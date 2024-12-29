Arda Güler, Gibi dizisinin setini ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Arda Güler, Gibi dizisinin setini ziyaret etti

Geniş Video İzle

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler, Fenerbahçe'nin ardından sürpriz bir ziyaret daha yaptı. Arda, milyonların takip ettiği Gibi dizisinin setini gitti. Sevilen dizinin başrolleriyle bir araya gelen Arda, ziyarete ilişkin fotoğrafları "Biz sorunlarımızdan kahvaltı yaparak kaçan insanlardan değiliz" notuyla yaptı.

29.12.2024 20:30  Güncelleme: 07:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler, liglere verilen arada Türkiye'ye gelmişti. İlk olarak eski takımı Fenerbahçe'yi ziyaret eden Arda'nın bir sonraki durağı herkesi şaşırttı.

GİBİ SETİNİ ZİYARET ETTİ

19 yaşındaki milli futbolcu, milyonların severek izlediği Gibi dizisinin setini ziyaret etti. Dizinin sevilen oyuncuları Feyyaz Yiğit, Ahmet Kürşat Öcalan ve Kıvanç Kılıç ile bir araya gelen genç yıldız, ziyarete ilişkin fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı.

Arda Güler, Gibi dizisinin setini ziyaret etti

PAYLAŞIM VİRAL OLDU

Arda Güler, ziyaretinin ardından Instagram'dan yaptığı paylaşımadizinin meşhur repliklerinden olan "Biz sorunlarımızdan kahvaltı yaparak kaçan insanlardan değiliz" notunu düştü. Arda bu kareleri kısa sürede ilgili odağı oldu ve etkileşim yağmuruna tutuldu.

Arda Güler, Gibi dizisinin setini ziyaret etti
Arda Güler, Gibi dizisinin setini ziyaret etti

Feyyaz Yiğit, Real Madrid, Arda Güler, Fenerbahçe, Futbol, Dizi, Spor, Gibi, Son Dakika

Son Dakika Spor Arda Güler, Gibi dizisinin setini ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Ender Kervancıoğlu:
    Biz yandık ya. Her gün arda güler haberi. bazen günde en az iki tane arda güler haberi. Hepsi de zorlama haberler. Haber niteliği taşımıyor. Bunun arkasında bi iş var ama bilmiyorum. Daha 19 yaşında. 40 yaşına kadar haberini okuyacaksak yandık. Madem öyle hakan çalhanoğlunu haber yapın kenan yıldızı yapın birazda. Onlar da bir yerleri ziyaret ediyorlar. Onlar da teknik direktörleriyle diyaloğa giriyolar. Birbirlerini ne söylüyorlar, onları da yazın. Niye sadece arda. 157 514 Yanıtla
    Sadri Tunca:
    kıskanma gülüm hit sende wanda haberlerini oku 118 16
    monşer null:
    Hangi takımı tutuyorsun lann sen 22 18
    Yusuf Aslan:
    Tabii haklısın Wanda kaşarının haberleri yok ya bu ara kıskanıyorsun 19 4
  • Aziz Başkan Göreve:
    6sliler kıskançığı kesin. Sizin de o... Wandanız haber oluyor biz bişey diyoz mu. Herkesin takımına göre :) 137 103 Yanıtla
  • monşer null:
    Boş Haber yapmak sizin işiniz Denyo 36 96 Yanıtla
    Ramazan Sarac:
    ne oldu wanda nerocu 26 12
    Sadri Tunca:
    kıskanma denyo wanda haberi dolu her yer git oku 6 14
  • Murat Saka:
    adam diye yaIlır fener diye anılır ardadiye okunur 54 30 Yanıtla
  • Cemil Moroglu:
    homo editör. 35 5 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:21 Erdoğan’ın ’’Malum çevreleri çıldırtacak’’ dediği KIZILELMA bir ülkenin radarında Erdoğan'ın ''Malum çevreleri çıldırtacak'' dediği KIZILELMA bir ülkenin radarında
11:03 Narin Güran davasında sanıklar, baba Arif Güran’a 48 bin lira ödeyecek Narin Güran davasında sanıklar, baba Arif Güran'a 48 bin lira ödeyecek
10:58 Öğretmen atamalarında KPSS şartı kalkıyor Öğretmen atamalarında KPSS şartı kalkıyor
10:26 “Bana bir Audi’yi çok gördüler“ diyen Ali Erbaş, şimdi de ödediği kirayla gündemde "Bana bir Audi'yi çok gördüler" diyen Ali Erbaş, şimdi de ödediği kirayla gündemde
09:24 İşte en düşük memur ve emekli maaşı için en güçlü senaryo İşte en düşük memur ve emekli maaşı için en güçlü senaryo
17:13 HTŞ lideri Şara’dan seçimlerle ilgili bomba açıklama HTŞ lideri Şara'dan seçimlerle ilgili bomba açıklama
17:05 179 kişinin can verdiği uçak kazasından önce son mesaj 179 kişinin can verdiği uçak kazasından önce son mesaj
17:02 Beşiktaş’taki başkanlık seçiminde polisleri harekete geçiren olay Beşiktaş'taki başkanlık seçiminde polisleri harekete geçiren olay
16:48 AK Partili Elitaş’tan dikkat çeken çıkış: Erken değil öne alınmış seçim olabilir AK Partili Elitaş'tan dikkat çeken çıkış: Erken değil öne alınmış seçim olabilir
16:42 Beşiktaş’tan seçim sırasında Galatasaray’a olay yaratacak gönderme Beşiktaş'tan seçim sırasında Galatasaray'a olay yaratacak gönderme
16:42 Norveç’ten Hollanda’ya giden yolcu uçağı, acil iniş sırasında pistten çıktı Norveç'ten Hollanda'ya giden yolcu uçağı, acil iniş sırasında pistten çıktı
16:19 Beşiktaş’taki başkanlık seçimlerinde yürekler ağza geldi: Acilen ambulans çağırdılar Beşiktaş'taki başkanlık seçimlerinde yürekler ağza geldi: Acilen ambulans çağırdılar
16:18 Öcalan’ın mesajına MHP cephesinden ilk yorum Öcalan'ın mesajına MHP cephesinden ilk yorum
15:51 Fatih Terim’in Suudi Arabistan’a gidişindeki dikkat çeken detay ortaya çıktı Fatih Terim'in Suudi Arabistan'a gidişindeki dikkat çeken detay ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2024 11:47:46. #1.13#
SON DAKİKA: Arda Güler, Gibi dizisinin setini ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.