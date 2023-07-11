Real Madrid ile ilk antrenmanına çıkan Arda Güler, göz kamaştırdı - Son Dakika
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Real Madrid ile ilk antrenmanına çıkan Arda Güler, göz kamaştırdı

11.07.2023 13:47

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, eflatun-beyazlılarla çıktığı ilk antrenmanda oyun görüşü ve nokta atışı paslarıyla dikkat çekti. Genç yıldızın performansı sosyal medyada büyük ilgi gördü. Tatilini yarıda keserek takıma katılan Arda Güler, Real Madrid'in ABD kampına da katılacak.

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, eflatun-beyazlılarla çıktığı ilk antrenmanda döktürdü. Kendinden emin tavırlarıyla idmana damga vuran genç yıldızın görüntüleri sosyal medyada binlerce etkileşim aldı.

OYUN GÖRÜŞÜYLE BÜYÜLEDİ

Arda Güler, Real Madrid ile çıktığı ilk antrenmanda oyun görüşü ve nokta atışı paslarıyla kendine hayran bıraktı. Oldukça özgüvenli olduğu görülen 18 yaşındaki futbolcu, idman sırasında Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'den sık sık talimat aldı.

TATİLİNİ YARIDA KESTİ

Arda Güler kendisine izin verilmesine rağmen tatilini yarıda keserek Real Madrid'in ilk kamp gününde takıma katıldı. Milli futbolcu, eflatun-beyazlılarla kampın 2. ayağında ABD'ye gidecek.

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