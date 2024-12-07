Avrupa Kros Şampiyonası, yarın Antalya\'da yapılacak

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ANTALYA'da 39 ülkeden 610 sporcunun katılımıyla düzenlenecek Avrupa Kros Şampiyonası'nın basın toplantısı yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının himayesinde, Antalya'da düzenlenecek olan 'SPAR Avrupa Kros Şampiyonası 2024'ün' basın toplantısı Dokuma Park'ta gerçekleştirildi. Türkiye Atletizm Federasyonu, Kepez Belediyesi ve Avrupa Atletizm Federasyonu'nun ortak organizasyonuyla yapılacak. Toplantıya Avrupa Atletizm Başkanı Dobromir Karamarinov, Türkiye Atletizm Federasyon Başkanı Dr. Ahmet Karadağ, sporcular Yann Schrub, Yasemin Can, Konstanze Klosterhalfen ve Ayetullah Aslanhan katıldı.

KARAMARİNOV: EMİNİM Kİ EN GÜZEL YILLARDAN VE ŞAMPİYONALARDAN BİR TANESİ OLACAK

Atletizm olarak 2024 yılının son durağının Antalya'da olmasının kendilerine büyük bir gurur verdiğini ifade eden Avrupa Atletizm Birliği Başkanı Dobromir Karamarinov, 2024 yılının kendileri için çok yoğun ve etkili bir yıl olduğunu söyledi. Karamarinov, "Bu yıl şampiyonamızın 30'uncu yılı ve gerçekten takdire şayan. Rekor sayıda katılım oldu. 39 ülkeden 610 sporcumuz var. Aramızda Roma'dan 5 tane federasyonumuz var. Geleceğimiz için hep birlikte çalışıyoruz. Türkiye Atletizm Federasyonuna da teşekkürlerimiz sunuyorum. Türkiye, çok güçlü bir ülke ve Türkiye atletizm alanında da güçlü bir ortağımız olacak. Türkiye büyük bir ülke, federasyonda güçlü bir federasyon. Gelecekte de tekrar tekrar buraya geleceğiz. Burada bu şampiyonada emeği geçen herkese teşekkür ederim. İnsanları bizim tarafımıza çekmek istiyoruz. Eminim ki en güzel yıllardan ve şampiyonalardan bir tanesi olacak. Birçok ülke yarın neler olacağını görecek. Çok büyük yıldızlar aramızda var. Bu da etkinliğin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyoruz. Bu şampiyona sporcular içinde çok önemli. Bu kadar şampiyonun aramızda olması, etkinliği önemsediklerinin göstergesidir" dedi.

'TÜRKİYE BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR EKONOMİ'

Şampiyonanın Türkiye'de ilk defa yapıldığını kaydeden Karamarinov, "Ben bu anlamda Türkiye'yi tebrik etmek istiyorum. Bunun devamının gelmesini istiyoruz. Türkiye'yi gelecekte de Avrupa Atletizm Birliğinin ortağı olarak görmek istiyoruz. Geçmişte de bu böyleydi. Gelecekte de Türkiye bizim için büyük bir ülke ve ekonomi. Biz bu iş birliğinin devam etmesini istiyoruz. Federasyonda çok önemli bir federasyon ve çok iyi sporcular var. Başka şampiyonalarda da beraber olacağız" diye konuştu.

TÜRKİYE ATLETİZM FEDERASYON BAŞKANI KARADAĞ: TÜM DÜNYADAKİ ÜLKELERİN SPOR POLİTİKALARININ DA EN ÖNDE OLANI

Türkiye Atletizm Federasyon Başkanı Dr. Ahmet Karadağ, şunları söyledi:

