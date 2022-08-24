24 Ağustos Çarşamba Spor Gündemi - Son Dakika
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24 Ağustos Çarşamba Spor Gündemi

24.08.2022 10:04
24 Ağustos Çarşamba Spor Gündemi

AUSTRIA WIEN MAÇINA DOĞRU15.00 Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ve bir futbolcu, basın toplantısında açıklamalarda bulunacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF TURU

22.00 Trabzonspor (1) - (2) Kopenhag

FENERBAHÇE - AUSTRIA WIEN MAÇINA DOĞRU

15.00 Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ve bir futbolcu, basın toplantısında açıklamalarda bulunacak. 17.30 Sarı-lacivertli ekip, karşılaşma öncesi son antrenmanını gerçekleştirecek.17.15 Austria Wien Teknik Direktörü Manfred Schmid ve bir futbolcu basın toplantısı düzenleyecek. 18.00 Avusturya ekibi, karşılaşma öncesi yapacağı son antrenman ile hazırlıklarını tamamlayacak.

Fenerbahçe, hedefe giden yolda sinyalleri vermeye başladıDenemeler ve gelişim sürüyor13 gol, 13 ofansif parametre, 8 zirve8 resmi maç, kullanılan 27 oyuncu, vazgeçilmeyen tek isimBaşarılı atak organizasyonlarında devleri arkasında bıraktı Enner Valencia, ikinci baharını yaşıyorSavunma arkasına atılan toplara çözüm şartSakatlar dönmeye, forma rekabeti kızışmaya başladı

SİVASSPOR - MALMÖ MAÇINA DOĞRU13.30 Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve futbolculardan Max Gradel, basın toplantısı düzenleyecek. 16.00 Sivasspor, karşılaşma öncesi son antrenmanını yapacak. 19.15 Malmö Teknik Direktörü Andreas Georgson ve bir futbolcu basın toplantısında soruları yanıtlayacak. 20.00 İsveç ekibi, karşılaşmanın hazırlıklarını yapacağı antrenman ile tamamlayacak.

HAKEMLER AÇIKLANACAKSpor Toto Süper Lig'in 4'üncü haftasında oynanacak olan karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklanacak.

BEŞİKTAŞ

Takım izinli.


YORUMLAR
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Jorge Jesus: 'Yapmamız gereken şey yolumuza devam etmek' Jorge Jesus: 'Yapmamız gereken şey yolumuza devam etmek' Fenerbahçe-Adana Demirspor maçının ardından Fenerbahçe-Adana Demirspor maçının ardından
Kaynak: DHA

Jorge Jesus, Fenerbahçe, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 24 Ağustos Çarşamba Spor Gündemi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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