Başpehlivan Serhat Gökmen, altın kemeri almak istiyor - Son Dakika
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Başpehlivan Serhat Gökmen, altın kemeri almak istiyor

30.06.2022 14:28

Antalya Manavgat Belediyesi adına güreşen başpehlivan Serhat Gökmen, 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemeri kazanmak istediğini söyledi.

Antalya Manavgat Belediyesi adına güreşen başpehlivan Serhat Gökmen, 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemeri kazanmak istediğini söyledi.

Serhat Gökmen, AA muhabirine, bu yıl yaptıkları kampın verimli geçtiğini ifade etti.

Başpehlivan Fatih Atlı ile iyi hazırlandıklarını belirten Gökmen, "Ustamız Bayram Ertan ile Kastamonu Tosya'da kamp yaptık. Bu sene inşallah altın kemeri istiyorum." diye konuştu.

Salgın döneminin pehlivanlar için hareketsiz geçtiğini aktaran Gökmen, şunları kaydetti:

"Elimizden geldiğince antrenmanlar yaptık ama dünyayı etkileyen bir pandemi oldu. Bu yüzden pasif duruma düştük ama yine antrenman yaparak güreşlere hazırlandık. Geçen sene Kırkpınar'da çeyrek finalde Ali Gürbüz ile karşılaşarak elendim ama bu sene inşallah altın kemeri almak istiyorum."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Başpehlivan Serhat Gökmen, altın kemeri almak istiyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başpehlivan Serhat Gökmen, altın kemeri almak istiyor - Son Dakika
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