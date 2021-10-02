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Bakan Ersoy ile Bakan İsmailoğlu, Formula 1 öncesi basın toplantısına katıldı - Son Dakika

Bakan Ersoy ile Bakan İsmailoğlu, Formula 1 öncesi basın toplantısına katıldı

02.10.2021 13:26
Bakan Ersoy ile Bakan İsmailoğlu, Formula 1 öncesi basın toplantısına katıldı, System.String[]

İstanbul Park'ta düzenlenecek Formula 1 yarışları öncesinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak'ın katılımıyla İstanbul Park'ta bir basın toplantısı düzenlendi.

İstanbul Park'ta düzenlenecek Formula 1 yarışları öncesinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak'ın katılımıyla İstanbul Park'ta bir basın toplantısı düzenlendi.

Tüm dünyada ilgiyle takip edilen Formula 1 yarışları, 8-9-10 Ekim tarihlerinde Intercity İstanbul Park'ta gerçekleşecek. Geri sayımın devam ettiği organizasyon öncesinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak'ın katılımlarıyla Intercity İstanbul Park'ta bir basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda organizasyon ile ilgili detaylar ve elde edilecek kazanımlara değinildi.

Vural Ak: "Yaklaşık 30 binin üstünde yabancı misafiri İstanbul'da Formula 1 için ağırlayacağımızı görüyoruz"

İstanbul Park'ı, 'dünyanın en heyecan verici pistlerinden biri' olarak değerlendiren Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, "Formula 1'i Türkiye'ye getirme görevi Cumhurbaşkanımız tarafından bize verildiğinden itibaren büyük çabalar sonucu geçen sene 2020'deki İstanbul yarışı gerçekleşti. Yarış çok ilgi çeken bir yarış oldu, yaklaşık 2 milyar insan en başarılı yarış ödülünü almamızı sağladı. İstanbul ve Türkiye'yi güzel bir şekilde tanıttığımızı düşünüyorum. İstanbul, Asya ve Avrupa'nın birleştiği medeniyetler merkezi bir nokta. Kendi başına bir marka olan İstanbul'un içinden daha küçük markalar olan Formula 1 gibi aktivitelerle zenginleştirmek hepimizin görevi. İstanbul Park, dünyanın en heyecan verici pistlerinden biri. 8-9-10 Ekim'de Formula 1'in Türkiye ayağını gerçekleştireceğiz. Covid önlemlerinden dolayı kapasitemiz daha fazla olmasına rağmen maksimum 100 bin kişiyi ağırlamayı düşünüyoruz. Yabancı ilgisiyle bilet satışları hızla gidiyor. Yaklaşık 30 binin üstünde yabancı misafiri İstanbul'da Formula 1 için ağırlayacağımızı görüyoruz. Bu da sadece İstanbul'a o hafta boyunca 150 - 200 milyon dolar civarında bir para harcama imkanı sağlayacak gibi görünüyor. Ama ondan önemlisi ülkemizi güzel, kaliteli rafine bir spor olayıyla ev sahibi yaparak bu organizasyonu hem bizim Intercity olarak hem de tüm kamu kuruluşlarının verdiği destek ile beraber yapmamızdır. Bu sene başarıyla bunun altından kalkacağımıza inanıyorum" dedi.

Bakan Ersoy: "Türkiye Turizm Geliştirme Ajansı olarak Formula 1 İstanbul organizasyonuna destek verme kararı aldık"

"Kültürel açıdan, arkeolojik açıdan, tabiat varlıkları açısından, ne kadar değere sahip olursanız olun, bunlar tek başına cazibe noktası oluşturmanız için yeterli olmuyor" diye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Turizm dendiği zaman bütün sahip olduğunuz özelliklerin farkındalığının tüm dünyada sağlanması gerekiyor. Buradaki en önemli silahlarımız da kültür, sanat ve sportif etkinliklerimiz. Çünkü böyle büyük bir mega kenti tanıtırken uluslararası arenada ses getiren kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere de ev sahipliği yapabiliyor olmanız gerekiyor. Bu bağlamda Formula 1 dünya çapında en etkili sportif etkinliklerden bir tanesi. 2 milyara yakın seyirci kapasitesine sahip ve pandemi sebebiyle de insanlar pistlerden uzak kaldılar. Birçok etkinlikten uzak kaldılar. ve açılmalar başlayınca da açıkçası öncelikli olarak ilk açılan yerlere gelip kaybettikleri vakti tekrar hızlı bir şekilde değerlendirmek istiyorlar. Bu etkinlikler tabii biraz daha pahalı etkinlikler. Sahip olduğu ilgi sebebiyle de doğal olarak çok fazla finansal destek gerekiyor. Bu bağlamda Türkiye Turizm Geliştirme Ajansı olarak Formula 1 İstanbul organizasyonuna destek verme kararı aldık. Bizim isteğimiz, arzumuz inşallah Intercity bu organizasyonu İstanbul'da kalıcı hale getirir tekrar. Standart programa dahil eder. Biz de bu bağlamda ihtiyaç olursa turizm geliştirme ajansı vasıtasıyla daha fazla katkı vermeye hazırız. Çünkü bu tarz etkinlikler başka uluslararası etkinlikler için de cazibe noktası oluşturuyor. Siz bu tarz etkinliklerin sayısını arttırdıkça diğer uluslararası etkinliklerin de hedef ülkesi haline geliyorsunuz. Bu tarz organizasyonlar için değerli lokasyonlar, değerli şehirler de önemli. Onlar da aslında bu tarz şehirlerde bu organizasyonları gerçekleştirmek istiyorlar. Şimdi turistik altyapısı, konaklama altyapısı, ulaşım altyapısı diye baktığınız zaman en rahat organizasyonların gerçekleştireceği şehirlerden bir tanesi burası. İnşallah kalıcı hale getiririz el birliğiyle. Biz de üstümüze düşen ne varsa bundan sonraki organizasyonlar için artan oranda destek vermeye devam etmek istiyoruz."

