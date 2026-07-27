Barış Alper Yılmaz'dan milli yıldıza çağrı: Galatasaray'a gelmesini isterim

Galatasaray’ın ve A Milli Takım’ın başarılı oyuncusu Barış Alper Yılmaz, TRT Spor’a verdiği röportajda yeni sezon hedeflerinden transfer iddialarına, Can Uzun transferinden teknik direktör Okan Buruk ile olan ilişkisine kadar birçok konuda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

''İKİSİNİN BİR ARADA OLABİLECEĞİNİ GÖSTERDİM''

Saha içindeki performansının yanı sıra eğitim hayatını da tamamlayan milli futbolcu, "Mutlu ve gururluyum. Futbolcular genelde yoğunluktan dolayı vakit bulamadıklarını söylerler ama ben insanlara üniversite ile futbolun bir arada yürütülebileceğini göstermek istedim" ifadelerini kullandı.

"ZOR BİR LİG BİZİ BEKLİYOR''

Yeni sezon hazırlıklarının yoğun ve güzel geçtiğini belirten Yılmaz, "Bu yıl zorlu bir lig maratonu olacak. Sakatlıksız ve en iyi şekilde hazırlanmak için çalışıyoruz. Takım olarak moralimiz ve durumumuz gayet iyi. Zor bir lig bizi bekliyor." dedi.

''HER OYUNCUSUNA DOKUNMAYI BAŞARAN BİR ADAM''

Kariyerindeki çıkışta teknik direktör Okan Buruk’un büyük payı olduğunu vurgulayan yetenekli oyuncu, "Elde ettiğim başarıların arkasında Okan Hoca var. Her oyuncusuna dokunmayı başaran bir teknik adam" diye konuştu. Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi’nde değerli tecrübeler kazandıklarını belirten Barış Alper, bu yıl Devler Ligi'nde geçen sezonun da üzerine çıkmayı hedeflediklerini dile getirdi.

''GALATASARAY'A GELMESİNİ İSTERİM''

Adı transfer haberleriyle anılan genç yetenek Can Uzun hakkında konuşan milli futbolcu, "Can çok kaliteli bir oyuncu. Elimde olsa takıma gelmesini çok isterim ancak bu konuda en doğru kararı yönetimimiz verecektir" dedi.

''TAMAMEN KAMPA ODAKLANDIM''

Kendi geleceği ve transfer teklifleri hakkında da net konuşan Yılmaz, "Galatasaray ile sözleşmem devam ediyor. Hakkımda transfer haberlerinin çıkması gurur verici fakat şu an tamamen takımıma ve kampa odaklandım. Resmi bir teklif gelirse kulübümle oturur, ortak bir değerlendirme yaparız" ifadelerini kullandı.