Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, TFF\'nin istifasıyla ilgili açıklama yaptı

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Antalyaspor Kulübü Başkanı Sinan Boztepe, Süper Lig'de yaşanan olaylar sonrası kulüplerin TFF'nin istifası yönündeki değerlendirmesiyle ilgili olarak, "Kulüpler Birliği'nden bir karar çıktı. Kulüplerimizin de hemen hemen 20 kulübün 16'sı federasyonun görevine devam etmemesi konusunda hemfikir. Allah'a çok şükür konuştuğumuzu yutan tükürdüğünü yalayan bir insan değilim, bu konuda maalesef başarısız bulduğumuz durumlarda dik duruşumuzu bozmayız" dedi.

Antalyaspor Kulübü'nce düzenlenen iftar organizasyonunda dernek, vakıf, antrenör, altyapı kadroları ve aileler yer aldı. Hasan Subaşı Tesisleri'nden düzenlenen programda gazetecilere açıklamada bulunan Antalyaspor Kulübü Başkanı Sinan Boztepe, geçen hafta oynadıkları ve 1-1 beraberlikle sonuçlanan Ankaragücü maçının beklentilerin altında kaldığını belirtti. Oyunun kendilerini memnun etmediğinin altını çizen Boztepe, "Ankaragücü çok istekliydi, inanılmaz baskılı oynadı. Oynadığı oyunda da puan 3 puanı almak üzereydi ama biz de iyi bir savunma yaptık. Bizim zaten bazı handikaplarımız var. Golü bulduktan sonra ister istemez istemsizce skoru koruma amaçlı sanırım ofansif duruma geçiyoruz. O da bizim asıl avantajımıza değil dezavantajımız oluyor. Kontralardan yediğimiz herhangi bir gol, puan kaybına sebep oluyor. Ankaragücü'nde de böyle bir yine talihsizlik yaşadık ama Ankaragücü gibi istekli ve alt sıralarda bulunup puana ihtiyacı olan bir kulüpten yine de bir puanla ayrılmış olduk. Tabii ki üç puan daha çok istiyorduk. Ben ikinci yarı oyunundan ben de memnun değildim. Kendimizi eleştirmeye başladık. Bunların da detaylarına bakıyoruz" diye konuştu.

" Rize'den 3 puanla döneceğiz"

Süper Lig'in 32. haftasında da deplasmanda oynayacakları Çaykur Rizespor maçından 3 puanla ayrılacaklarını belirten Boztepe, "Rize maçı için önümüzde bir 10 günümüz var. Bayramdan hemen sonra Rize'ye geçeceğiz. Allah nasip ederse inşallah Rize'den de puanlarımızı alıp döneceğiz. Puanlarımızı diyorum, üç puanı alacağız" dedi.

"Dik duruşumuzu bozmayız"

Süper Lig'de yaşanan olaylar sonrası kulüplerin TFF'nin istifası yönündeki değerlendirmesi sorulan Boztepe, "Şimdi imza verecek miyiz? Bununla alakalı Kulüpler Birliği'nden bir karar çıktı. Kulüplerimizin de hemen hemen 20 kulübün 16'sı federasyonun zaten görevine devam etmemesi konusunda hemfikir. Bununla alakalı da yakın bir zamanda Kulüpler Birliği'nden bir karar çıkacak. Karar çıktığı zamanda tüm camiaya, tüm kamuoyuna hep beraber paylaşmış olacağız. Bizim Galatasaray maçından sonra açıklamalarımız vardı. Hatta sonrasında yine bir konuşmam vardı. Şimdi Allah'a çok şükür konuştuğumuzu yutan tükürdüğünü yalayan bir insan değilim. Bu konuda maalesef başarısız bulduğumuz durumlarda dik duruşumuzu bozmayız" cevabını verdi.

"Nasıl bir lobiyse puanı alıp verebiliyorlar"

