Arda Güler, Gibi dizisinin setini ziyaret etti

Ender Kervancıoğlu:

Biz yandık ya. Her gün arda güler haberi. bazen günde en az iki tane arda güler haberi. Hepsi de zorlama haberler. Haber niteliği taşımıyor. Bunun arkasında bi iş var ama bilmiyorum. Daha 19 yaşında. 40 yaşına kadar haberini okuyacaksak yandık. Madem öyle hakan çalhanoğlunu haber yapın kenan yıldızı yapın birazda. Onlar da bir yerleri ziyaret ediyorlar. Onlar da teknik direktörleriyle diyaloğa giriyolar. Birbirlerini ne söylüyorlar, onları da yazın. Niye sadece arda.

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Sadri Tunca: kıskanma gülüm hit sende wanda haberlerini oku 118 16

monşer null: Hangi takımı tutuyorsun lann sen 22 18