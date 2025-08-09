Bakan Bak Diyarbakır Stadyumu\'nda Dostluk Maçına Çıktı

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, zemin iyileştirme çalışmaları biten Diyarbakır Stadyumu'nda dostluk maçına çıktı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenk Öztekin, AK Parti İl Başkanı Ömer İler ve MHP İl Başkanı Miktat Arslan, Diyarbakır Stadyumu'nda düzenlenen dostluk maçında forma giydi. Dostluk maçına davet edilen DHA Muhabiri Gıyasettin Tetik de Bakan Bak ve beraberindekilerle sahada ter döktü. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan karşılaşma, 2 devre halinde 60 dakika sürdü. Bakan Bak, 21 numaralı formayla sahaya çıktı.

'LİG BAŞLADI, HERKESE BAŞARILAR DİLİYORUZ'

Maçın ardından açıklama yapan Bakan Bak, Diyarbakır Stadyumu'nun zemin iyileştirme çalışmalarının tamamlandığını ifade ederek, "Bugün Diyarbakır'da çeşitli temaslar için geldik. Valimizi ziyaret ettik. Ardından gençlerle bir söyleşi gerçekleştirdik. Şimdi de tabii Diyarbakır stadının son durumunu görmek için sahaya geldik. Hibrit çim zemin sezon biter bitmez değiştirildi. Hibrit çim serildi, çok iyi durumda. Yeni sezon başladı. 2025-2026 futbol sezonu başladı. Tüm takımlara Süper Lig'deki 1. Lig'deki, 2. Lig'deki, 3. Lig'deki bütün takımlara başarılar diliyoruz. Tabii Diyarbakır stadı çok güzel bir stat. Önce Önceki dönemki bakanlığımda da burada açılışını bir kupa finaliyle yapmıştık. O gün Akhisar'la Fenerbahçe maç yapmıştı. 3-1 Akhisar kazanmıştı. O zaman bu stadın açılışını yapmıştık. Tabii zemin çok güzel, harika. İyi bakım yapılıyor. Valimize, İl Müdürümüze, vekillerimize teşekkür ediyoruz. Gerçekten güzel bir iş çıkardılar. Tüm takımlara başarılar diliyoruz. Keyifli bir maç çıkardık. Tabii bizim eski Diyarbakırlı futbolcular, valimiz, vekillerimiz, il başkanımız, diğer arkadaşlarımız, sivil toplum kuruluşlarından arkadaşlarla beraber bir ter attık. Önce hibrit çimin bir denemesini yaptık. Zemin iyi, kontrol edildi. Keyifli bir maç oldu. Tempomuz da iyi" dedi.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' MOTTOSUNU YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ'

Bakanlık olarak spor yatırımlarının artacağını belirten Bakan Bak, "Ben tüm Diyarbakır halkına yeni bir sezon, başarılı bir sezon temenni ediyorum. Tribünleri doldursunlar. Keyifli maçlar olsun özellikle tabii. Biz Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak 'Terörsüz Türkiye' mottosunu yakından takip ediyoruz. Onun için hep beraber çalışacağız. Sporun burada birleştirici, iyileştirici, kapsayıcı bir rolü var. Biz de gençlerimizle burada Diyarbakır'daki yatırımlarımızı devam ettiriyoruz. Yeni bir öğrenci yurdu üniversite kampüsü içerisinde yapacağız. Yine Bağlar'da spor tesisleri, gençlik merkezi, diğer ilçelerimizde de yarı olimpik havuzlar başta olmak üzere gençlik merkezleri talepleri çerçevesinde yapacağız. Bu yatırım programımıza aldık. Yani bunların tabii toplamı aşağı yukarı 3,5 milyarlık bir yatırım öngörüyor. Bu yıl ve önümüzdeki yıl. Dolayısıyla gençlerimize hem kültürel aktiviteler hem gençlik merkezlerimizde hem gençlik kamplarımızda başlamak üzere yatırımlarımızı arttıracağız. Tabii bu ülke hepimizin, bu ülkenin büyümesi, gelişmesi için hep beraber çalışmamız gerekiyor. Güzel bir akşamdı. Teşekkür ediyoruz sabrınız için. Bol bol ofsayt pozisyonları vardı ama zevkli bir maç oldu. Arkadaşlarımıza, takım arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.