Maçların yabancı hakemlerle yönetilmesi talepleri hakkında görüşlerini aktaran Boztepe, "Konuyla alakalı en başından beri olduğu gibi söylüyoruz. Türk futbolunun düzelmesi için artık daha temiz, daha düzenli bir lig olması için yabancı hakem gerekliliği varsa yabancı hakemler konusunda bu konuda da hem fikiriz. Birçok kulüp değil hemen hemen 18-19 kulüp de hemfikir yani. O günkü toplantıya katılan herkes bu konuyla alakalı Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç'un da değerli bir görüşmeleri oldu ve yabancı hakemlerin de Premier Lig ayarındaki kaliteli hakemler olacağı konusunda bir zaten bir tebliği var. Ligimizin düzelmesi için eğer ki yabancı hakemse bizim ihtiyacımız olan yabancı hakemlere ihtiyacımız var demektir. Çünkü son 2 maç, sadece bizim maçlarımızda değil. Birçok izlediğim maçlarda yaşanan olaylara baktığınız zaman artık hakem hatalarını göz ardı edebiliriz. Hakem hatalarını, gri pozisyonları tartışabiliriz. Kişilere göre veya üstatlara göre yorum farklılıklar olabilir ama bazı maçlarda ve bazı müsabakalarda göz göre göre artık gerçekten de nasıl bir lobiyse, nasıl güçlü bir lobiyse bu kadar cesur adamlar, bu kadar aleni göstere göstere puanı alıp oradan oraya verebiliyorlar. Yani bunun içinde ne gerekiyorsa yapılması gerekiyor" dedi.

"Önceliğimiz Antalyaspor"

2 Nisan'da yapılan Fenerbahçe Genel Kurulu'nda alınan kararları de değerlendiren Boztepe, "Fenerbahçe'nin kongresi tamamen camialarını ilgilendiren bir durum. Sadece 2 Nisan'daki kongrelerinden sonra alacakları kararlarla alakalı önümüzdeki fikstürün nasıl olacağıyla alakalı bir fikir beyan etmek amacıyla takip ediyorduk. Yoksa Fenerbahçe'nin kendi kararları. Neticede alacakları kararlara sadece saygı duymak düşüyor ve ilgilendirmiyor diyelim bu konuda. Bizim kendi derdimiz, yani bütün amacımız çalışmamız Antalyaspor" ifadelerine yer verdi.

"İki taraf da daha ağır cezalar alabilirdi"

Trabzonspor-Fenerbahçe maçından sonra yaşanan olaylar ve ardından PFDK sevkleri ve cezalarla ilgili düşüncesi sorulan Boztepe, "Cezaların yeterliliğinden ziyade şuna bakmak lazım. Durup durup da maç günü Adana Demirspor'la maçı var ve saat 15.00'te cezalar açıklanıyorsa burada bir şey var demektir, yanlışlık var demektir. Yani bütün herkes programını yaptı, planını yaptı. ya hemen haftasında ve zamanında açıklamasını yaparsınız. ya da o müsabakayı geçtikten sonra yaparsınız. Neden saat 15.00'te yapıyorsunuz. Yani maçtan 4 saat önce bir açıklama yapıyorsunuz. Çok doğru bir şey değil yani. Bütün taraftar gruplarının sağduyulu olması gerekiyor. Orada yapılacak münferitten bir eylemin daha sonra kulüplerine çok ağır yaptırımları ve cezaları oluyor. Bu konuda zaten ilk önce herkes bir kere dikkatli olmalı. Herkes taraftar grubuna da bunu açıklasın. Yapılan tek bir kişilik eylem bile kulübe çok ciddi zarar verebiliyor. Şimdi oradaki yaptırımların çokluğundan ziyade bu yaptırımlar neden yaptırıldı, neden yaptırılmad. Zamanında, gününde ve öncesinde onlara bakmak lazım. Bana göre iki taraf da daha ağır cezalar alabilirdi, alması da gerekirdi. Eğer ki bu bir sonuç veya da şey getirecekse daha sonrasındaki müsabakalar için bir nasıl söyleyeyim? Örnek teşkil edecekse ama maalesef biz ne yaparsak yapalım Türk milleti olarak zaten bir şeyimiz vardır, cezalar bizi yıldırmaz. Biz öyle cezalarla yılacak bir millet değiliz" açıklamasını yaptı.

"Sergen Yalçın ile görüşeceğiz"

Teknik direktör Sergen Yalçın ile gelecek sezonla ilgili yeni bir anlaşma yapılıp yapılmayacağı sorusuna Boztepe şunları söyledi:

"Bu konuyla alakalı herhangi olumsuz bir açıklamamız yok. Olumsuz bir görüşümüz de yok. Bu konuyu Rizespor maçından sonraki en önemli gündemlerimizden bir tanesi. Hocamızla da zaten görüşeceğiz. Hocamızın kardeşinin sağlık durumuyla alakalı bir sıkıntısı vardı. Ondan dolayı izin zamanında İstanbul'a gitti. Gelir gelmez konuşacağız." - ANTALYA