Elon Musk bile destek verdi! Yusuf Dikeç'in annesinin başörtüsünü hazmedemediler - Son Dakika
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Elon Musk bile destek verdi! Yusuf Dikeç'in annesinin başörtüsünü hazmedemediler

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2024 Paris Olimpiyatları'nda eli cebinde yaptığı atışla ülkemize gümüş madalya getiren milli atıcımız Yusuf Dikeç'in sosyal medya hesabından annesiyle paylaştığı bir fotoğrafa çirkin yorumlar geldi. Bir kullanıcı, "Maalesef rezil olduk dünyaya. Keşke annenizi paylaşmasaydınız" başörtüsünden duyduğu rahatsızlığı dile getirirken, milyarder iş insanı Elon Musk ise, "Sizin gibi inanılmaz yetenekli bir insanı getirdiği için ona büyük saygı duyuyorum." diyerek Dikeç'e destek verdi.

25.08.2024 10:01  Güncelleme: 10:41
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Olimpiyatlarda gümüş madalya kazanan milli atıcımız Yusuf Dikeç'in sosyal medyada annesiyle paylaştığı fotoğrafa çirkin yorumlar yapıldı. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Maalesef rezil olduk dünyaya. Keşke annenizi paylaşmasaydınız" derken, Elon Musk ise Yusuf Dikeç'in annesine methiyeler dizdi. Musk, "Sizin gibi inanılmaz yetenekli bir insanı getirdiği için ona büyük saygı duyuyorum." dedi.

YUSUF DİKEÇ, ANNESİYLE FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda eli cebinde atış yaparak gümüş madalya kazanan milli atıcımız Yusuf Dikeç, sosyal medya hesabından annesiyle çekildiği fotoğrafı paylaştı. Dikeç fotoğrafa, "En değerlim" notunu düştü.

Başörtüsünü hazmedemediler!

ÇİRKİN YORUMLAR PEŞ PEŞE GELDİ

Dikeç'in paylaşımına gelen çirkin yorumlar tepki çekti. Bir sosyal medya kullanıcısı fotoğrafın altına, Maalesef rezil olduk dünyaya. Keşke annenizi paylaşmasaydınız" yorumunu yaparak başörtüsünden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Bazı kullanıcılar da, "Sil şunu", "Avrupa'ya küçük düştük", "Bizi Arap sanacaklar" şeklinde yorumlarda bulundu.

Başörtüsünü hazmedemediler!

ELON MUSK'TAN DESTEK: ONA BÜYÜK SAYGI DUYUYORUM

Sosyal medya platformu Twitter'in sahibi milyarder iş insanı Elon Musk ise, Yusuf Dikeç'in annesine övgüler dizdi. Dikeç'in paylaşımına yorum yapan Musk, "Hayat savaşında anne hem kalkan hem kılıçtır. Varlığıyla korur, inancıyla güçlendirir, kendi savaşlarınızı cesaretle vermenizi öğretir. Ve siz olimpiyatlarda cesaretle, üstün bir isabetle mücadele ettiniz. Sizin gibi inanılmaz yetenekli bir insanı getirdiği için ona büyük saygı duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Başörtüsünü hazmedemediler!
Elon Musk bile destek verdi! Yusuf Dikeç\'in annesinin başörtüsünü hazmedemediler

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Son Dakika Spor Elon Musk bile destek verdi! Yusuf Dikeç'in annesinin başörtüsünü hazmedemediler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (30)

  • ibrahim kocapinar: Ne ara bu kadar bozulduk ne ara bu kadar çirkinleştik. Biz akrandayız şampiyon Annenin ellerinden öperim. 484 4 Yanıtla
  • Nilgün Aktaş: o yorumu yapanlar Siz o anneye kurban olun çok güzel bir evlat Yetiştirmis 411 3 Yanıtla
  • Ali yildirim: Bir kez daha gurur duydum. Teyzemizin ellerinden öperim. 362 4 Yanıtla
  • ferhat eser: kimsenin haddine değildir başörtüsüne dil uzatmak Türkiye Müslüman ülkesidir ilelebette Müslüman ülkesi olarak kalmaya devam edecek cumhuriyetin kurucusu Atatürkün annesi Zübeyde hanımda türbanlıydı herkez saygılı olucak 295 9 Yanıtla
  • Mustafa YALÇIN: Altın yere düşmekle pul olmaz... O anaya kurban olsunlar .... Bir yiğit yetiştirmiş... Hörmetle ellerinden öperiz. 274 5 Yanıtla
  • Halil Ibrahim Kaya: helal olsun atıcımıza annesini paylaşarak büyük bir erdemlik göstermiştir 246 3 Yanıtla
  • Taner Uçar: Gururumuzun mukaddesi. Ellerinden öperim. 220 1 Yanıtla
  • İbrahim Yendi: başörtüsü bazılarına batıyor battıkcada acıtıyor açıtmaya devam 203 2 Yanıtla
  • Çelikk: Çok iyi demişler 9 178 Yanıtla
  • serkan Abasar: bu yorumları yapanlar, kendilerini üstün olduklarını kabul ettikleri insanlar karşısında hep küçük görürler, kendinden küçük gördüklerini de kendi ayarına çekmeye çalışırlar, kendilerini çok önemli insanlar zannederler ama dünyada başka kimsenin umurunda olmadıklarını anlayamazlar. bunlar kısaca hasta varlıklardır. 140 3 Yanıtla
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