin yanından auta çıktı.

Karşılaşmanın 24'üncü dakikasında sağ kanattan gelişen Antalyaspor atağında Erdoğan Yeşilyurt'un yaptığı ortada ceza sahası içerisinde topa kafa vuran Soner Dikmen durumu 1-1'e getirdi.

35'nci dakikada Ahmet Aslan'ın geri pasında araya giren Adolfo Gaich, kaleciyi de geçerek topu ağlarla buluşturup Antalyaspor'u 2-1 öne geçirdi.

Karşılaşmanın 45+2'nci dakikasında Erdoğan Yeşilyurt'un verdiği ara pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Sam Larsson sert bir vuruşla topu ağlarla buluşturarak Antalyaspor'un 3-1 öne geçirdi. İlk yarı Antalyaspor'un 3-1'lik üstünlüğü ile geçti.

Karşılaşmanın 56'ncı dakikasında Gökdeniz'in sağ kanattan ceza sahası içerisinde yükselttiği top Güray Vural'ın eline değdi. Hakem VAR'a giderek pozisyonu penaltı olarak değerlendirdi.

59'uncu dakikada penaltı atışı için topun başına geçen Puşçaş, topu ağlarla buluşturarak durumu 3-2'ye getirdi.

Karşılaşmanın 70'inci dakikasında Fredy yaptığı ortada kale önünde boş kalan Celustka'nın kafayla vurduğu top kalenin üstünden dışarı çıktı.

74'üncü dakikada Dimitrov'un kaleye çektiği sert şutu kaleci Abdullah yumruklayarak kornere gönderdi.

89'uncu dakikada serbest vuruşta Kaluzinski'nin yaptığı ortaya kafa ile vuran Thalisson Kelven arka arkaya iki vuruşunu da kaleci Gökhan kurtardı.

Karşılaşmada başka gol olmayınca maç 3-2 Antalyaspor'un galibiyetiyle tamamlandı.