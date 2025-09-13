Aslan son dakikalarda açıldı! Galatasaray, ligde 5\'te 5 yaptı

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında ikas Eyüpspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçı Galatasaray, 2-0'lık skorla kazandı.

İLK TEHLİKE SANE'DEN

Maçtaki ilk pozisyon Galatasaray'dan geldi. 4. dakikada Sara'nın ara pasında ceza sahası sol kanadında topla buluşan Eren Elmalı, meşin yuvarlağı Sane'ye aktardı. Alman oyuncunun vuruşunda top, üstten auta çıktı.

FELIPE İKİ HAMLEDE KURTARDI

41. dakikada Eren Elmalı'nın sol taraftan kullandığı taç atışında topla buluşan Sara'nın ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Felipe, iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.

EYÜPSPOR TEHLİKELİ GELDİ

45+1. dakikada Seşlar'ın ara pasında savunma arkasına sarkan Ampem'in ceza sahası sol çaprazından şutunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

BARIŞ ALPER DİREĞE TAKILDI

Karşılaşmanın 68. dakikasında Galatasaray'da İlkay Gündoğan'ın müthiş pasında Barış Alper topu sağına çekti ve vuruşunu yaptı. Top üst direkten oyun alanına döndü.

EŞİTLİĞİ ICARDI BOZDU

Galatasaray aradığı golü Mauro Icardi ile buldu. Karşılaşmanın 73. dakikasında Ahmed Kutucu'nun sağ kanattan içeri çevirdiği topta Icardi topu ağlara yollamayı başardı. Bu golle durum 1-0 oldu.

SON SOZÜ YUNUS SÖYLEDİ

Karşılaşmanın 89. dakikasında ön alanda topu kapan Galatasaray'da yıldız oyuncu Mauro Icardi, koşu yapan Yunus Akgün'ü gördü. Topu alan milli oyuncu, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

GALATASARAY 5'TE 5 YAPTI

Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmadı ve Galatasaray, ikas Eyüpspor'u mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Galatasaray, ligde 5'te 5 yaparak puanını 15'e yükseltti. ikas Eyüpspor ise 4 puanda kaldı.