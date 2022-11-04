Avrupa'da 4 takımla yolumuza devam ediyoruz! İşte temsilcilerimizin muhtemel rakipleri

Dinamo Kiev'i 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, Avrupa Ligi B Grubu'nu lider bitirerek adını son 16 turuna yazdırdı. Avrupa Ligi'nde grubunu bitiren ve play-off turundan gelen takımlardan biri ile eşleşecek temsilcimizin muhtemel rakipleri belli oldu.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Fenerbahçe, Avrupa Ligi Son 16 turunda Avrupa Ligi grubunu 2. bitiren ve Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. bitiren takımlarla eşleşecek.

Temsilcimizin muhtemel rakipleri şöyle:

Ajax

Bayer Leverkusen

Barcelona

Sporting CP

Salzburg

Shakhtar Donetsk

Sevilla

Juventus

PSV

Rennes

Roma

Union Berlin

Manchester United

Midtjylland

Nantes

Monaco

TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL RAKİPLERİ

UEFA Avrupa Ligi'ne veda ederek Konferans Ligi'ne play-off turunda oynamaya hak kazanan Trabzonspor ise Konferans Ligi'nde grubunu 2. bitiren takımlardan biriyle karşılaşacak.

Trabzonspor'un muhtemel rakipleri şöyle:

Fiorentina

Anderlecht

Lech Poznan

Partizan

Dnipro

Gent

Cluj

Basel

BAŞAKŞEHİR VE SİVASSPOR'UN MUHTEMEL RAKİPLERİ

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükselen Başakşehir ve Sivasspor, play-off turunda grubundan gelecek takımlar ile eşleşecek.

Temsilcilerimizin muhtemel rakipleri şöyle: