Beşiktaş Başkanı'ndan TFF'ye İstifa Çağrısı

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile oynayacakları derbi müsabakasına hakem Yasin Kol'un atanmasını eleştiren Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Türkiye Futbol Federasyonu'nu (TFF) ve Merkez Hakem Kurulu'nu (MHK) istifaya davet etti.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 29 Mart Cumartesi günü sahasında Galatasaray ile karşılaşacak. Bu zorlu mücadelede ise hakem Yasin Kol düdük çalacak. Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı da bu hakem atamasıyla sebebiyle Tüpraş Stadyumu'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Adalet çağrımız karşılıksız kalmıştır"

Başkan Adalı, Galatasaray derbisi için Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yabancı hakem talebinde bulunduklarını yineleyerek, "Bunun sebebi, 25. haftada oynanan Galatasaray - Fenerbahçe maçında Slavko Vincic'in görevlendirilmesiydi. Ülkemizde derbi maçları yabancı hakemler yönetecekse bu durum bütün derbiler için geçerli olmalıydı. Eşitlik ve adalet ancak bu şekilde sağlanabilirdi. Türkiye Futbol Federasyonu, söz konusu derbiye yabancı hakem atamakla dereyi geçerken at değiştirmiş oldu. O gün Türk hakemlerine 'siz derbi yönetebilecek hakemler değilsiniz' mesajı verildi. Galatasaray ile Fenerbahçe dışındaki Türk takımlarına da 'sizin maçlarınız yabancı hakem tarafından yönetilecek kadar önemli değil' denildi. Türkiye Futbol Federasyonu; eşitlik, adalet, hakkaniyet ilkelerinin değil, oluşturulmak istenen iki takımlı rekabetin teminatı olduğunu o gün göstermişti. Hatırlayacağınız üzere Eyüpspor ile oynadığımız karşılaşmadan sonra da 'Türk futbolu için güzel bir kapı açılmadı' demiştim. Yabancı hakem konusunun doğru uygulanması, yalnızca bütün derbilere aynı uygulamanın yapılmasıyla mümkün olabilirdi. Bizler de o günden itibaren açıklamalarımızda bunu dile getirdik. Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile oynayacağımız maçlara yabancı hakem istediğimizi, hatta direkt olarak Vincic'i görmek istediğimizi belirttik. Bu adalet çağrımız ne yazık ki karşılıksız kalmıştır" ifadelerini kullandı.

"Türkiye Futbol Federasyonu geçerliliğini kaybetmiştir"

"Türkiye Futbol Federasyonu, yönetim kurulunda aldığı ama hakemine tebliğ etmesine rağmen bugün açıklama cesareti gösteremediği, yerli hakem atama kararıyla ezeli rakiplerimizin oyuncağı olduğunu herkese ilan etmiştir" diyen Serdal Adalı, şöyle devam etti:

"Bugün kimse bizim yabancı hakem talebimizi sorgulamasın. Federasyon başkanı başta olmak üzere hiç kimse Beşiktaş'a 'Türk hakemlerine güvenin' baskısı yapmasın. Bir önceki derbi maçına yabancı hakem atayarak Türk hakemlerine güvenmeyen, onları itibarsızlaştıran bizzat sizsiniz. Biz Türk insanına, bu milletin evlatlarına güvenmek konusunda kimseden nasihat dinleyecek bir camia değiliz. Hele de kulüp başkanlığı döneminde hakemleri soyunma odasında rehin alan bir federasyon başkanı, bize bu konuda istikamet verecek son kişi dahi olamaz. Hakemleri stadyumun soyunma odasına kilitleyip tehdit eden insanların Türk futbolunun sorunlarını çözmelerini beklemek hayalcilikten öteye gitmez. Çok basit bir standardı bile uygulayamayan, aldığı kararın arkasında duramayan Türkiye Futbol Federasyonu geçerliliğini kaybetmiştir."

"TFF Başkanı derhal istifa etmelidir"

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu istifaya davet eden siyah-beyazlı kulübün başkanı, yönetim kurulu üyeleri için de aynı çağrıda bulundu. Adalı, "Türk insanının hafızasına futbolda yaşanan skandallarla kazınan bir önceki federasyon başkanından en ufak bir farkı olmadığını gösteren şimdiki başkan, bu nedenle derhal istifa etmelidir. Sadece federasyon başkanı değil; yönetim kurulunda olup tepkilerini dile getirseler dahi böyle bir kararın altına imza atan tanıdığım tanımadığım tüm yönetim kurulu üyelerine sesleniyorum. Adalete, hakkaniyete, eşitliğe hizmet eden yetkilileri de birazcık onurları ve gururları varsa böyle bir federasyonun çatısı altından ayrılmaya davet ediyorum. Umuyorum ki federasyonda ve kurullarında, iki kulübün istediği gibi istikamet verebildiği bir yapının içerisinde bulunmayı tercih etmeyecek insanlar vardır" diye konuştu.

