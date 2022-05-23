Balotelli'nin attığı rabona golü dünya çapında ses getirdi! Klas golü paylaşmayan kalmadı - Son Dakika
Üye Girişi

Balotelli'nin attığı rabona golü dünya çapında ses getirdi! Klas golü paylaşmayan kalmadı

23.05.2022 15:32

Süper Lig'in kapanış haftasında Göztepe'yi 7-0 mağlup eden Adana Demirspor'da Mario Balotelli attığı 5 golle yıldızlaşırken, İtalyan golcünün özellikle attığı 5.golü dünya çağında ses getirdi. FIFA resmi hesabı da dahil olmak üzere Balotelli'nin golünü paylaşmayan kalmadı.

Mario Balotelli, Adana Demirspor'un Süper Lig'in son haftasında Göztepe'yi 7-0 yendiği maçta fileleri 5 kez havalandırarak tarihi bir performansa imza attı. İtalyan yıldızın mücadelede attığı 5. gol ise sosyal medyaya damga vurdu.

FIFA RESMİ HESABI GOLÜ PAYLAŞTI

Göztepe ceza sahasına girdikten sonra şık hareketlerle kaleye yönelen Mario Balotelli, "Rabona" ile topu ağlara gönderdi. Süper Lig'de son yılların en şık golüne imza atan İtalan yıldız, dünya gündemine oturdu. Balotelli'nin golünü FIFA resmi hesabı başta olmak üzere birçok yabancı kaynak paylaştı.

Dünya, Balotelli'nin golünü konuşuyor! Alex de Souza'dan sonra bir ilki başardı

ALEX DE SOUZA'DAN SONRA İLKİ BAŞARDI

Mario Balotelli, Fenerbahçe'nin şampiyon olduğu 2010-2011 sezonunda sarı-lacivertlilerin efsanesi Alex de Souza'nın Ankaragücü filelerine yolladığı 5 golün ardından, ligde bir maçta bu gol sayısına ulaşan ilk futbolcu oldu.

İşte Balotelli'nin golü:

Dünya, Balotelli'nin golünü konuşuyor! Alex de Souza'dan sonra bir ilki başardı
Görüntü: Beinsports
Dünya, Balotelli'nin golünü konuşuyor! Alex de Souza'dan sonra bir ilki başardı
Görüntü: Beinsports
Dünya, Balotelli'nin golünü konuşuyor! Alex de Souza'dan sonra bir ilki başardı
Görüntü: Beinsports
Dünya, Balotelli'nin golünü konuşuyor! Alex de Souza'dan sonra bir ilki başardı
Görüntü: Beinsports
Dünya, Balotelli'nin golünü konuşuyor! Alex de Souza'dan sonra bir ilki başardı
Görüntü: Beinsports
Dünya, Balotelli'nin golünü konuşuyor! Alex de Souza'dan sonra bir ilki başardı
Görüntü: Beinsports
YORUMLAR
500
Göztepe, Süper Lig'e en farklı yenilgisini alarak veda etti Göztepe, Süper Lig'e en farklı yenilgisini alarak veda etti Göztepe tarihi hezimetlerle Süper Lig'e veda etti Göztepe tarihi hezimetlerle Süper Lig'e veda etti

Spor Toto Süper Lig, Adana Demirspor, Mario Balotelli, Balotelli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Balotelli'nin attığı rabona golü dünya çapında ses getirdi! Klas golü paylaşmayan kalmadı - Son Dakika


Son Dakika
16:10 Şarkıcı Doğuş: Eşimin yanında bir hayranımdan ahlaksız teklif aldım
16:06 Süper Lig'in sezonun en iyi 11'ine Trabzonspor ambargosu! 3 büyüklerden yalnızca 1 isim kadroya girebildi
16:00 Yöneylem'den yeni anket! Muhalefet adayı ara açtı: Yüzde 52'ye karşı Erdoğan'ın oyu yüzde 34
15:59 Kuzey Kore lideri Kim'i Jong-un, üst düzey general Hyon Chol Hae'nin ölümü sonrası kahroldu: Mezara toprak atarken gözyaşlarına boğuldu
15:54 Konut Fiyat Endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 110 arttı
15:33 Rize Günleri'nde uzaya çay gönderme etkinliği gerçekleştirilecek
15:32 Balotelli'nin attığı rabona golü dünya çapında ses getirdi! Klas golü paylaşmayan kalmadı
15:30 Eski MİT'çi Öneş, "Siyasi suikastler olabilir" sözleri sonrası başsavcılık tarafından ifadeye çağrıldı
15:29 DEVA lideri Ali Babacan SADAT için ne dedi? "SADAT'ın kuruluşu bir an önce başımıza bir iş gelmeden gidelim dediğimiz dönemler!"
15:16 Cannes Film Festivali sahnesinden Gezi tutuklusu, sinemacı Çiğdem Mater'e destek: Aklımız ve kalbimiz onunla!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2022 16:21:17. #1.13#
SON DAKİKA: Balotelli'nin attığı rabona golü dünya çapında ses getirdi! Klas golü paylaşmayan kalmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement