Bakan Bak Diyarbakır Stadyumu'nda Dostluk Maçına Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Bakan Bak Diyarbakır Stadyumu'nda Dostluk Maçına Çıktı

Bakan Bak Diyarbakır Stadyumu\'nda Dostluk Maçına Çıktı
09.08.2025 00:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Diyarbakır Stadyumu'nda dostluk maçı düzenledi.

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, zemin iyileştirme çalışmaları biten Diyarbakır Stadyumu'nda dostluk maçına çıktı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenk Öztekin, AK Parti İl Başkanı Ömer İler ve MHP İl Başkanı Miktat Arslan, Diyarbakır Stadyumu'nda düzenlenen dostluk maçında forma giydi. Dostluk maçına davet edilen DHA Muhabiri Gıyasettin Tetik de Bakan Bak ve beraberindekilerle sahada ter döktü. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan karşılaşma, 2 devre halinde 60 dakika sürdü. Bakan Bak, 21 numaralı formayla sahaya çıktı.

'LİG BAŞLADI, HERKESE BAŞARILAR DİLİYORUZ'

Maçın ardından açıklama yapan Bakan Bak, Diyarbakır Stadyumu'nun zemin iyileştirme çalışmalarının tamamlandığını ifade ederek, "Bugün Diyarbakır'da çeşitli temaslar için geldik. Valimizi ziyaret ettik. Ardından gençlerle bir söyleşi gerçekleştirdik. Şimdi de tabii Diyarbakır stadının son durumunu görmek için sahaya geldik. Hibrit çim zemin sezon biter bitmez değiştirildi. Hibrit çim serildi, çok iyi durumda. Yeni sezon başladı. 2025-2026 futbol sezonu başladı. Tüm takımlara Süper Lig'deki 1. Lig'deki, 2. Lig'deki, 3. Lig'deki bütün takımlara başarılar diliyoruz. Tabii Diyarbakır stadı çok güzel bir stat. Önce Önceki dönemki bakanlığımda da burada açılışını bir kupa finaliyle yapmıştık. O gün Akhisar'la Fenerbahçe maç yapmıştı. 3-1 Akhisar kazanmıştı. O zaman bu stadın açılışını yapmıştık. Tabii zemin çok güzel, harika. İyi bakım yapılıyor. Valimize, İl Müdürümüze, vekillerimize teşekkür ediyoruz. Gerçekten güzel bir iş çıkardılar. Tüm takımlara başarılar diliyoruz. Keyifli bir maç çıkardık. Tabii bizim eski Diyarbakırlı futbolcular, valimiz, vekillerimiz, il başkanımız, diğer arkadaşlarımız, sivil toplum kuruluşlarından arkadaşlarla beraber bir ter attık. Önce hibrit çimin bir denemesini yaptık. Zemin iyi, kontrol edildi. Keyifli bir maç oldu. Tempomuz da iyi" dedi.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' MOTTOSUNU YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ'

