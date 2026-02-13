Antalyaspor, Samsunspor\'u 3-1 Mağlup Etti

ANTALYASPOR, Süper Lig'in 22'nci haftasında sahasında Samsunspor 'u 3-1 yendi. Maç sonunda açıklamalarda bulunan Antalyaspor Yardımcı Antrenörü Ender Örenç, alınan net skorun kendilerini mutlu ettiğini kaydederken, Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis ise, maçta çok basit goller yediklerini ve bundan dolayı hayal kırıklığı yaşadığını ifade etti.

Antalyaspor, Süper Lig'in 22'nci haftasında sahasında oynadığı maçta Samsunspor'u 3-1 mağlup etti. Kırmızı beyazlı takıma galibiyeti getiren golleri Ballet(2) ve Storm kaydereken, deplasman ekibi Samsunspor'un tek golü ise 90+6'ncı dakikada penaltıdan Ntcham attı. Antalyaspor, puanını 23'e yükseltirken, Samsunspor ise 30 puanda kaldı.

ÖRENÇ: NET SKOR MUTLU ETTİ

Kırmızı kart cezalısı teknik direktör Sami Uğurlu'nun yerine basın toplantısına katılan yardımcı antrenör Ender Örenç, "Geçen hafta Karagümrük deplasmanında aldığımız kötü sonuçtan sonra bu haftaki yaptığımız çalışmalarda da rakibi çok iyi analiz ettiğimizi düşünüyoruz. ve bugün de 3-1 gibi net bir skorla sahadan galibiyetle ayrılmak çok mutlu etti" dedi.

'YÜKSELİŞİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ'

Maçta 2 gol atan Ballet'ın performansı hakkında gelen soruya Örenç, "Şöyle söylemek lazım özellikle geçen hafta Karagümrük maçında maça hiç iyi başlayamamıştık. Kendi öz eleştirimizde yaptık bu konuyla alakalı. Hafta içinde hem takım analizleri hem de üretim analizlerle ve Samuel Ballet'in de içinde bulunduğu bireysel analizlerle neleri daha iyi yapabileceğimizi konuştuk. Özellikle top ters taraftan geldiğinde biraz daha onun hareketliliğinin üzerine konuşmuştuk ve bunu çalışmıştık. Bunun sonunda da bugün sahada bunu görmek ve golle sonuçlandırması da bizi ayrıca mutlu etti. Penaltı pozisyonuna gelecek olursak da ya biraz skora bağlıyorum ben bu pozisyonu Sami Hocamız aynı şekilde. Çok basit bir penaltı oldu. Özellikle maç 0-0 gitseydi böyle bir penaltı verilmezdi. Bence VAR'ın burada devreye girip penaltıyı iptal etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ama gün sonunda bugün burada kendi seyircimiz önünde, taraftarımız önünde, üçüncü maçımızda yedinci puanımızı alarak buradaki serimizi sürdürüyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta Kayseri deplasmanından da puan veya puanlar dönüp ligdeki yükselişimizi sürdüreceğiz" diye cevap verdi.

'TAKIMI MENTAL OLARAK ÜST SEVİYEYE ÇIKARTMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Takımın mental olarak üst seviyeye çıkartmaya çalıştıklarını söyleyen Örenç, "Geldiğimizde takımı mental olarak üst seviyeye çıkartmamız gerektiğini düşünüyorduk ve önceliğimizde kesinlikle buydu. Hem fiziksel anlamda hem de mental anlamda yaptığımız çalışmalar sonucunda takımımızın da buna reaksiyon verdiğini görebiliyoruz. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Bu sebepten dolayı daha önümüzde 12 maçımız daha kaldı. İç sahada üçüncü maçımızda yedinci puanımız ama sahada ilk sahada değil deplasmanda da puanlara dönüp aslında konuğumuzu daha da rahatlatırsak sezon sonunda bence çok iyi bir seviyede bitireceğimizi düşünüyoruz" dedi.

REİS: ÇOK BASİT GOLLER YEDİK, HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYORUM

Cesurca mücadele ederek sahaya çıktılarını ancak bunları başaramadıklarını ifade eden Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, "Açıkçası söylediklerimi ben tekrar edeceğim. Ama bugün planımız, göstermiş olduğumuz performansa baktığımızda iyi değildi. Aslında amacımız agresif oynamak, iyi bir performans göstermek cesurca mücadele etmekti. Küçük detaylara da çok dikkat etmemiz gerekiyordu. Bu detayların hiçbirini bugün gerçekleştiremedik. Korner sonrasında yemiş olduğumuz çok basit ve çok kolay bir gol oldu. Bizim hatlar arasında da çok ciddi boşluklarımız vardı ve rakibimiz bu boşlukları rahat bir şekilde değerlendirdi. Çok rahat bir şekilde sahamızda oynanmasına müsaade ettik. İkinci yarıya geldiğimizde daha iyi bir performans göstermek istiyorduk ama ne yazık ki bunu da gerçekleştiremedik. Zaten bunu gerçekleştiremediğimiz için de bazı değişiklikler yaptık. Dediğim gibi yemiş olduğumuz gollere baktığımızda çok basit goller yedik ve göstermiş olduğumuz performans sebebiyle de hayal kırıklığı yaşıyorum diyebilirim. Oynama şeklimizi elbette değiştirmemiz gerekiyor. Birçok detayı değiştirmemiz gerekiyor. Bugün ne yazık ki bugün itibariyle bir takım olmadığımızı söyleyebilirim. Ne yazık ki bir takım görüntüsü vermekten uzak bir performans gösterdik. Tekrardan geri gelmemiz gerekiyor. Çok daha iyi bir performans göstermemiz gerekiyor. Çünkü perşembe günü oynamamız gereken çok önemli bir Avrupa karşılaşması var. Bu karşılaşma sadece kulübümüz için değil aynı zamanda Türk futbolu için önemli bir karşılaşma. Yani bu şekilde bugünkü performansı sergileyecek olursak Perşembe günü oynayacağımız karşılaşmadan istediğimiz sonucu alamayız. Bugün göstermiş olduğumuz performanstan çok daha iyisini Perşembe günü göstermemiz gerekiyor. Bugün ne yazık ki ikili mücadelelerde de etkili olan taraf değildik" dedi.

