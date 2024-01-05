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Basketbol Süper Ligi ve Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Haftanın Programı - Son Dakika
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Basketbol Süper Ligi ve Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Haftanın Programı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde haftanın programı açıklandı. Maçlar, farklı tarihlerde ve farklı salonlarda gerçekleştirilecek.

Basketbol Süper Ligi ve Kadınlar Basketbol Süper Ligi\'nde Haftanın Programı
05.01.2024 - 10:31,
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne 15'inci ve ilk yarının son hafta maçlarıyla devam edilecek. ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 19'uncu, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde de 18'inci hafta müsabakaları yapılacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şu şekilde:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Bugün:

19.00 Bahçeşehir Koleji-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Ülker)

Yarın:

13.00 Reeder Samsunspor- Beşiktaş Emlakjet (Mustafa Dağıstanlı)

15.30 Galatasaray Ekmas-TOFAŞ (Sinan Erdem)

18.00 Pınar Karşıyaka- Manisa Büyükşehir Belediyespor (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

20.30 Onvo Büyükçekmece Basketbol- Fenerbahçe Beko (Gazanfer Bilge)

7 Ocak Pazar:

13.00 Çağdaş Bodrumspor-Aliağa Petkimspor (Menteşe)

15.30 Darüşşafaka Lassa- Türk Telekom (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

18.00 Bursaspor İnfo Yatırım- Anadolu Efes (TOFAŞ)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

7 Ocak Pazar:

14.00 Çankaya Üniversitesi-İlkem Yapı Tarsusspor (Ankara)

15.00 Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol-Emlak Konut (Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal)

16.00 Galatasaray Çağdaş Faktoring- Hatay Büyükşehir Belediyespor (Ahmet Cömert)

18.00 ÇBK Mersin-BOTAŞ (Servet Tazegül)

8 Ocak Pazartesi:

14.00 OGM Ormanspor-Bursa Uludağ Basketbol (M. Sait Zarifoğlu)

15.00 Fenerbahçe Alagöz Holding-Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor (Fenerbahçe Metro Enerji)

18.30 Melikgazi Kayseri Basketbol-Beşiktaş (Kadir Has Kongre Merkezi)

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

Bugün:

16.30 Kapaklıspor-Pizza Lazza Haremspor (Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi)

Yarın:

13.00 Esenler Erokspor-Semt77 Yalovaspor (Ahmet Cömert)

14.45 MKE Ankaragücü İkon Menkul- Mersin Büyükşehir Belediyesi (TOBB ETÜ)

16.30 Konyaspor-Bornova Belediyesi Karşıyaka (Selçuklu Belediyesi)

18.15 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-OGM Ormanspor (Kurtdereli)

7 Ocak Pazar:

14.00 Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler- Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor (Gölbaşı)

15.45 Sigortam.net-Finalspor (BJK Emlakjet)

17.30 Çayırova Belediyespor-Alagöz Holding Iğdır Basketbol (Çayırova)

18.00 Gaziantep Basketbol- Fenerbahçe Koleji Novotel (Karataş Şahinbey)

Kaynak: AA
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