"Avrupa Kros Şampiyonası 30 yıldır yapılıyor ve 30'uncu yılı Antalya'da, Türkiye'de yapılacak. Bunun içi çok mutluyuz. Çok önemli sporcular burada yer alacak ve yarışacak. Bizim de madalya almış atletlerimiz var. Bizlere çok iyi bir yarış seyrettirecekler. Sporcularımızın performanslarını seyrederken bunu dünyaya da bir şekliyle verilmesi gerekiyor. Atletizm tüm dünyada sporların anası olarak kabul edilen bir spor, tüm dünyanın sportif olarak bir yere gelebilmesi için insanların spora yönelebilmesi için her yaşta küçük yaşlardan çok ileri yaşlara kadar yapılması gereken bir spor. Tüm dünyadaki ülkelerin spor politikalarının da en önde olan organı. Bizler burada sadece sporcularımızın performanslarını değil, aynı zamanda dostluk, dayanışma ve fair play ruhunu da ön plana çıkaran bir etkinlik olmasını diliyoruz. Kendi atletlerimizin gösterecekleri çabaya ve ortaya koyacağı performansa çok güveniyoruz. Sporcularımız ellerinden geleni yapacak. Yarınki hava şartları biraz ağır olabilir. İnşallah iyi bir yarış olur. Tüm sporcular Antalya'ya ve Türkiye'ye hoş geldiler."

SCHRUB: BİR KERE ŞAMPİYON OLMAK İYİ AMA 2 KERE OLMAK DAHA İYİ

Geçen yıl Brüksel'de yapılan şampiyonada birinci olan Fransız sporcu Yann Schrub, yarışlarını takip etmek için genellikle kendisiyle beraber çok fazla kişinin geldiğini ifade etti. Schrub, "Evet genellikle 30-40 kişi beni takip etmek için gelir. Bu yarışmaya katılmaya çok geç karar verdim. ve takip etmek için hepsi gelemedi. Ailem de geldiler. Brüksel'de Avrupa şampiyonasını kazanmak benim için çok özeldi. Bir kere şampiyon olmak iyi ama 2 kere olmak daha iyi" dedi.

YASEMİN CAN: ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM

Avrupa Kros Şampiyonası'nı 4 kere kazanan Yasemin Can, "Hazırlık anlamında elimden gelenin en iyisini yaptım. Yarın da en iyi şekilde yarışacağım. Elimden geleni yapacağım. Parkurun nasıl olduğuna bakacağız. Birtakım zorluklar var. Diğer sporcularında beni zorlayacağına eminim. Bu tarz kros yarışlarında bir miktar zorluk vardır. Yarın başaracağımıza inanıyorum. Şu anda formum çok iyi. İyi çalıştım ve hazırlandım. İyiyim" diye konuştu.

KLOSTERHALFEN: OLMASI GEREKEN YERDEYİM

Almanya adına yarışmada yer alacak olan Konstanze Klosterhalfen, geçen yıl yaşadığı bir olumsuzlukların ardından formuna tekrar ulaştığını kaydetti. Klosterhalfen, "Şuanda tekrardan olması gereken yerdeyim ve eski formumu kazandım. İyi de bir çalışma yaptım. Yarınki yarış içinde çok heyecanlıyım. Parkuru henüz görmedim. Sonrasında bakacağım. Çok düz ve sert bir zemin olacağını düşünüyordum. Yağmur sonrası nasıl olacağını göreceğiz. Ekip olarak çalışıyoruz. Sadece kendinizi değil ekibinizi de düşünmek zorundasınız. Takımla çalışmak çok güzel takım. Önceliğimiz takımımız. İkisi birden kazanmak iyi olur" şeklinde konuştu.

ASLANHAN: 'ÖZEL OLARAK HAZIRLANDIK'

Yarışmaya özel olarak hazırlandıklarını dile getiren Ayetullah Aslanhan ise "Biz özel olarak hazırlandık. Milli takım adına en iyisi ve mücadelesini vereceğiz. Ülkemiz için en iyisini yapacağız. Yarın da parkurda büyük çaba harcayacağız. Parkuru çok beğendim ve hakimimi kros yarışlarını koşmayı seviyorum. Ülkem adına en iyisini yapacağıma inanıyorum" dedi.