'SAKATLIĞI SEBEBİYLE KADRODA DEĞİLDİ'

Tomasson'un kadroda olmamasıyla ilgili gelen soruya Reis, "Sağlık problemleri olması hasebiyle hafta boyunca antrenmanlarını gerçekleştiremedi. ve kendisiyle konuşup bugün oynamaması ya da kadroda olmamasını birlikte kararlaştırdık" dedi.

'İSTEDİĞİMİZ O SAVAŞI ORTAYA KOYAMADIK VE BASİT HATALAR YAPTIK'

Maçta topa çok fazla sahip olmaya çalıştıklarını belirten Thomas Reis, "Çünkü topa şu zaten sahip olmaya çalışıyoruz ve topa sahip olduğumuz bölümlerde de sıkıntı yaşıyoruz, problemler yaşıyoruz. Açıkçası bu soruya gerçekten cevap vermek zor. Belki bu soruyu oyuncularımıza da olarak neden kaybolduğuyla alakalı aslında antrenmanlarda çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu eksikliklerimizi gidermek anlamında elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ama oyuna geldiğimizde çok basit hatalar yapıyoruz ve sahada organize olma anlamında ne yazık ki o eksiklerimizin üstesinden gelme anlamında istediğimiz performansı sergileyemiyoruz. Takım olarak zor bir dönemden geçiyoruz diyebilirim. Belki bu performans düşüklüğü, sakatlıklar sebebiyle diye de diyebilirdim ama sahada sonuç olarak yeteri kadar oyuncumuz var. Bugün ise ne yazık ki istediğimiz o mücadeleyi, istediğimiz o savaşı ortaya koyamadık ve basit hatalar yaptık. Bu basit hatalar bize biraz pahalıya mal oldu diyebilirim. Bu şekilde performans göstermeye devam edersek bir sonraki karşılaşmalardan da ne yazık ki istediğimiz sonuçları almaktan uzak olacağız diye düşünüyorum. Belki de şöyle bir sıkıntımız da olabilir. Kendimizi ligdeki pozisyonumuz sebebiyle biraz güvende hissettiğimizden ötürü belki bu performansı gösteriyor olabiliriz. Bugün ben sahada kazanmak isteyen sadece bir takım gördüm. Antalyaspor konumu sebebiyle bugün ligde kalmak adına elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. Bizim ise pozisyonumuz yedinci, sekizinci sıralarda olduğumuz için tabii belki de biraz rahat olmamızdan ötürü bu performansı göstermiş olabiliriz. Tabii bu tür rahatlıklar bazen bazı problemlerin başlamasına da sebep olabiliyor. Sonuç olarak bazen de oyuncular önümüzdeki haftalarda ne olacak? ya da belki erken ama önümüzdeki sezonda neler olacak gibi şeylerde düşünebiliyorlar. Ama ne olursa olsun umarım bir an evvel istediğimiz o performansa geri döner ve istediğimiz o mücadeleyi ortaya koyarız. Ama ne olursa olsun her zaman daha fazla enerjiye ihtiyacımız var" diye konuştu.

'İRFAN CAN BU MAÇTA OYNAYACAĞINI BİLİYORDU'

Kalede İrfan Can Eğribayat'ın olmasıyla ilgili gelen soruya Thomas Reis, "Açıkçası ne yaparsam yapayım sonuçta insanlar bir şekilde ve bu kararları konuşacak ve tartışacaklardır. Sadece o pozisyonda değil aynı zamanda Zeki de bugün oturan oyunculardan bir tanesiydi. Kaleci pozisyonunu ben özel bir pozisyon olarak düşünüyorum. Bu kararı biz zaten Trabzonspor karşılaşmasından önce aldık ve iki kalecimle birlikte oturarak konuşmuştuk. İrfan da sonuç olarak iyi bir kaleci ve tecrübeli bir kaleci. O toplantıdan sonra zaten Okan'ın Trabzonspor karşılaşmasında oynayacağını ve İrfan'ın da bu karşılaşmada oynayacağını söylemiştim ki İrfan da bu karşılaşmada Antalyaspor karşılaşmasında oynamayı zaten hak ediyor. Ne olursa olsun oyun ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Güçlü bir mentalite göstermeye çalışıyorlar. Ama ne yazık ki bugün onları gerçekleştiremedik. İki, iyi kaleciye sahip olduğum için mutluyum. Dediğim gibi bu karar önceden alınmış bir karardı. Trabzonspor karşısında alınan mağlubiyet sebebiyle alınmış bir karar değildi" diye cevapladı.