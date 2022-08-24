SİVASSPOR - MALMÖ MAÇINA DOĞRU13.30 Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve futbolculardan Max Gradel, basın toplantısı düzenleyecek. 16.00 Sivasspor, karşılaşma öncesi son antrenmanını yapacak. 19.15 Malmö Teknik Direktörü Andreas Georgson ve bir futbolcu basın toplantısında soruları yanıtlayacak. 20.00 İsveç ekibi, karşılaşmanın hazırlıklarını yapacağı antrenman ile tamamlayacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › 24 Ağustos Çarşamba Spor Gündemi - Son Dakika

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