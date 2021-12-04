Beşiktaş'a gol atan Umut Bozok'un geçmişte yaptığı 'Galatasaray' paylaşımına tepki yağıyor

Beşiktaş'ın Süper Lig'deki galibiyet hasreti 5 maça çıktı. Kara Kartal, 25 Ekim 2021'deki Galatasaray derbisinden beri maç kazanamıyor. Siyah-Beyazlılar, Kasımpaşa deplasmanında 12. golde Can'ın attığı şık golle öne geçse de, oyun ve skor hakimiyetini koruyamadı.

UMUT DAMGASI

Kasımpaşa'da 82. dakikada sahneye çıkan Umut, Beşiktaş'ı yıkan golü kaydetti. Fransız doğumlu oyuncunun geçmişte yaptığı paylaşımlar yeniden gündeme taşındı. Kasımpaşa döneminden önce birçok kez Galatasaray taraftarı olduğunu ifade eden Umut'un bir paylaşımı altında taraftarlar tartışma yaşadı.

"ÖLÜMÜNE GALATASARAY"

2013'te yaptığı paylaşım nedeniyle sık sık gündeme gelen Umut, o ifadeler yüzünden yine hedef oldu. 25 yaşındaki forvetin, "Ölümüne Galatasaray" paylaşımına dün gece oynanan maçtan sonra yorum yağdı. Beşiktaşlı ve Galatasaraylı taraftarlar birbirine girdi.