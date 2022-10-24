Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Hatayspor'a 2-1 mağlup oldu. 90. dakikada gelen galibiyet golü sonrası ise bordo-beyazlıların hocası Volkan Demirel büyük sevinç yaşadı.
Karşılaşmanın henüz 31. saniyesinde geriye düşen Hatayspor, 50. dakikada Ze Luis ve 90. dakikada Kaan Kanak ile galibiyete uzanan taraf oldu.
90. dakikada Kaan Kanak'ın attığı gol sonrası ise Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel sevinçten adeta kendinden geçti. Önce havaya zıplayan Demirel, ardından da taraftarlara doğru koştu. Genç çalıştırıcının bu sevinci sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş'ı yıkan gol Volkan Demirel'i havalara uçurdu! Sevinirken yaptıklarını gündem oldu - Son Dakika