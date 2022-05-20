Aslan, Süper Lig'in 38. haftasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı - Son Dakika
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Aslan, Süper Lig'in 38. haftasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı

20.05.2022 22:42

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile Galatasaray 1-1 berabere kaldı. Galatasaray bu skorla 52 puana çıkarken ligde 10. sırada yer aldı. Antalyaspor ise 59 puanla 6. sıraya yerleşti.

Süper Lig'in son haftasında Antalyaspor evinde Galatasaray'ı ağırladı. 2 gollü müsabakada taraflar sahadan 1 puan ile ayrıldı. Galatasaray aldığı puanla ligde 52 puana ulaştı, Antalyaspor ise puanını 59 yaptı. Antalyaspor, 45. dakikada Ndao'nun golüyle 1-0 öne geçerken, Galatasaray aradığı golü Mustafa Muhammed ile 77. dakika buldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada atılan uzun pasta ceza sahasına giren Wright'ın şutunu kaleci kornere çeldi.

16. dakikada ceza sahasında kazanılan serbest vuruşta Pulgar'ın şutu üstten auta gitti.

31. dakikada Bünyamin Balcı'nın sağ kanattan ceza alanına ortasında savunmanın uzaklaştıramadığı ve karambolde kalan topu, Wright topuğu ile kaleye gönderdi. Kaleciye çarpan top kornere çıktı.

45. dakikada sol kanattan kale çizgisine inen Wright'ın arka direğe ortasında Ndao topu ağlara yolladı. 1-0

46. dakikada Wright'ın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Doğukan Sinik'in sert şutu az farkla yandan auta gitti.

51. dakikada sağ kanattan Fernando'nun kullandığı köşe vuruşunu Gomis ceza alanı dışına kafayla uzaklaştırdı. Topu önünde bulan Doğukan Sinik'in ceza yayı üzerinden sert şutu az farkla üstten auta çıktı.

59. dakikada Gomis'in pasıyla ceza alanı sağ çaprazda topla buluşan Halil Dervişoğlu'nun şutu az farkla kale direğinin dibinden auta gitti.

77. dakikada Halil Dervişoğlu'nun ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Kerem Aktürkoğlu topu Mustafa Muhammed'e aktardı. Bu futbolcunun dokunuşunda meşin yuvarlak boş kaleye gitti. 1-1

84. dakikada Kerem Aktürkoğlu'un sağ köşe gönderinden kullandığı kornerde Berkan Kutlu'nun kafası az farkla auta gitti.

88. dakikada Van Ananholt'un ceza yayı sağ çaprazından sert şutunu kaleci çıkardı.

İLK 11'LER

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudriashov, Güray, Fernando, Fredy, Ndao, Doğukan, Adriano, Wright.

Galatasaray: Muslera, Boey, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Pulgar, Berkan, Taylan, Babel, Halil, Gomis

Galatasaray sezonun son maçında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı
Galatasaray sezonun son maçında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı
Galatasaray sezonun son maçında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı
Galatasaray sezonun son maçında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı
Galatasaray sezonun son maçında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı
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Spor Toto Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu) Antalyaspor-Galatasaray maçından notlar Antalyaspor-Galatasaray maçından notlar
Kaynak: İHA

Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Galatasaray, Doğukan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aslan, Süper Lig'in 38. haftasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı - Son Dakika


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