"MHK, federasyon başkanından izinsiz hiçbir kararı alamadığını göstermiştir"

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Türk futbolunun paydaşlarını da Galatasaray-Fenerbahçe maçına yabancı hakem atanmasından sonra gereken reaksiyonu göstermedikleri gerekçesiyle eleştirerek, "Türk futbolunun en üst karar mercii olan Türkiye Futbol Federasyonu milyonların gözünün önünde büyük bir çifte standarda imza atmış, hakkaniyet ilkesini çiğnemiştir. MHK ve Türk hakemleri, kendilerine 'siz bu derbiyi yönetmeye layık değilsiniz' diyen federasyona karşı bir duruş ortaya koyamamıştır. Aynı MHK, federasyon başkanından izinsiz hiçbir kararı alamadığını ve ortaya bir irade koyamadığını göstermiştir. Oysa biz kendimiz için bir imtiyaz, ayrıcalık istememiştik. Biz sadece eşitlik istememize rağmen, Galatasaray derbisine yabancı hakem talep etmemizin diyetini Zorbay Küçük denilen zibidinin Gaziantep FK maçımızdaki skandal yönetimiyle ödedik. O gün çıkıp Türk futbolunu, Türk hakemlerini rezil rüsva edecek açıklamalarda bulunsak belki bugün birileri tarafından daha kıymetli görülür, daha farklı muamele edilirdik" cümlelerine yer verdi.

"Biz bugüne kadar Türk hakemlerine sahip çıktık"

Bugüne kadar Türk hakemlerine sahip çıktıklarına ancak bundan sonraki süreçte kulüp menfaatlerini gözeteceklerinin altını çizen Adalı, "Kendi camiamızdan eleştiri alacağımı bilmeme rağmen Türk futboluna ve marka değerine zarar vermemek için üslubumuza dikkat ettik. Ama siz madem bu dilden anlıyorsunuz, bu saatten sonra biz de bu dili konuşacağız. Sadece futbolun değil; insanlığın temel eşitlik ilkesini çiğneyen bir federasyonun artık korunması, gözetilmesi, sahip çıkılması gereken bir tarafı kalmamıştır. Böyle bir futbol düzeninde bizim de vazifemiz ve önceliğimiz; camiamızın menfaatlerini bu kirli düzenden korumaktır. Böyle bir ortamda, maçı yönetecek hakem karşılaşmaya maksimum baskı altında çıkacaktır. Yapılacak her hatanın, çıkabilecek herhangi bir kaosun yegane sorumlusu da Türkiye Futbol Federasyonu'dur" değerlendirmesinde bulundu.

"Galatasaray'ı hakem kim olursa olsun yeneceğimize inancımız tamdır"

Başkan Adalı, tüm olumsuzluklara rağmen Galatasaray müsabakasından galibiyetle ayrılacaklarına inancının tam olduğunu da söyleyerek, "Yapılan adaletsizlik yetmezmiş gibi bu karşılaşmaya bizi daha önceki sezonlarda Alanya'da doğramış, FIFA kokardı olmayan, yabancı dil bilmeyen ve kariyerinde derbi bile yönetmemiş bir hakemi vermişler. Bu saatten sonra hakemin kim olduğu da umurumda değil, isterse federasyon başkanı gelsin kendisi yönetsin. Beşiktaş'ı karşısına almaya cesaret eden herkesin, önce Beşiktaş'ın Türk sporu için ne anlam ifade ettiğini idrak etmesi gerekir. Bizim Beşiktaşımıza güvenimiz tam. Adaletle, hakkaniyetle yönetilen onlarca maçta, büyük taraftarımızın önünde nice dünya devlerini dize getirdik. Galatasaray'ı da hakem kim olursa olsun yeneceğimize inancımız tamdır. Bu maçtan galibiyetle de ayrıldığımızda da bugünkü tavrımızda en ufak bir sapma olmayacaktır" dedi.

"Müsabakanın her anında gözümüz hakemin üzerinde olacaktır"

Galatasaray derbisinde hakem Yasin Kol'un vereceği kararlar ile sarı-kırmızılı teknik ekip ile futbolcuların hareketlerini yakından takip edeceklerine de değinen Adalı, "Maçın gidişatı, hikayesi ve sonucu ne olursa olsun; Türkiye Futbol Federasyonu artık yok hükmündedir. Futboldaki bu kaotik ortamda; her türlü tartışma ve baskı altında, yabancı hakem tartışmalarının gölgesinde kalmış bir yerli hakemin bu maçta vereceği kararları merakla bekliyoruz. Maçın kaderini etkileyecek bir pozisyondan orta alanda yapılan bir faule, hatalı verilen bir taç atışına kadar her türlü kararın takipçisiyiz. Müsabakanın her anında gözümüz, ne yazık ki hakemin de üzerinde olacaktır. Ayrıca rakip takımın hocası ve oyuncularının her hareketinin de an be an takipçisi olacağız" açıklamasını yaptı.