Bakan Karaismailoğlu: "F1 yarışlarını 2 milyarın üzerinde insan yakından takip ediyor"

Intecity İstanbul Park'ta 90 bin metrekarelik asfalt kullandıklarını dile getiren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Sizlerin de yakinen takip ettiği, Uluslararası Otomobil Federasyonu'nun (FIA) organizasyonu olan Formula 1 Dünya Şampiyonası Intercity İstanbul Park'ta yapılacak. 200 ülkedeki 250'nin üzerindeki yayıncı kuruluşun yakından takip ettiği F1 yarışlarını 2 milyarın üzerinde insan yakından takip ediyor. 2005 ile 2011 yılları arasında ülkemizde yedi kez düzenlenen bu dev organizasyon, dokuz yıl aradan sonra 2020 yılının Kasım ayında tekrar ülkemizde düzenlendi. 2020'deki organizasyonda başarıdan dolayı İstanbul bu yıl F1 yarışlarının takvimine alındı.

2005 yılında yapılan ve aradan geçen on beş yılda küçük onarımdan geçen pistler ve servis yollarını geçen yıl tamamen yeniledik. 2020 yılında; Intercity İstanbul Park'ın 5 bin 338 metrelik pisti ile birlikte, servis yolu ile birlikte tüm asfaltlarını yeniledik. Intecity İstanbul Park'ta 90 bin metrekarelik asfalt kullandık. Tüm alanın işaretlemeleri tamamladık. 2021 F1 yarışları için bu yıl da asfalt yüzeyinde bulunan bitüm ve film tabakasını sildik. Bu şekilde, pist yüzeyinin ıslak ve kuru durumlarda tutunma kapasitesini maksimum düzeye çıkardık. Alandaki trafik levhalarını yeniledik, geçici bilgi levhaları oluşturduk. 27 bin 376 metrekarelik yatay işaretlemeleri yaptık. Uluslararası düzeydeki büyük spor, sanat ve kültür etkinliklerinin seçiminde, ülkeler kadar dünyaca ünlü marka şehirler tercih ediliyor. Bizler de bir dünya markası olan İstanbul'umuzun ulaşım ve iletişim altyapılarını güçlendirerek, mega kentin marka değerinin artırılması için icraat üretiyoruz" ifadelerini kullandı.

Açıklama sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, "Covid'den dolayı her şey daha farklı ama aşı konusunu ülkemizde çözdüğümüz için burada 100 bin kişi olacak. Bıraksak daha fazla olacaktı. Gençler bu işe çok meraklı, her yaştan çok seyirci var, ilgi alaka çok yüksek. Hükümetimizin aldığı tüm kovid tedbirleri uygulanarak rahat bir şekilde 100 bin kişiyi burada ağırlayacağız. Biletlerin büyük kısmı satışa çıktıktan 1 hafta sonra bitti. Formula 1 tüm dünyada aynı standartlarda gerçekleştiriliyor. Masrafları da avro ve dolar olarak ödeniyor. Bizim buradaki tüm gelirimiz Türk lirası bilet satışlarından olduğu için dolar ve avroya döndüğümüzde bizim burada sattığımız biletler dünyada açık ara en ucuz biletler" diye konuştu.

İstanbul'daki yarışın sloganının 'Challenge eight' olması hakkında ise Vural Ak, "Sekiz numaralı virajımız dünyada ikonik bir viraja dönüştü. Burayı tasarlayan Alman mimar, burayı inşa ederken çok güzel bir hareket yapıp, tepeleri bozmadan aralarından yolu geçirerek pisti yaptığı için bizim tüm virajlarımız aslında tabii virajlar. Bu pilotlar açısından çok zevkli ve zor hale geliyor. Arabaların süspansiyon ve lastik ayarları süreleri çok etkiliyor. 8. virajı yanlış dönen çok vakit kaybediyor, iyi dönen çok vakit kazanıyor. Çok sıkı bir fiziksel performans gerektiriyor. Bu nedenle tüm dünyada ünlü oldu. Sekizinci virajla ilgili slogan da buradan geliyor" dedi.

Vural Ak ayrıca Formula 1 ile 10 yıllık kontrat konusunda büyük ilerleme kaydettiklerini belirtti. - İSTANBUL

Bakan Ersoy ile Bakan İsmailoğlu, Formula 1 öncesi basın toplantısına katıldı
Bakan Ersoy ile Bakan İsmailoğlu, Formula 1 öncesi basın toplantısına katıldı
Bakan Ersoy ile Bakan İsmailoğlu, Formula 1 öncesi basın toplantısına katıldı
Bakan Ersoy ile Bakan İsmailoğlu, Formula 1 öncesi basın toplantısına katıldı

İstanbul Park, Formula 1, Vural Ak, İstanbul, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bakan Ersoy ile Bakan İsmailoğlu, Formula 1 öncesi basın toplantısına katıldı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Bakan Ersoy ile Bakan İsmailoğlu, Formula 1 öncesi basın toplantısına katıldı - Son Dakika
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