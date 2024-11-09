Antalyaspor 3-2 Bodrum FK: Dramaların Paniği! - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Antalyaspor 3-2 Bodrum FK: Dramaların Paniği!

Antalyaspor 3-2 Bodrum FK: Dramaların Paniği!

Antalyaspor, Süper Lig'de Bodrum FK'yı 3-2 yenerek önemli bir galibiyet aldı.

09.11.2024 16:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

STAT: Corendon Airlines Park Antalya

HAKEMLER: Alper Akarsu, Mehmet Salih Mazlum, Murat Altan

ANTALYASPOR: Abdullah Yiğiter - Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Thalisson Kelven, Güray Vural, Petrusenko, Erdal Rakip (Dk. 46 Kaluzinski), Soner Dikmen (Dk. 78 Ramzi Safuri), Sam Larsson (Dk. 78 Andros Townsend), Samudio (Dk. 65 Van de Streek), Gaich (Dk. 90+3 Gerxhaliu)

BODRUM FK: Gökhan Akkan - Celustka, Ajeti, Ali Aytemur, Ege Bilsel (Dk. 85 Celal Dumanlı), Ahmet Aslan (Dk. 68 Samet Yalçın), Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 68 Brazao), Fredy (Dk. 78 Enes Öğrüce), Taylan Antalyalı (Dk. 46 Dimitrov), Seferi, Puşcaş

GOLLER: Dk. 24 Soner Dikmen, Dk. 35 Adolfo Gaich, Dk. 45+2 Sam Larsson (Antalyaspor) - Dk.13 Fredy, Dk. 59 Puşcaş (Bodrum FK)

SARI KARTLAR: Erdal Rakip, Thalisson Kelven, Veysel Sarı (Antalyaspor) - Taulant Seferi (Bodrum FK)

Süper Lig'in 12'nci haftasında Antalyaspor, konuk ettiği Bodrum FK'yı 3-2 yendi. Ligin 32'nci haftasında Antalyaspor - Bodrum FK arasında oynanan karşılaşma öncesinde oyuncular seremoniye 'Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, özlem ve minnetle anıyoruz' yazılı pankart ve üzerlerinde de Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının olduğu tişörtler ile çıktı.

Karşılaşmanın 13'üncü dakikasında sol kanattan gelişen Bodrum FK atağında Puşcaş'ın yaptığı ortaya ceza sahası içerisinde kafa vuran Fredy, topu ağlarla buluşturarak takımını 1-0 öne geçirdi.

22'nci dakikada gelişen Antalyaspor atağında ceza sahası içerisinde Larsson'un yaptığı ortada Samudio'nun kafa ile vurduğu top direğin yanından auta çıktı.

Karşılaşmanın 24'üncü dakikasında sağ kanattan gelişen Antalyaspor atağında Erdoğan Yeşilyurt'un yaptığı ortada ceza sahası içerisinde topa kafa vuran Soner Dikmen durumu 1-1'e getirdi.

35'nci dakikada Ahmet Aslan'ın geri pasında araya giren Adolfo Gaich, kaleciyi de geçerek topu ağlarla buluşturup Antalyaspor'u 2-1 öne geçirdi.

Karşılaşmanın 45+2'nci dakikasında Erdoğan Yeşilyurt'un verdiği ara pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Sam Larsson sert bir vuruşla topu ağlarla buluşturarak Antalyaspor'un 3-1 öne geçirdi. İlk yarı Antalyaspor'un 3-1'lik üstünlüğü ile geçti.

Karşılaşmanın 56'ncı dakikasında Gökdeniz'in sağ kanattan ceza sahası içerisinde yükselttiği top Güray Vural'ın eline değdi. Hakem VAR'a giderek pozisyonu penaltı olarak değerlendirdi.

59'uncu dakikada penaltı atışı için topun başına geçen Puşçaş, topu ağlarla buluşturarak durumu 3-2'ye getirdi.

Karşılaşmanın 70'inci dakikasında Fredy yaptığı ortada kale önünde boş kalan Celustka'nın kafayla vurduğu top kalenin üstünden dışarı çıktı.

74'üncü dakikada Dimitrov'un kaleye çektiği sert şutu kaleci Abdullah yumruklayarak kornere gönderdi.

89'uncu dakikada serbest vuruşta Kaluzinski'nin yaptığı ortaya kafa ile vuran Thalisson Kelven arka arkaya iki vuruşunu da kaleci Gökhan kurtardı.

Karşılaşmada başka gol olmayınca maç 3-2 Antalyaspor'un galibiyetiyle tamamlandı.

Kaynak: DHA

Antalyaspor, Maç Sonucu, Antalya, Güncel, Bodrum, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Antalyaspor 3-2 Bodrum FK: Dramaların Paniği! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:22 Narin Güran davasında mahkeme salonundan ilk fotoğraf Narin Güran davasında mahkeme salonundan ilk fotoğraf
16:13 Karşıdan karşıya geçmeye çalışan çocuğu ezip geçti Karşıdan karşıya geçmeye çalışan çocuğu ezip geçti
15:40 Mansur Yavaş: Son 50 ankette birinci çıktım, bana acımasız bir saldırı var Mansur Yavaş: Son 50 ankette birinci çıktım, bana acımasız bir saldırı var
15:25 Narin Güran davasında savcı, tutuklukların tutukluluk hallerinin devam etmesini talep etti Narin Güran davasında savcı, tutuklukların tutukluluk hallerinin devam etmesini talep etti
09:38 Narin Güran cinayeti davası 3. gününde devam ediyor Narin Güran cinayeti davası 3. gününde devam ediyor
22:39 Fenerbahçe, Victor Osimhen’e teklif yapacak Fenerbahçe, Victor Osimhen'e teklif yapacak
21:57 Batuhan Karadeniz, Fenerbahçe’nin kaptanını yerden yere vurdu Batuhan Karadeniz, Fenerbahçe'nin kaptanını yerden yere vurdu
21:49 Ünlü yer bilimciden korkutan açıklama: 3 bölgede deprem olabilir, hazırlık yapın Ünlü yer bilimciden korkutan açıklama: 3 bölgede deprem olabilir, hazırlık yapın
21:22 Mauro Icardi’nin sakatlandığı anlarda Wanda Nara’nın yaptığına bakın Mauro Icardi'nin sakatlandığı anlarda Wanda Nara'nın yaptığına bakın
20:09 Nevzat Bahtiyar’ın ağabeyi açıkladı: Aracılarla ’itiraf’ teklifi geldi Nevzat Bahtiyar'ın ağabeyi açıkladı: Aracılarla 'itiraf' teklifi geldi
19:53 Yunus Akgün, dünya devine gidiyor Yunus Akgün, dünya devine gidiyor
19:33 Semih Şentürk’ten Fenerbahçe’yi karıştıracak Jose Mourinho iddiası Semih Şentürk'ten Fenerbahçe'yi karıştıracak Jose Mourinho iddiası
19:30 Elazığ depremi sonrası Naci Görür’den açıklama: 6 Şubat depremlerini hatırlattı Elazığ depremi sonrası Naci Görür'den açıklama: 6 Şubat depremlerini hatırlattı
19:15 UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcilerimizin tur atlama ihtimalleri ortaya çıktı UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizin tur atlama ihtimalleri ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2024 17:40:19. #1.11#
SON DAKİKA: Antalyaspor 3-2 Bodrum FK: Dramaların Paniği! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.