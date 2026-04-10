Balkan Senior Golf Turnuvası Tamamlandı

10.04.2026 21:09
TGF Balkan Senior Açık Turnuvası, 12 ülkeden 39 sporcu ile TGF Silivri'de gerçekleşti.

TÜRKİYE Golf Federasyonu 2026 faaliyet takviminde yer alan TGF Balkan Senior Açık Turnuvası, TGF Silivri Golf Sahası'nda oynanan müsabakaların ardından tamamlandı. 8 Nisan 2026 tarihinde başlayan turnuva, üçüncü etap karşılaşmalarıyla sona erdi.

12 ÜLKEDEN 39 SPORCU KATILDI

Turnuvaya Türkiye'nin yanı sıra Polonya, İngiltere, Bulgaristan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, ABD, Romanya, Yunanistan, İsviçre, İsveç, Çin ve Kore'den toplam 39 sporcu katıldı. Turnuva, TGF Silivri Golf Sahası'nda gerçekleştirilen ödül töreniyle sona erdi. Törende dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

ÜÇ FEDERASYON ARASINDA İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASI İMZALANDI

Ödül töreninin ardından Türkiye Golf Federasyonu, Romanya Golf Federasyonu ve Bulgaristan Golf Federasyonu arasında iş birliği anlaşması imzalandı. Anlaşmaya Türkiye Golf Federasyonu adına Anıl Tetik ve İhsan Gencay Aşan, Romanya Golf Federasyonu adına Florin Segarceanu ve Bulgaristan Golf Federasyonu adına Seth Underwood imza attı. Anlaşmanın Balkan bölgesinde golf sporunun geliştirilmesine yönelik olduğu bildirildi.

Turnuva sonunda elde edilen sonuçlar şu şekildedir:

Erkekler Gross kategorisi:

Engin Aksoy (TUR): 261 (+45)

Seth Underwood (BUL): 262 (+46)

Soner Yetkili (KKTC): 262 (+46)

Erkekler Stableford Gross kategorisi:

Robert Messervy (UK): 81 puan

Slawomir Komonski (POL): 79 puan

Cavit Yıldız (TUR): 76 puan

Erkekler Stableford A kategorisi:

Selahattin Özdoğan (TUR): 94 puan

Cumhur Ersin (TUR): 93 puan

Daehun Kim (KOR): 89 puan

Erkekler Stableford B kategorisi:

Mustafa Dögme (TUR): 91 puan

Alparslan Kaleli (TUR): 89 puan

Alim Melih Kura (TUR): 88 puan

İHSAN GENCAY ESEN: ÇALIŞMALARIMIZ İYİ GİDİYOR

Türkiye Golf Federasyonu Genel Sekreteri İhsan Gencay Esen, "Balkan Senior Open, önceden kulüpler arasında organize edilen bir turnuvaydı. Ama biz bunu artık Romanya ve Bulgaristan federasyonlarıyla beraber bir resmiyete döküp, ilk turnuvayı Türkiye Golf Federasyonu ev sahipliğinde Türkiye'de gerçekleştirdik. Yaklaşık 12 ülkeden 39 sporcu bu müsabakaya katıldı. Balkanlar'da yaşayan başka ülkelerin sporcuları da vardı; İngiltere, Çin, Kore, Amerika, onun haricinde Romanya, Bulgaristan, İsveç, Polonya gibi ülkelerden sporcular geldi. Bu sene ilk olduğu için katılım tabii ki çok daha büyük bekliyorduk. Önümüzdeki sene bunun sayısını en az 2-3 katına çıkaracağımızı düşünüyoruz. Normalde bir turnuva 70-80 kişilerle düzenleniyor, önümüzdeki yıl herhalde bu sayıları 100'lere taşırız diye düşünüyoruz. Onun haricinde bu imzaladığımız iş birliğiyle beraber Balkan ülkelerine aslında Türkiye Golf Federasyonu olarak bir öncülük yapmak istedik. Burada Federasyon Başkanımız Sayın Yıldırım Demirören, Federasyon Başkan Vekilimiz Sayın Nihat Özdemir, aynı zamanda bütün yönetim kurulumuz bu turnuvayı ve bu iş birliği anlaşmasını çok önemsiyorlar. Çünkü bu iş birliğinin içerisinde bu turnuvanın organizasyonu haricinde; Junior programları üzerine çalışmalarımız var. Düzenlediğimiz açık turnuvalarda birbirimize ülkeler/federasyonlar arası oyuncu kontenjan hakkı gibi seçenekler yaratacağız. İnşallah hayırlara vesile olsun, güzel bir iş birliği oldu. Federasyon Başkanımız Sayın Yıldırım Demirören ile birlikte Türkiye Golf Federasyonu'nun vizyonunu daha fazla yurt dışına açmayı hedefliyoruz. Ülkemizde de bütün amacımız, misyonumuz ve vizyonumuz golfü tabana yayabilmek. Geçen sene bunun verimini de aldık. Anıl Bey bizim yönetim kurulu üyemiz, aynı zamanda Milli Takımlar Komitemizde de görevli. Geçen sene 37 yurt dışı faaliyetine katıldık, federasyon tarihimizde bir ilk oldu. O yüzden çalışmalarımız iyi gidiyor. Bunun haricinde iki önemli hususumuz daha var; bu ay sonunda düzenlenecek olan Turkish Airlines Open. Avrupa'nın en iyi 156 oyuncusunun katıldığı, dünyada yaklaşık 540 milyon haneye ulaşan, hemen hemen 1.5 - 2 milyar kişinin izlediği bir portföyü var. Bu turnuvayla Türkiye'deki golfü ve milli takımımızdaki sporculara oynama fırsatını vermiş oluyoruz. Bir de en önemli gördüğümüz turnuvamız; Sayın Cumhurbaşkanımızın izinleri ve himayelerinde 14-17 Mayıs tarihlerinde yine kendi sahamız olan burada Cumhurbaşkanlığı Golf Kupası'nı yapacağız" ifadelerini kullandı.

ANIL TETİK: TÜRKİYE GOLF FEDERASYONU OLARAK AĞIRLIK VERDİĞİMİZ ŞEY; GENÇLER

Türkiye Golf Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Anıl Tetik ise şu şekilde konuştu: "İlk defa gerçekleşecek bu durum, o yüzden heyecanlıyız. İhsan kardeşim her şeyi söyledi ama bizim için Türkiye Golf Federasyonu olarak ağırlık verdiğimiz şey; gençler. Başarının altyapısı gençlerde bitiyor. Gençlere bu sporu sevdirirsek gelecekte çok daha iyi sporcular yetiştirme şansını elde edebiliriz. 14-17 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı turnuvamızın ardından, ay sonunda da Antalya'da dünyanın takip ettiği büyük bir turnuvayı gerçekleştireceğiz. Başta Yıldırım Demirören ve Nihat Özdemir başkanlarımız olmak üzere herkes çok destek veriyor, biz de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz."

Kaynak: DHA

