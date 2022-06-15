Başarılı savunmacı resmen Beşiktaş'ta! Görüşmeler KAP bildirildi - Son Dakika
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Başarılı savunmacı resmen Beşiktaş'ta! Görüşmeler KAP bildirildi

15.06.2022 14:07

Beşiktaş Futbol A.Ş., futbolcu Romain Ghanem Paul Saiss'ın transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. 32 yaşındaki başarılı savunmacı sağlık kontrolünden geçti.

Siyah beyazlılar Romain Saiss transferinde mutlu sona ulaştı. İngiltere Premier Lig takımlarından Wolverhampton ile sözleşmesi sona eren Faslı yıldız artık Beşiktaş'ta forma giyecek. 32 yaşındaki savunmacı sağlık kontrolünden geçti.

Yıldız futbolcu resmen Beşiktaş'ta! KAP bildirimi yapıldı

KAP BİLDİRİMİ YAPILDI

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklama şöyle:

"Profesyonel Futbolcu Romain Ghanem Paul Saiss'in transferi konusunda Oyuncu ile görüşmelere başlanmıştır.

Yıldız futbolcu resmen Beşiktaş'ta! KAP bildirimi yapıldı

ROMAİN SAİSS KİMDİR?

Romain Saiss, kariyerine Fransa alt liglerinde yer alan kulüp Valence ile başladı. 2016'da Wolverhampton'a katılmadan önce Ligue 2'de Le Havre ve Clermont ve Ligue 1'de Angers takımlarında oynadı. Yıldız savunmacı Premier Lig'deki performansıyla adından çokça söz ettirmeyi başardı.2012'den bu yana milli oyuncu olan Saïss, Fas ile 50'den fazla maç kazandı. Ülkesini üç Afrika Uluslar Kupası turnuvasında ve 2018 FIFA Dünya Kupası'nda temsil etti. 32 yaşındaki Saiss, iyi bir sol ayağa sahip olması ve savunmacılığının yanında oyun kurulumuna katkısıyla da dikkat çekiyor.

Yıldız futbolcu resmen Beşiktaş'ta! KAP bildirimi yapıldı
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