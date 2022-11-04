Avrupa'da 4 takımla yolumuza devam ediyoruz! İşte temsilcilerimizin muhtemel rakipleri - Son Dakika
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Avrupa'da 4 takımla yolumuza devam ediyoruz! İşte temsilcilerimizin muhtemel rakipleri

04.11.2022 01:43
Avrupa'da 4 takımla yolumuza devam ediyoruz! İşte temsilcilerimizin muhtemel rakipleri

Avrupa Ligi'nde B Grubu'nu lider bitiren Fenerbahçe, son 16 turuna yükseldi. Trabzonspor, Konferans Ligi'ne play-off turunda, Sivasspor ve Başakşehir ise son 16 turundan devam edecek. Bu sonuçlarla beraber temsilcilerimizin muhtemel rakipleri belli oldu.

Dinamo Kiev'i 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, Avrupa Ligi B Grubu'nu lider bitirerek adını son 16 turuna yazdırdı. Avrupa Ligi'nde grubunu bitiren ve play-off turundan gelen takımlardan biri ile eşleşecek temsilcimizin muhtemel rakipleri belli oldu.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Fenerbahçe, Avrupa Ligi Son 16 turunda Avrupa Ligi grubunu 2. bitiren ve Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. bitiren takımlarla eşleşecek.

Temsilcimizin muhtemel rakipleri şöyle:

  • Ajax
  • Bayer Leverkusen
  • Barcelona
  • Sporting CP
  • Salzburg
  • Shakhtar Donetsk
  • Sevilla
  • Juventus
  • PSV
  • Rennes
  • Roma
  • Union Berlin
  • Manchester United
  • Midtjylland
  • Nantes
  • Monaco

TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL RAKİPLERİ

UEFA Avrupa Ligi'ne veda ederek Konferans Ligi'ne play-off turunda oynamaya hak kazanan Trabzonspor ise Konferans Ligi'nde grubunu 2. bitiren takımlardan biriyle karşılaşacak.

Trabzonspor'un muhtemel rakipleri şöyle:

  • Fiorentina
  • Anderlecht
  • Lech Poznan
  • Partizan
  • Dnipro
  • Gent
  • Cluj
  • Basel

BAŞAKŞEHİR VE SİVASSPOR'UN MUHTEMEL RAKİPLERİ

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükselen Başakşehir ve Sivasspor, play-off turunda grubundan gelecek takımlar ile eşleşecek.

Temsilcilerimizin muhtemel rakipleri şöyle:

  • Fiorentina
  • Anderlecht
  • Lech Poznan
  • Partizan
  • Dnipro
  • Gent
  • Cluj
  • Bodo Glimt
  • AEK Larnaca
  • Ludugorets
  • Braga
  • Sheriff
  • Lazio
  • Karabağ
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Son Dakika Spor Avrupa'da 4 takımla yolumuza devam ediyoruz! İşte temsilcilerimizin muhtemel rakipleri - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avrupa'da 4 takımla yolumuza devam ediyoruz! İşte temsilcilerimizin muhtemel rakipleri - Son Dakika
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