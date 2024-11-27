Beşiktaş Başkanı Hasan Arat İstifa Etti - Son Dakika
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Beşiktaş Başkanı Hasan Arat İstifa Etti

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat İstifa Etti

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, istifasını açıkladı. Başkanlık görevini Hüseyin Yücel devraldı.

27.11.2024 15:55
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Beşiktaş Başkanı Hasan Arat görevinden istifa ettiğini açıkladı. Yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar başkanlık görevini Hüseyin Yücel üstlenecek.

Yücel, Futbol Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu başkanı olurken; profesyonel futbol takımı sorumluluğuna Futbol Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel ile Asbaşkanlar Mete Vardar ve Onur Göçmez ile Feyyaz Uçar getirildi.

Beşiktaş, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nu (KAP) da alınan kararlarla ilgili olarak bilgilendirdi.

Asbaşkan Onur Göçmez’in istifası kabul edilmedi

Beşiktaş dün gece Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanı Bradley Howard Friedel’in görevlerine son vermişti.

Asbaşkan Onur Göçmez ve yönetim kurulu üyesi Işıl Zeybek de istifa etmiş, istifası kabul edilmetyen Göçmez görevine geri dönmüştü.

Beşiktaş, Medya ve İletişim Grubu Koordinatörü Okay Karacan'la da yollarını ayırmıştı.

Siyah Beyazlılar, Süper Lig’de 2023-24 sezonunda 13’üncü hafta itibarıyla lider Galatasaray'ın 13 puan gerisinde.

Son dört maçında üç mağlubiyet, bir beraberlik alan Beşiktaş, 12 maçta 21 puanla altıncı sırada bulunuyor.

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde ise dört maçta iki galibiyet ve iki mağlubiyet aldı. 6 puanla 36 takım arasında 18. sırada olan Siyah Beyazlılar, beşinci maçında yarın TSİ 20.45'te İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv ile Macaristan'ın Debrecen kentinde karşı karşıya gelecek.

Hasan Arat kimdir?

Hasan Arat, 1959 yılında Adana’da doğdu. Liseyi Haydarpaşa Lisesi’nde bitirdi. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun oldu.

Arat, yedi yıl boyunca profesyonel basketbol oynadı. 1977’de transfer olduğu Beşiktaş’ta beş yıl forma giydi.

1996 yılında Ekonomist Dergisi, Türkiye Milli Prodüktivite Merkezi ve Dünya Gazetesi tarafından “Yılın İş Adamı” ödülüne layık görüldü.

1998-2000 yılları arasında Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nde, Süleyman Seba başkanlığındaki yönetim kurulunda ikinci başkanlık görevinde bulundu.

İstanbul’un 2020 Olimpiyat Oyunları ve Paralimpik Oyunları’na aday olması sürecini yönetti.

İstanbul’un beşinci olimpiyat adaylığı olan bu süreçte şehrin finale kalması üzerine Arat; Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcısı, Avrupa Olimpiyat Komitesi (EOC) İcra Kurulu Üyesi, Uluslararası Olimpiyat Komiteleri Birliği (ANOC) Pazarlama ve Yeni Finans Kaynakları Komisyonu Üyesi ve Uluslarası Olimpiyat Komitesi’nin (IOC) Finans ve Pazarlama Komisyonu Üyesi ve 2020 Olimpiyat İhale Prosedürü Çalışma Grubunun dokuz üyesinden biri olarak seçilerek uluslararası çapta tanınan bir spor yöneticisi oldu.

Temmuz 2019’da Polonya’nın Malopolska bölgesinde ve Krakow’da düzenlenecek 2023 Avrupa Oyunları için EOC tarafından Koordinasyon Kurulu Başkanı olarak seçildi, 2023 Avrupa Oyunları’nın başarı ile tamamlanması nedeniyle fahri vatandaşlık unvanı aldı.

Kasım 2019’da Dünya Atletizm Konseyi İcra Kurulu’na kabul edilen Hasan Arat, bu kurumda İcra Kurulu Risk Komitesi Başkanı olarak görev yapmaya devam ediyor.

Arat, 3 Aralık 2023'te düzenlenen Beşiktaş Jimnastik Kulübü Olağanüstü Kongresi'nde Serdal Adalı ile yarışmış, oyların 7 bin 271'ini alarak başkanlığa seçilmiş ve kulübün 35. başkanı olmuştu.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Spor Beşiktaş Başkanı Hasan Arat İstifa Etti - Son Dakika

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