Aslan sahasında kükredi! Galatasaray RAMS Başakşehir\'i 2-0 yendi

Spor

Akaryakıta bir okkalı zam daha

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında RAMS Başakşehir ile kozlarını paylaştı.

BARIŞ ALPER YILMAZ SAHNEDE

Maça seyircisi önünde hızlı başlayan sarı-kırmızılılar, 25. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın harika golüyle 1-0 öne geçti.

MERTENS 2 YAPTI

Attığı gol sonrası baskısını arttıran sarı-kırmızılılar, bu kez de Mertens'in 31. dakikada attığı golle farkı 2'ye çıkardı.

GOL OLDU AMA OFSAYT

Karşılaşmanın 66. dakikasında Galatasaray ceza sahasına gelen ortada Kemen'in kafa vuruşuna müdahale etmek isteyen Kaan Ayhan kendi ağlarını havalandırdı. VAR'la görüşen hakem Cihan Aydın, pozisyon başlangıcında Deniz Türüç'ün ofsaytta olduğunu işaret ederek golü iptal etti.

ASLAN LİDERLİĞE YÜKSELDİ

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadeleyi 2-0 kazanan Galatasaray maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.