Anwar El Ghazi, FSV Mainz 05\'e karşı açtığı tazminat davasını kazandı

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İsrail'in Gazze saldırları sırasında sosyal medya hesabından Filistin’e destek mesajı yayınladığı gerekçesiyle FSV Mainz 05 takımından kovulan Hollandalı futbolcu Anwar El Ghazi, Almanya 1 . Ligi (Bundesliga) ekibine karşı açtığı tazminat davasını kazandı.

El Ghazi, mahkeme kararıyla belirlenen 1 milyon 700 bin euro tazminatın 500 bin eurosunu Gazzeli çocuklar için bağışlayacağını açıkladı.

Geçen yıl Hollanda’nın PSV takımından FSV Mainz’e transfer olan Anwar El Ghazi, Alman kulübünde sadece 3 maçta forma giyebildi.

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına tepki amacıyla sosyal medya hesabından “Nehirden denize özgür Filistin” sloganını paylaşan El Ghazi, kulübü tarafından kadro dışı bırakıldı.

Mainz kulübü, Anwar El Ghazi’nin pişman olduğunu belirten bir açıklama yaptı.

Ancak Hollandalı milli futbolcu, açıklamanın kendisinden habersiz yapıldığını belirterek, Filistin’e desteğini yineledi.

Bunun üzerine Mainz, El Ghazi’nin 2025 yılına kadar olan sözleşmesini feshetti.

Takımdan haksız yere kovulduğunu belirten El Ghazi, Alman mahkemesine dava açtı.

Mahkeme, Hollandalı futbolcuyu haklı bularak, FSV Mainz takımının, 1 milyon 700 bin euro tazminat ödemesine karar verdi.

Anwar El Ghazi, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, Mainz takımına karşı başlattığı hukuki mücadelenin hiçbir zaman parayla ilgili olmadığını belirterek, “Tazminatın yarım milyon eurosu, Gazze'deki çocuklara yönelik projeleri finanse etmek için kullanılacak” dedi.

'Sesimi daha güçlü kıldı'

Mainz kulübüne iki konuda teşekkür etmek istediğini kaydeden El Ghazi, şöyle devam etti:

“Birincisi, ödeme için. Mainz'in, benim aracılığımla Gazze'deki çocukların hayatlarını biraz daha katlanılabilir hale getirme çabasına katkıda bulunduğunu bilmenin teselli vereceğini umuyorum.

"İkincisi ise Mainz'in beni susturmaya çalışması, sesimi Gazze'deki mazlumlar ve sessizler için daha güçlü kıldı."

Almanya İçişleri Bakanlığı, El Ghazi’nin Mainz takımından kovulmasına gerekçe olarak gösterilen, “Nehirden denize özgür Filistin” sloganını, “İsrail'in var olma hakkını inkar ettiği” gerekçesiyle suç sayıyor.

El Ghazi davası, FSV Mainz 05 kulübünün tarihi nedeniyle de dikkat çekici görülüyordu.

Kulübün kurucularından biri olan Alman Yahudisi Eugen Salomon, Naziler tarafından 1942 yılında Auschwitz toplama kampında öldürülmüştü.

Fas kökenli bir ailenin çocuğu olarak Hollanda’da doğan 29 yaşındaki Anwar El Ghazi, halen İngiltere 2. Ligi takımlarından Cardiff City’de forma giyiyor.