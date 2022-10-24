Beşiktaş'ı yıkan gol Volkan Demirel'i havalara uçurdu! Sevinirken yaptıklarını gündem oldu - Son Dakika
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Beşiktaş'ı yıkan gol Volkan Demirel'i havalara uçurdu! Sevinirken yaptıklarını gündem oldu

24.10.2022 22:18

Beşiktaş'ı 90. dakikada attıkları gol ile deviren Hatayspor'da teknik direktör Volkan Demirel'in sevinci sosyal medyada büyük ilgi gördü. Mutluluktan deliye dönen genç çalıştırıcı önce havaya zıpladı, ardından coşkuyla taraftarlara koştu.

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Hatayspor'a 2-1 mağlup oldu. 90. dakikada gelen galibiyet golü sonrası ise bordo-beyazlıların hocası Volkan Demirel büyük sevinç yaşadı.

HATAYSPOR GERİ DÖNDÜ

Karşılaşmanın henüz 31. saniyesinde geriye düşen Hatayspor, 50. dakikada Ze Luis ve 90. dakikada Kaan Kanak ile galibiyete uzanan taraf oldu.

VOLKAN DEMİREL SEVİNÇTEN ÇILDIRDI

90. dakikada Kaan Kanak'ın attığı gol sonrası ise Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel sevinçten adeta kendinden geçti. Önce havaya zıplayan Demirel, ardından da taraftarlara doğru koştu. Genç çalıştırıcının bu sevinci sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Beşiktaş'ı yıkan gol Volkan Demirel'i kendinden geçirdi! Herkes sevinirken yaptıklarını konuşuyor
Beşiktaş'ı yıkan gol Volkan Demirel'i kendinden geçirdi! Herkes sevinirken yaptıklarını konuşuyor
Beşiktaş'ı yıkan gol Volkan Demirel'i kendinden geçirdi! Herkes sevinirken yaptıklarını konuşuyor
Beşiktaş'ı yıkan gol Volkan Demirel'i kendinden geçirdi! Herkes sevinirken yaptıklarını konuşuyor
Beşiktaş'ı yıkan gol Volkan Demirel'i kendinden geçirdi! Herkes sevinirken yaptıklarını konuşuyor
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Beşiktaş, deplasmanda Hatayspor'a 90. dakikada yediği golle 2-1 mağlup oldu Beşiktaş, deplasmanda Hatayspor'a 90. dakikada yediği golle 2-1 mağlup oldu Beşiktaş'ta Wout Weghorst, 31. saniyede fileleri havalandırdı! Beşiktaş'ta Wout Weghorst, 31. saniyede fileleri havalandırdı!

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Son Dakika Spor Beşiktaş'ı yıkan gol Volkan Demirel'i havalara uçurdu! Sevinirken yaptıklarını gündem oldu - Son Dakika


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22:11 Beşiktaş'ı yıkan gol Volkan Demirel'i havalara uçurdu! Sevinirken yaptıklarını gündem oldu
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SON DAKİKA: Beşiktaş'ı yıkan gol Volkan Demirel'i havalara uçurdu! Sevinirken yaptıklarını gündem oldu - Son Dakika
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