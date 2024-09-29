Basketbol Gelişim Merkezi Açıldı

Spor

Basketbol Gelişim Merkezi görkemli törenle açıldı

Gökhan HEBEPCİ – Metin ARSLANCAN – İSTANBUL, - Basketbol Gelişim Merkezi, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın da katıldığı görkemli bir törenle hizmete açıldı.

Basketbol Gelişim Merkezi'nin 10 bin kişilik ana salonunda düzenlenen resmi açılış töreninin ardından Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, 37. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşı karşıya geldi.

Mücadele öncesi salonda bir konuşma yapan Erdoğan, özetle; "Yaklaşık 3 senelik yoğun çabaların neticesinde bugün gençlerimizin ve basketbolseverlerin hizmetine sunduğumuz Basketbol Gelişim Merkezimiz ülkemize hayırlı olsun. Zeytinburnu'nda yükselen Basketbol Gelişim Merkezi sadece bir spor kompleksi değildir. Burası aynı zamanda İstanbul'un dünya spor sahnesinde hak ettiği yere ulaşması için atılan en güçlü adımlardan biridir. Burada sporcularımız oynadıkları maçlarla tarih yazacak, destan yazacak, milletçe hepimizin göğsünü kabartan başarılara imza atacak. Basketbol Gelişim Merkezimiz hem erkek hem de kadın milli takımlarının yanı sıra altyapı takımlarının da yeni evi olacak. Türkiye Basketbol Federasyonumuz da inşallah burada hizmet verecek. Basketbol Gelişim Merkezimizin bir diğer özelliği de 8 derslikli, toplam 200 öğrenci kapasiteli basketbol lisesidir. Genç yeteneklerimizi bu lisemizde kapsamlı bir eğitime tabi tutacağız. Böylece gerçek bir basketbol yıldızı olarak yetişmelerini sağlayacağız. Tam anlamıyla bir vizyon projesi olan bu muhteşem spor tesisinin Türk basketboluna hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. Gençlerimizden bu imkanı en iyi şekilde değerlendirmelerini bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da, "Birlikte muhteşem bir tesisi Türk sporuna kazandırıyoruz. Basketbol Gelişim Merkezi içindeki 3 tane 500 kişilik antrenman salonu, bin kişilik milli takımlar kamp tesisi, salonu ve 10 bin kişilik ana salon olmak üzere yanında basketbol oteliyle, basketbol lisesiyle, basketbol müzesiyle; muhteşem bir tesis. Bugün gururluyuz, onurluyuz. Tesisimiz hayırlı olsun. Türkiye son 22 yılda modern stadyumlarıyla, spor salonlarıyla, olimpik yüzme havuzlarıyla, atletizm tesisleriyle ve pek çok tesisle birlikte bir spor devrimi yaşamaktadır. Her tarafı spor tesisleriyle donattık. Cumhurbaşkanımızın sporun içinden gelmesi, gençlere destek vermesiyle beraber Türkiye'de müthiş bir spor tesisi devrimi yaşanmaktadır. Bu da onun bir halkası. Türk basketbolunun kalbi burada atacak. Ben buradan yeni basketbol yıldızlarının çıkacağına inanıyorum. Yeni şampiyonluklar burada yaşanacak. Burayı kullanacak takımlara başarılar diliyorum" diye konuştu.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da, "Basketbol camiasına yakışan, gelecek nesillere miras kalacak bir merkezin hayalini kurduk. Basketbol Gelişim Merkezi'nin kurulması, Türk basketbolunun geleceğini şekillendirecek, Türkiye yüzyılına yakışır bir dönüm noktasıdır. Basketbol Gelişim Merkezi, Türk basketbolunu dünya çapında bir seviyeye taşıyacak gerekli her türlü altyapıya sahiptir" dedi.