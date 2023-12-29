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Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin Borussia Dortmund'a Transfer Oldu - Son Dakika
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Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin Borussia Dortmund'a Transfer Oldu

Antalyaspor'un futbol sorumlusu Nuri Şahin, Alman devi Borussia Dortmund'a transfer oldu. Şahin'in 4,5 yıllık sözleşme imzaladığı ve Bundesliga'nın ikinci yarısında yardımcı antrenörlük yapacağı belirtildi. Antalyaspor yönetimi, Şahin'in ani ayrılığı sonrası şok yaşarken, Başkan Sinan Boztepe'nin Türkiye Süper Kupa Final maçına gitmek için bilet bulması halinde Antalya'ya döneceği açıklandı. Şahin'in Antalyaspor ile olan sözleşmesi Haziran 2026'ya kadar devam ediyordu.

Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin Borussia Dortmund\'a Transfer Oldu
29.12.2023 - 11:49,
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SÜPER Lig ekiplerinden Antalyaspor'da futbol sorumlusu Nuri Şahin'in takımdan ayrılmasına ilişkin açıklamada bulunan basın sözcüsü Alkan Evren, "Nuri Şahin'in gidişiyle şok olduk" dedi.

2021 yılında Teknik direktör Ersun Yanal'ın ayrılmasının ardından Antalyaspor'u çalıştırmaya başlayan futbol sorumlusu Nuri Şahin, takımdan ayrılarak hayali olan ve uzun dönem formasını giydiği Alman devi Borussia Dortmund'a transfer oldu. Şahin'in Borussia Dortmund'a 4,5 yıllık imza attığı öğrenildi. Antalyaspor yönetimi, Nuri Şahin'in ani ayrılığı sonrası şok yaşarken, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'da oynanacak Türkiye Süper Kupa Final maçına giden Başkan Sinan Boztepe'nin ise bilet bulması halinde Antalya'ya döneceği öğrenildi.

Borussia Dortmund ile yapılan anlaşmaya göre Nuri Şahin, Bundesliga'nın ikinci yarısında yardımcı antrenörlük yapacak. Şahin, bu dönemde pro lisans eğitimini tamamladıktan sonra Borussia Dortmund'da teknik direktör olarak görev alacak. Şahin, Alman devinde 4 yıl teknik direktörlük yapacak.

Antalyaspor ile sözleşmesi Haziran 2026'ya kadar devam eden 35 yaşındaki Nuri Şahin, Borussia Dortmund'a gitmek için Antalyaspor'dan alacaklarını bırakacak. Antalyaspor, Borussia Dortmund'dan Şahin için bonservis ücreti de kazanacak.

EVREN: ŞOK YAŞADIK

Nuri Şahin'in takımdan ayrılmasıyla şok yaşadıklarını ifade eden Antalyaspor Basın Sözcüsü Alkan Evren, "Bir şok yaşadık tabi ki. Futbol Sorumlumuz Nuri Şahin'in Borussia Dortmund'a transfer olduğu doğru. Hocamız 4,5 yıllık anlaştı. Hem Antalyaspor hem de Türkiye olarak bu durumdan dolayı gurur duyduk. Kararından dönme gibi bir durumu da yok. Kesin olarak Borussia Dortmund ile anlaştı" dedi.

Nuri Şahin'in Adana Demirspor maçı öncesi teklifler geldiğini yönetime söylediğini kaydeden Alkan Evren, "Hocamıza sürekli teklifler vardı. Sağ olsun durumdan bizi haberdar ediyordu. Bizi aradı, 'Başkanım teklifler var. Benimle ilgili planınız nedir' dedi. Biz de dedik ki '10 maçta yenilsen senin arkandayız. Büyük yemin ettik. Her türlü senin arkandayız' dedik. Adana maçından sonra Almanya'ya ailesinin yanına gitti. Hayali orasıydı, oraya da gitti. Bizde şok etkisi yarattı ama hayaline gitti. Biz bütün planlamalarımızı, bütün kadroyu hocaya göre yaptık. 2 senedir bütün çalışmalar hocanın isteği doğrultusunda yapıldı" diye konuştu.

Nuri Şahin, Antalyaspor'da futbol sorumlusu olarak 2021-2022 sezonunun 8'inci haftasında deplasmanda oynanan ve 2-1 kaybedilen Adana Demirspor maçının ardından teknik direktör Ersun Yanal'ın görevi bırakmasıyla geldi. Şahin, bu sezonun ilk yarısının son maçı olan ve yine deplasmanda 2-1 kaybedilen Adana Demirspor maçının ardından görevinden ayrıldı.

815 GÜNDE 92 MAÇTA GÖREV ALDI

2021-2022 sezonunda göreve gelen Nuri Şahin, Antalyaspor ile 92 maçta sahada görev aldı. Şahin bu maçlarda 38 galibiyet, 23 beraberlik ve 31 mağlubiyet ile sahadan ayrıldı. Bu sezon ligde ise 17 maçta 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 yenilgi alırken, Türkiye Kupası'nda oynanan 2 maçta da galibiyet aldı.

Kaynak: DHA
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