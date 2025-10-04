Antalyaspor'da Taraftar Tepkisi ve Destek Çağrısı - Son Dakika
Antalyaspor'da Taraftar Tepkisi ve Destek Çağrısı

Antalyaspor\'da Taraftar Tepkisi ve Destek Çağrısı
04.10.2025 00:19  Güncelleme: 08:23
Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin, taraftarlara daha fazla mücadele sözü verdi ve Emre Belözoğlu ile devam edeceklerini açıkladı.

Süper Lig'in 8'inci haftasında Çaykur Rizespor'a 5-2 mağlup olan Hesap.com Antalyaspor'da taraftarların futbolcu ve teknik ekibe tepki göstermesinin ardından kulüp başkanı Rıza Perçin, futbolcularla birlikte tribündeki taraftarların yanına giderek daha fazla mücadele edeceklerine dair söz verdi. Ardından açıklama yapan Perçin, hakem hatalarından dert yanarken istifa edeceği söylenen Emre Belözoğlu ile yola devam edeceklerini söyledi.

5-2 YENİLDİLER, TARAFTARLAR ÇILDIRDI

Antalyaspor'un Süper Lig'in 8'inci haftasında Çaykur Rizespor'a evinde 5-2 mağlup olmasının ardından taraftarlar, futbolculara ve teknik ekibe tepki gösterdi. Karşılaşmanın ardından taraftarlar futbolcuları ve başkan Rıza Perçin'i tribüne çağırdı. Soyunma odasına giden futbolcular taraftarlarla konuşmak için bir süre sonra tekrar sahaya çıktı. Taraftarların yanına giden başkan Rıza Perçin, taraftarlarla olan konuşmasında takımı aldıkları noktadan sonra şu an getirdikleri noktanın iyi olduğunu, taraftarların takıma destek olması gerektiğini söyledi. Taraftarlar ise futbolculara takımın yenilebileceğini ancak mücadele etmelerini istediklerini söyledi. Bunun üzerine futbolcular ise taraftarlara söz verdi.

Süper Lig'in köklü ekibinde istifa şoku! Başkan hemen devreye girdi

Yaşanan gelişmelerin ardından Emre Belözoğlu'nun istifa kararı aldığının söylenmesi üzerine Hesap.com Antalyaspor Kulübü Başkanı Rıza Perçin ve yönetim kurulu, Belözoğlu ve futbolcularla bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından başkan ve yönetim kurulu stadyum önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"DESTEĞE İHTİYACIMIZ YOK AMA KÖSTEKTE OLMASINLAR"

Hakem kararlarına tepki gösteren Rıza Perçin, "Hakem arkadaşlar bütün takdir haklarını Rizespor'dan yana kullandı. 2 haftadır canımız yanıyor. Geçen hafta Fenerbahçe maçında olan penaltıyı biliyorsunuz. Bugün burada ince ince Antalya şehri doğrandı. Biz Türk hakemlerine güveniyoruz ama biraz daha dikkatli olsunlar. Bu şehir çok kötü zamanlardan geliyor. Biz 3 aydan beri çok kötü zamanlar geçirdik. Çok kötü yerden bir takım aldık. Artık yeter diyoruz. Bizim desteğe ihtiyacımız yok ama köstekte olmasınlar. Bazı arkadaşlarımız maçın önüne geçmesin" dedi.

"HOCAMIZLA DEVAM EDECEĞİZ"

Karşılaşmada takımın kötü futbol oynadığını söyleyen Perçin, "Futbolcu arkadaşlarımız, hocamız herkes çok kötü durumda. Hocamız olayın sıcağıyla bir karar verme aşamasına geldi. Biz yönetim kurulu olarak hocamızla da beraber toplantı yaptık. Futbolcu arkadaşlarımız hocamıza güvenlerini söyledi. Hocamızla devam edeceğiz. Bu takımı en dipten aldığımızda hangi durumlardan geçtiğini en azından buradaki Antalya camiası çok iyi biliyor. Şu anda bir kan değişikliği olmaz. Milli aradan sonra tekrar çıkışa geçeceğiz. Şu anda durumumuzda kötü konuşacak bir şey yok. 10 puandayız uzatmalarda goller yemeseydik şu an burada farklı şeyler konuşuyor olurduk. Gerçekten kötü oynadık. Bütün Antalya şehrinden ve taraftarlarımızdan, camiadan, herkesten özür diliyoruz" diye konuştu.

Süper Lig'in köklü ekibinde istifa şoku! Başkan hemen devreye girdi

"EMRE HOCA TÜRK FUTBOLUNUN BİR DEĞERİ"

Taraftarların tepkisiyle ilgili konuşan Perçin, "Bazı taraftarlarımızın; biz nereden geliyoruz, 3 ay önce neredeydi, bu takım kaç kişiydi, kaç tane dosya vardı düşünmesi lazım. Türkiye'nin en büyük takımlarında bile bu tarz durumlar olabiliyor. Hemen hocamızı mı göndermeliyiz, hemen futbolcu arkadaşa ceza mı vermeliyiz? Emre hoca Türk futbolunun bir değeri. Geçen hafta Emre hocayı Fenerbahçe istiyor, Galatasaray istiyor diyorduk. Kötü bir hoca olsa onlar ister mi? Şu an öyle bir hocayla çalışıyoruz. Hoca taraftarın tepkisinde sonra biraz reaksiyon gösterdi, üzüldü. Hemen futbolcularıyla da sanki veda konuşması yapar gibi yaptı. O yüzden hocamıza, ekibimize şehrimizin sahip çıkması gerekiyor. Nereden geldiğimiz belli, yoksa nereye gittiğimiz de belli olur. Hocamız bizimle kalacak" ifadelerinde bulundu.

Süper Lig'in köklü ekibinde istifa şoku! Başkan hemen devreye girdi

"DÖNÜM NOKTASI OLACAK"

Başarılı olacaklarına inandıklarını söyleyen Perçin, "Bugün tamamen futbolcu arkadaşlarımıza, teknik ekibimize ve bizlere yazar. Oyun olarak ilk defa yenildiğimiz maç bu maç. Taraftarların yanına da gittik. Futbolcu arkadaşlarımız onlara da söz verdi. Herkesin Kafası yerden kalkacak mecburuz. Hocada bu performanstan memnun değil. Emre hoca eski futbolculuk zamanından da biliyorsunuz ani refleksler verebilen bir hocamız. Bizler kendisinin yanında olduğumuzu söyledik. Futbolcularımız hocamızın gitmesine izin vermedi. Buranın bir dönüm noktası olacağına inanıyorum. Bireysel hatalarla goller yedik. 2-0'dan sonra dünyanın en iyi takım da olsa artık altından kalkması zor oluyor. Kötü performans gösterdik o yüzden takımımız adına şehirden özür diliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Antalyaspor'da Taraftar Tepkisi ve Destek Çağrısı - Son Dakika

SON DAKİKA: Antalyaspor'da Taraftar Tepkisi ve Destek Çağrısı - Son Dakika
