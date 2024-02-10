Aslan sahasında kükredi! Galatasaray RAMS Başakşehir'i 2-0 yendi - Son Dakika
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Aslan sahasında kükredi! Galatasaray RAMS Başakşehir'i 2-0 yendi

Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında sahasında RAMS Başakşehir'i 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Barış Alper Yılmaz ve Mertens kaydetti.

10.02.2024 20:49  Güncelleme: 21:10
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında RAMS Başakşehir ile kozlarını paylaştı.

BARIŞ ALPER YILMAZ SAHNEDE

Maça seyircisi önünde hızlı başlayan sarı-kırmızılılar, 25. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın harika golüyle 1-0 öne geçti.

Aslan sahasında kükredi! Galatasaray, RAMS Başakşehir'i rahat geçti

MERTENS 2 YAPTI

Attığı gol sonrası baskısını arttıran sarı-kırmızılılar, bu kez de Mertens'in 31. dakikada attığı golle farkı 2'ye çıkardı.

Aslan sahasında kükredi! Galatasaray, RAMS Başakşehir'i rahat geçti

GOL OLDU AMA OFSAYT

Karşılaşmanın 66. dakikasında Galatasaray ceza sahasına gelen ortada Kemen'in kafa vuruşuna müdahale etmek isteyen Kaan Ayhan kendi ağlarını havalandırdı. VAR'la görüşen hakem Cihan Aydın, pozisyon başlangıcında Deniz Türüç'ün ofsaytta olduğunu işaret ederek golü iptal etti.

Aslan sahasında kükredi! Galatasaray, RAMS Başakşehir'i rahat geçti

ASLAN LİDERLİĞE YÜKSELDİ

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadeleyi 2-0 kazanan Galatasaray maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Aslan sahasında kükredi! Galatasaray, RAMS Başakşehir'i rahat geçti
Aslan sahasında kükredi! Galatasaray RAMS Başakşehir\'i 2-0 yendi
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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SON DAKİKA: Aslan sahasında kükredi! Galatasaray RAMS Başakşehir'i 2-0 yendi - Son Dakika
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