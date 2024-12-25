Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı Yönetim Kurulunu Duyurdu - Son Dakika
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Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı Yönetim Kurulunu Duyurdu

Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı Yönetim Kurulunu Duyurdu

Beşiktaş Kulübü başkan adayı Serdal Adalı, olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde düzenlediği basın toplantısında yönetim kurulunu tanıttı. Adalı, camianın zorlu dönemi geride bırakarak tekrar güçlenmesi için çalışacaklarını belirtti ve yeni sponsorlarla protokol imzaladı.

25.12.2024 17:13  Güncelleme: 17:23
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BEŞİKTAŞ Kulübü Başkan Adayı Serdal Adalı, düzenlediği basın toplantısı ile yönetim kurulunda yer alacak isimleri duyurdu.

29 Aralık Pazar günü siyah-beyazlı ekipte olağanüstü seçimli genel kurul gerçekleşecek. Bu seçim öncesinde başkan adayı Serdal Adalı'nın yönetim kurulunda yer alacak isimler belli oldu. Düzenlenen basın toplantısı ile listesindeki isimleri tanıtan Serdal Adalı, açıklamalarda da bulundu. Camiayı mutlu eden başarılara yeniden ulaşmak istediklerini söyleyen Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı, "Adaylık sürecinde tüm Beşiktaşlılarla bir araya geldik. Görüşleri dinledik, önerileri de not ettik. Hepimizin en büyük ve ortak dileği, Beşiktaşımızın yaşadığı bu zorlu süreci geride bırakarak saha içinde ve saha dışında eski gücüne kavuşması ve camiamızı mutlu edecek başarılara yeniden ulaşmasıdır. Bizler bunun için buradayız. Son zamanlarda yaşananlar bize bir kez daha gösterdi ki camiamızın bu saatten sonra yanlış seçimler, yanlış tercihler yaparak kaybedecek tek bir dakikası bile yok. Bizler; göreve geldiğimiz andan itibaren gücümüzü, aklımızı, kaynaklarımızı bütün imkanlarımızı Beşiktaşımızın hizmetine sunacağız. Futboldan başlayarak, mali yapıya, gelirlerimize, iletişim konusuna, tesislerimize kadar hepsine tek tek el atacağız. Her konu başlığı için ayrı ayrı çalıştık. Her ayrıntıya, Beşiktaş'ımızın her bir ihtiyaç ve beklentisine hakimiz. Her biri için söyleyecek çok sözümüz, yapacak çok işimiz var. Bugün bu amaçlarla yola birlikte çıkacağımız yönetim kurulu arkadaşlarımı tanıtmak istiyorum. Yönetim Kurulu kadromuz; alanında uzman, Beşiktaşımız için gecesini gündüzüne katabilecek değerli isimlerden oluşuyor. Her birinin bugün de, gelecekte de Beşiktaşımıza büyük katkılar sunacağına ve yapacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan adayı Serdal Adalı'nın konuşmasından sonra yönetim kurulu listesinde yer alan isimler sahneye davet edilerek tanıtıldı. Öte yandan Serdal Adalı, yeni iki sponsorla da ön protokol anlaşmasına imza attı.

Başkan Adayı Adalı'nın yönetim kurulu listesi şu şekilde:

Asil

Hakan Daltaban

Uğur Fora

Orhan Özalp

Murat Kılıç

Çağatay Abraş

Mustafa Mollaoğlu

Kaan Kasacı

Merve Öztopaloğlu

Levent Ağan

Özkan Arseven

Yedek

Toygun Batallı

Esra Sayın

İbrahim Sağlam

Görkem Bilgi

Selahattin Solmaz

Turgut Koç

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı Yönetim Kurulunu Duyurdu - Son Dakika

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