Bakanlık olarak spor yatırımlarının artacağını belirten Bakan Bak, "Ben tüm Diyarbakır halkına yeni bir sezon, başarılı bir sezon temenni ediyorum. Tribünleri doldursunlar. Keyifli maçlar olsun özellikle tabii. Biz Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak 'Terörsüz Türkiye' mottosunu yakından takip ediyoruz. Onun için hep beraber çalışacağız. Sporun burada birleştirici, iyileştirici, kapsayıcı bir rolü var. Biz de gençlerimizle burada Diyarbakır'daki yatırımlarımızı devam ettiriyoruz. Yeni bir öğrenci yurdu üniversite kampüsü içerisinde yapacağız. Yine Bağlar'da spor tesisleri, gençlik merkezi, diğer ilçelerimizde de yarı olimpik havuzlar başta olmak üzere gençlik merkezleri talepleri çerçevesinde yapacağız. Bu yatırım programımıza aldık. Yani bunların tabii toplamı aşağı yukarı 3,5 milyarlık bir yatırım öngörüyor. Bu yıl ve önümüzdeki yıl. Dolayısıyla gençlerimize hem kültürel aktiviteler hem gençlik merkezlerimizde hem gençlik kamplarımızda başlamak üzere yatırımlarımızı arttıracağız. Tabii bu ülke hepimizin, bu ülkenin büyümesi, gelişmesi için hep beraber çalışmamız gerekiyor. Güzel bir akşamdı. Teşekkür ediyoruz sabrınız için. Bol bol ofsayt pozisyonları vardı ama zevkli bir maç oldu. Arkadaşlarımıza, takım arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Gençlik ve Spor Bakanı, Osman Aşkın Bak, Diyarbakır, Gençlik, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bakan Bak Diyarbakır Stadyumu'nda Dostluk Maçına Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanlığı el atıyor Serpme kahvaltı tarih olabilir Cumhurbaşkanlığı el atıyor! Serpme kahvaltı tarih olabilir
Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi Hayranları şaşkına döndü Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi! Hayranları şaşkına döndü
Alkollü vatandaşı bayıltana kadar döven polis görevden uzaklaştırıldı Alkollü vatandaşı bayıltana kadar döven polis görevden uzaklaştırıldı
Doğuma gelen kadın, polis zoruyla kocasını kovdurdu Doğuma gelen kadın, polis zoruyla kocasını kovdurdu
İsrail Kabinesi, Netanyahu’nun Gazze’yi işgal planını onayladı İsrail Kabinesi, Netanyahu'nun Gazze'yi işgal planını onayladı
İsrail Kabinesi işgalin sona erdirilmesi için 5 şart öne sürdü İsrail Kabinesi işgalin sona erdirilmesi için 5 şart öne sürdü
İsrail Kabinesi’nin 10 saatlik “işgal“ toplantısında kavga çıktı İsrail Kabinesi'nin 10 saatlik "işgal" toplantısında kavga çıktı
İstanbul’da zehir tacirlerine operasyon: Yaklaşık 2 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon: Yaklaşık 2 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi
Fatih Altaylı’dan erişim yasağı kararına ilk tepki Fatih Altaylı'dan erişim yasağı kararına ilk tepki
İsrail’in karar metninde çarpıcı detay “İşgal“ kelimesini kullanmadılar İsrail'in karar metninde çarpıcı detay! "İşgal" kelimesini kullanmadılar
Bisikletli tacizci yakalandı İşte ifadesi Bisikletli tacizci yakalandı! İşte ifadesi

00:10
Türkiye’den Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan barış anlaşmasına ilk yorum
Türkiye'den Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan barış anlaşmasına ilk yorum
23:24
ABD Başkanı Trump: Yakın zamanda Putin ile çok popüler bir yerde görüşeceğiz
ABD Başkanı Trump: Yakın zamanda Putin ile çok popüler bir yerde görüşeceğiz
23:04
ABD Başkanı Trump: Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış sağlamayı başardık. Tüm savaşı sonsuza kadar bitirdiler
ABD Başkanı Trump: Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış sağlamayı başardık. Tüm savaşı sonsuza kadar bitirdiler
22:10
Oto galeriye silahlı saldırı: Küçük çocuk başından vuruldu
Oto galeriye silahlı saldırı: Küçük çocuk başından vuruldu
21:06
Çanakkale’de gözaltı sayısı 4’e yükseldi
Çanakkale'de gözaltı sayısı 4'e yükseldi
09:56
Trump’tan Netanyahu’ya fırça Sözünü kesti, sesini yükseltti
Trump'tan Netanyahu'ya fırça! Sözünü kesti, sesini yükseltti
09:55
Zaha’dan olay Galatasaray sözleri: Zaha’ya karşı nefret kampanyası yürüyor
Zaha'dan olay Galatasaray sözleri: Zaha'ya karşı nefret kampanyası yürüyor
09:50
Torbacıların emniyetteki savunmaları “pes“ dedirtti: Baş ağrısı için kullanıyorum
Torbacıların emniyetteki savunmaları "pes" dedirtti: Baş ağrısı için kullanıyorum
09:46
Altının gramı rekora koşuyor İşte yükselişin nedeni
Altının gramı rekora koşuyor! İşte yükselişin nedeni
09:18
ABD, Maduro’nun başına konulan ödülü 2 katına çıkardı
ABD, Maduro'nun başına konulan ödülü 2 katına çıkardı
09:10
İsrail ordusu, Gazze’yi işgal için sınırda yığınak yapmaya başladı
İsrail ordusu, Gazze'yi işgal için sınırda yığınak yapmaya başladı
08:48
Yatalak annesini döverek komaya sokan şizofren doktor gözaltına alındı
Yatalak annesini döverek komaya sokan şizofren doktor gözaltına alındı
08:46
Karabük’te orman yangınını çay içerek izlediler
Karabük'te orman yangınını çay içerek izlediler
08:37
Berk Oktay’a taciz suçlaması Tuğçe Aral ismini verdi, Oktan’ın avukatından açıklama gecikmedi
Berk Oktay'a taciz suçlaması! Tuğçe Aral ismini verdi, Oktan'ın avukatından açıklama gecikmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2025 00:59:23. #7.13#
SON DAKİKA: Bakan Bak Diyarbakır Stadyumu'nda Dostluk Maçına Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.