Antalyaspor\'da Mali ve Seçim Kararı

Antalyaspor A.Ş. Başkanı Rıza Perçin, mali ve seçimli genel kurul kararı aldıklarını belirterek, "19 Haziran Cuma günü mali ve seçimli genel kurulumuz olacak. Şu an için aday değilim" dedi. Kulübün içinde bulunduğu mali tabloya dikkat çeken Perçin, "Biz şu anda FIFA'dan sarı kartlıyız. Kırmızı kartı yememek için uğraşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Antalyaspor A.Ş. Başkanı Rıza Perçin ve Antalyaspor Kulübü Başkanı Mustafa Ergün, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıda, takımın ligden düşmesinin ardından kulüpte yaşanan süreç, mevcut mali tablo, futbolcu ödemeleri, FIFA riski, vergi ve SGK borçları ile mali ve seçimli genel kurul kararı paylaşıldı. Antalyaspor yönetimi, ligden düşülmesiyle birlikte ortaya çıkan tabloya ilişkin sorumluluğu üstlendiklerini belirtirken, kulübün geleceği için şehrin kenetlenmesi gerektiği çağrısında bulundu.

"Bu şehirden özür diliyorum"

Kulübün ligden düşmesini "mutsuz bir film sonu" olarak nitelendiren Antalyaspor A.Ş Başkanı Rıza Perçin, sezonun sonunda ortaya çıkan tablonun sorumluluğunu yönetim olarak üstlendiklerini söyledi. Perçin, "Öncelikle bu sezona bir film olarak bakarsak, filmin sonu mutsuz son. Bu filmi de yöneten kişi ben ve yönetim kurulu. Ben önce şehirden özür diliyorum. Bunun birçok sebebi olmasına rağmen sebepler önemli değildi, sonuç önemliydi. Bütün şehirden özür diliyorum. Sorumluluğu ben, yönetim kurulu, bütün arkadaşlarımız ve kulüp başkanımızla birlikte üstleniyoruz. Bu şehri bu duruma düşürdüğümüz için özür diliyoruz. Bu mahcubiyeti biliyoruz. İçimiz yansa da sonuç olarak bu filmin, bu kitabın sonu önemli. Kitabın sonu 'The end', mutsuz son. Ligden düştük" dedi.

Takımın ligden düşmesinin ardından yönetim olarak büyük üzüntü yaşadıklarını belirten Perçin, ancak ertesi sabah kulübün acil mali sorunlarıyla karşı karşıya kaldıklarını dile getirdi.

"Üzüntümüzü bile yaşayamadan ödeme yapmak zorunda kaldık"

Ligden düşmenin hemen ardından futbolcu ödemeleri ve haklı fesih riskleriyle karşı karşıya kaldıklarını anlatan Perçin, en değerli futbolculardan biri olarak nitelendirdiği Samuel Ballet için 150 bin euronun üzerinde ödeme yapılması gerektiğini belirtti. Perçin, "Pazar günü ligden düştüğümüzde, emin olun burada hiç kimse benim şahsım, yönetim kurulu ya da Mustafa Başkan kadar üzülmemiştir. Çok üzüldük ama biz üzüntünün dışında, bundan sonra hayatımızı etkileyecek bir sonuç tabloyla karşılaştık. Bırakıp gidebilirdik, kontağı kapatabilirdik ama sabah 09.30'da kulübe çekilen, ödenmesi gereken bir ihtar vardı. O da şu anda en değerli, dışarıda transfer ismi konuşulan futbolcumuzun ödemesiydi. Rakam olarak 150 bin euronun üzerindeydi, 8 milyon liranın üzerindeydi. Biz daha üzüntümüzü yaşayamadan, sabah bunu çözmeye gittik" diye konuştu.

Söz konusu ödemenin yapılmaması halinde futbolcunun haklı fesih hakkı doğacağını belirten Perçin, bu durumun kulübü daha ağır bir mali yükün altına sokacağını söyledi. Perçin, "Bunu ödeyemezsek üç gün sonra haklı fesih olacaktı. Hem futbolcu boşa çıkacaktı hem oynamadığı sürelerin ve sözleşmesinin parasını alacaktı hem de bir hafta sonra başka bir takımla idmana çıkabilecekti. Biz önce bunu bertaraf ettik. Burada para yoktu. Mustafa Başkan sağdan soldan para buldu, bizler bulduk. Kulübün gelirleri belli" ifadelerini kullandı.

"Bayramın birinci günü de ikinci günü de buradaydık"

Antalyaspor'un yalnızca bir futbolcu ödemesiyle değil, art arda gelen ihtarlarla da uğraştığını dile getiren Rıza Perçin, yönetim olarak bayram günlerinde dahi kulüpte mesai yaptıklarını aktardı. Perçin, "Üç gün sonra başka bir futbolcumuzun ihtarı geldi. Onu ödemek için seferber olduk. Bayramda herkes bir yerdeydi, biz bayramın birinci gününde de buradaydık, ikinci günü de buradaydık. Bırakıp gidebilirdik. Şu anda bahsettiğim, 6 milyona yakın bir para ödedik. Burada gelir yok" dedi.

