Dinamo Kiev'i 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, Avrupa Ligi B Grubu'nu lider bitirerek adını son 16 turuna yazdırdı. Avrupa Ligi'nde grubunu bitiren ve play-off turundan gelen takımlardan biri ile eşleşecek temsilcimizin muhtemel rakipleri belli oldu.
Fenerbahçe, Avrupa Ligi Son 16 turunda Avrupa Ligi grubunu 2. bitiren ve Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. bitiren takımlarla eşleşecek.
Temsilcimizin muhtemel rakipleri şöyle:
UEFA Avrupa Ligi'ne veda ederek Konferans Ligi'ne play-off turunda oynamaya hak kazanan Trabzonspor ise Konferans Ligi'nde grubunu 2. bitiren takımlardan biriyle karşılaşacak.
Trabzonspor'un muhtemel rakipleri şöyle:
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükselen Başakşehir ve Sivasspor, play-off turunda grubundan gelecek takımlar ile eşleşecek.
Temsilcilerimizin muhtemel rakipleri şöyle:
Son Dakika › Spor › Avrupa'da 4 takımla yolumuza devam ediyoruz! İşte temsilcilerimizin muhtemel rakipleri - Son Dakika