Göreve geldiklerinde birçok futbolcu dosyasıyla ve haklı fesih süreçleriyle karşılaştıklarını belirten Perçin, FIFA'nın bu konuda kulüplere ağır yaptırımlar uyguladığını kaydetti.

"FIFA'dan sarı kartlıyız"

Futbolcu ödemelerindeki gecikmelerin kulübü FIFA nezdinde ciddi risklerle karşı karşıya bıraktığını belirten Perçin, Antalyaspor'un yeni yaptırımlarla karşılaşmaması için yoğun çaba harcadıklarını söyledi. Perçin, "Futbolcu parası ödenmiyor, hem boşa çıkıyor hem de kulüp sözleşme bedelini ödeme yükümlülüğüyle karşı karşıya kalıyor. Üç maaş geriden gidiyoruz. Dün yabancı futbolculara bir maaş ödedik. Bunları ödemezsen FIFA sana en fazla 'Bunu öde' der ama futbolcu haklı olarak feshettiği zaman FIFA buna kesinlikle göz yummuyor. Biz şu anda FIFA'dan sarı kartlıyız. Kırmızı kartı yememek için uğraşıyoruz. Kırmızı kartı yersek iki dönem, üç dönem transfer yasağı, akabinde puan silme cezaları ve Adana Demirspor'un yaşadığı durumlar gündeme gelebilir. Biz burada kulübü ayakta tutmaya çalışıyoruz" açıklamasında bulundu.

Kulübün geleceği için eleştirilerin ötesinde sorumluluk alınması gerektiğini ifade eden Perçin, yönetimin koltuğa bağlı olmadığını vurguladı. Perçin, "Kimse 'Ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz?' demiyor. Biz koltuğa mı yapışmışız? Buyurun arkadaşlar koltuk. Varsa buyursun gelsin, kalkalım. Koltuğa yapışmadık" dedi.

"Sessiz kalmasaydık bugün 3,5-4 milyon Euro ödemek zorunda kalacaktık"

Ligden düşülmesinin ardından futbolcuların da belirsizlik yaşadığını söyleyen Perçin, yönetimin hemen istifa kararı alması halinde kulübün çok daha ağır bir ödeme takvimiyle karşı karşıya kalacağını ifade etti. Perçin, "Devam eden futbolcu kontratları var. Futbolcular düştükten sonra 'Başkan gidiyor mu, patron gidiyor mu, bizim muhatabımız kim?' diye sormaya başladı. Herkes bizi FIFA tehlikesiyle karşı karşıya getirdi. Biz de 'Önümüzdeki hafta bir maaş ödeyeceğiz, 15-20 gün sonra bir maaş daha ödeyeceğiz' diyerek arkadaşları ikna ettik. Dün yabancı futbolculara maaşlarını ödedik. Hafta içinde inşallah yerli futbolcularımıza ödeme yapacağız" diye konuştu.

Yönetimin ligden düşmenin ardından hemen seçim açıklaması yapmamasının sebebini de anlatan Perçin, "Eğer 15 gün sessiz kalmasaydık, 'Seçim yapıyoruz, gidiyoruz, istifa ediyoruz' deseydik bugün ödenmesi gereken rakam 3,5-4 milyon euroydu. 1 milyon euroyu ödemekte güçlük çeken bir kulüp, 4 milyon euroyu o anda nasıl ödeyecekti? Şimdi önümüzde iki ihtar daha var. Bunları da ödemeye çalışıyoruz. Bu kulüp maddi olarak zorlanıyor" dedi.

"Kampanyada 316 bin lira toplandı"

Kulübe destek amacıyla başlatılan kampanyada beklenen desteğin sağlanamadığını belirten Perçin, toplanan rakamın mevcut tablo karşısında yetersiz kaldığını ifade etti. Perçin, "Bir kampanya yapıyoruz. Kampanyada 316 bin lira toplandı. Bunun 100 bin lirasını bir arkadaşıma yanındayken ben attırdım, kaldı 216 bin lira. 100 bin lirası da Fenerbahçe-Galatasaray maçından sonra Galatasaray Kulübü'nün dalga geçer gibi gönderdiği 19.05'ler, yüzlerce, binlerce Bu camia birleşmeli. Kavga, seçim, o, bu Bu kulübün o zamanı değil. Burası herkesin omuz omuza olması gerektiği, beraber olması gerektiği bir yer" ifadelerini kullandı.

"19 Haziran Cuma günü mali ve seçimli genel kurulumuz olacak"

Antalyaspor'da mali ve seçimli genel kurul kararı aldıklarını açıklayan Rıza Perçin, 19 Haziran Cuma günü genel kurul yapılacağını duyurdu. Perçin, mevcut tabloda başkanlığa aday olmayı düşünmediğini söyledi. Perçin, "Dün itibarıyla mali ve seçimli genel kurul kararı aldık. 19 Haziran Cuma günü mali ve seçimli genel kurulumuz olacak. Sonuç olarak bu ligden düştük. Keşke bu kadar yazılıp çizilene kadar neden düştük, nasıl düştük, son maça bırakmamalıydık gibi konular konuşulsaydı. Evet, şanssızlıklar oldu. Biz sezonu bir tane penaltı bile kazanmadan bitirdik" dedi.

Sezon içinde görevi bırakmak istediğini daha önce dile getirdiğini hatırlatan Perçin, "Gençlerbirliği-Samsun maçıydı ya da bir hafta sonrasıydı, 12'nci sıradaydık. Ben 'Görevi bırakıyorum, görevi bırakmak istiyorum' dedim. Bunu bir basın toplantısında ya da bir basın mensubuna röportajda söyledim. 'Lütfen birisi gelsin' dedim. O zaman 12'nciydik. Yönetilebilir bir tablo vardı. Moral olarak çok iyiydik. O gün ortalıkta kimse yoktu. Şu anda herkes 'istifa' diyor. Var mı arkadaşlar? 19'undaki genel kurulda aday mısınız diye soracaksınız. Ben şu an için aday değilim" diye konuştu.

"Transferin açılması için 2 milyon 700 bin Euro gerekiyor"

Kulübün transfer yasağı ve mali yükümlülüklerine ilişkin de bilgi veren Perçin, transferin açılması için 2 milyon 700 bin Euro gerektiğini belirtti. Ancak bunun tek başına yeterli olmadığını dile getiren Perçin, vergi ve SGK borcu nedeniyle federasyon sürecinde de engeller bulunduğunu söyledi. Perçin, "Toplam 2 milyon 700 bin Euro ile transfer şu anda açılabiliyor. Ama bir konu daha var. Bu sene transfer açılsa bile vergi ve SGK borcu yoktur kağıdı alınamazsa, yani yapılandırma yapılamazsa federasyon transfere izin vermiyor. Eski yıllardan gelen 7440 sayılı yapılandırma hala devam ediyor. Onu ödüyoruz. Dün de bir taksidini ödedik. Yaklaşık bir buçuk milyon liralık bir taksit ödedik. O yapılandırma bozulmadı" dedi.

Kulübün vergi ve SGK borcunun ağır bir yük oluşturduğunu belirten Perçin, "Yaklaşık 420 milyon lira borç var. Bu, Antalyaspor'un üzerinde ligden düşmenin dışında en büyük kamburlardan bir tanesi. Önce bunun temizlenmesi lazım. Vergi ve SGK borcunun tamamen temizlenmesi lazım. Günlük 10 bin euroya yakın faizi var" ifadelerini kullandı.

Mustafa Ergün: "Antalyaspor'a harcadığım hiçbir şeyden pişman değilim"

Antalyaspor Kulübü Başkanı Mustafa Ergün de toplantıda yaptığı açıklamada, takımın ligden düşmesi nedeniyle büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi. Sosyal medyada kendilerine yönelik hakaret içerikli paylaşımların kendilerini üzdüğünü belirten Ergün, bu konuda hukuki süreç başlattığını ifade etti. Ergün, "Antalyaspor'a harcadığım maddi ve manevi hiçbir şeyden pişman değilim, olmayacağım. Bize hakaret eden herkese dava açıyorum. Aldığım paraları da Antalyaspor Kulübüne bağış yapacağım" dedi.

Kendisine yönelik "sürekli yeni üye yapıyor" eleştirilerine de yanıt veren Ergün, "Bana 'Sürekli yeni üye yapıyor' ithamında bulunuyorlar. 2026 döneminde 60 başvuru yapıldı. O da normal başvurular. Söylendiği gibi 'Başkan sürekli üye yapıyor' diye bir durum yok. Toplamda 1245 üyem var" ifadelerini kullandı.

Yeni yönetime borçlanma yetkisi verilecek

Antalyaspor A.Ş.'nin genel kurulunda yeni yönetim ve başkana 3 yıl borçlanma yetkisi vereceklerini belirten Mustafa Ergün, kulübün geleceği için güçlü bir yönetimin oluşması gerektiğini söyledi. Başkanlık için Antalyaspor'a geçmişte maddi ve manevi destek veren iş insanlarıyla görüştüklerini anlatan Ergün, Levent Ördek, Cem Koç ve Tolga Cömertoğlu ile temas kurduklarını ancak bu isimlerin başkanlık düşünmediklerini ilettiğini aktardı. Ergün, Antalya'nın önde gelen 8-10 iş insanının ofisine de gittiklerini, ancak kimsenin yeni yönetim oluşturmayı kabul etmediğini söyledi. Sorumluluktan kaçacak insanlar olmadıklarını vurgulayan Ergün, takımı düşürdükleri gibi yeniden çıkarmak için mücadele edeceklerini ifade etti.

Toplantı sırasında bazı gazetecilere yönelik eleştirilerde bulunan Antalyaspor Kulübü Başkanı Mustafa Ergün'e, TSYD Antalya Şube Başkanı Şifa Çiçek tepki göstererek, toplantıda bulunmayan gazeteciler hakkında söylemde bulunulmasının doğru olmadığını söyledi. - ANTALYA