Serdal Adalı, derbiye yabancı hakem atanmamasına ilişkin Galatasaray'ı da tepki göstermeye davet ederek, "Galatasaray camiasının, sezon başından beri her kararını eleştirdiği Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu tutarsızlığı karşısında da tepki vereceklerini tahmin ediyoruz. Aksi halde onların da federasyonla nikah tazelediklerini düşüneceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye Futbol Federasyonu'nu ve MHK'yı bir kez daha istifaya davet ediyorum"

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yanı sıra MHK'yı da istifaya çağıran Adalı, "Şu andan itibaren devlet büyüklerimizin bu konuları ciddi şekilde ele alarak, 85 milyonun en büyük tutkusu olan futbolumuzu içinde olduğu bu bataklıktan en ivedi şekilde çıkarmalarını istirham ediyoruz. Beşiktaş taraftarını Galatasaray derbisi için tribünlere, Türkiye Futbol Federasyonu'nu ve MHK'yı ise bir kez daha istifaya davet ediyorum. Herkes, yakıştığı yerde olmalıdır" şeklinde konuştu.

"Hiçbir şey de futbol takımımıza olan inancınızı değiştirmesin"

Beşiktaş taraftarına da seslenen Başkan Adalı, "Hiçbir şey moralinizi bozmasın. Hiçbir şey de futbol takımımıza olan inancınızı değiştirmesin. Siz hiçbir tahrike kapılmadan gelin ve her zaman olduğu gibi takımımızı son saniyeye kadar desteklemeye devam edin. Bu takım sizin sevginize ve desteğinize layık olmak için ve bu maçı kazanmak için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Hiç şüpheniz olmasın. Umuyorum ve inanıyorum ki derbide kazanan Beşiktaşımız olacaktır" ifadelerini kullandı.

"Bu federasyon artık orada durduğu her dakika bizden bu tepkiyi görecek"

TFF'ye tepki göstermek için derbide sahaya çıkmama ya da altyapı takımıyla çıkma gibi bir düşüncelerinin olup olmamasıyla alakalı bir soruya Serdal Adalı, "Hiçbir zaman böyle bir işin içinde olmayız. Çıkacağız en güzel futbolumuzu da en güzel mücadelemizi de yapacağız ve bu maçı kazanacağız. Dışarıdan söylemesi kolay ama bu takımın iddiası devam etmektedir. Bu takım gereken mücadeleyi verecektir. Protestolarımızı biz başka türlü yapacağız. Hiç kimse merak etmesin. Bu federasyon artık orada durduğu her dakika bizden bu tepkiyi görecek" cevabını verdi.

Ceyhun Kazancı istifasıyla ilgili

Başkan Adalı, TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı'nın istifasını da değerlendirerek, "Keşke orada olduğumda ağırlığını koyup bu konuda bir şeyler yapabilseydi. En azından bir duruşunu gösterdi. Teşekkür ediyorum. Ben ayrıca yine federasyonda çeşitli kurumlardaki Beşiktaşlı arkadaşlarımdan da bir an önce bu adaletsizliği yapan başkanın yönettiği bir federasyon çatısından Bir an önce ayrılsınlar" ifadelerini kullandı.

"İçinde olduğumuz kaos ortamında böyle bir derbiyi yönetecek bir alternatif yok"

Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in yer ya da yabancı hakemden ziyade sahada iyi bir hakem olmasını istediğini aktaran Adalı, "Bu konuyla ilgili zaten geçtiğimiz hafta fikirlerini söyledi. Hocamız için yerli ve yabancı hakemden öte iyi hakem önemli. Ben de aynı fikirdeyim. Türkiye'de iyi hakemler de var. Ama içinde olduğumuz kaos ortamında böyle bir derbiyi yönetecek bir alternatif yok. Onun içindir ki yabancı hakem gelsin, bu derbiyi yönetsin talebimiz bundan dolayıdır" dedi.

"TFF, İbrahim Bey'in çiftliği haline gelmiştir"

Serdal Adalı, TFF Yönetim Kurulu üyelerine istifa etmelerini tavsiye ederek, "Futbol federasyonu, İbrahim Bey'in çiftliği haline gelmiştir. Onları da tavsiyem; ağırlıklarını koyamadıkları, sözlerinin dinlenilmediği o masanın etrafından bir an önce ayrılmalarıdır" diye konuştu.

"Hakemle, rakip takım oyuncularını izleyecek bir ekip yaptık"

Galatasaray derbisine özel bir ekip hazırladıklarına da değinen Beşiktaş Kulübü Başkanı Adalı, şu bilgileri verdi:

"Böyle bir maçı yönetecek bir tecrübede olan bir hakemdir, iyi hakem olabilir. Ön yargılı da olmak istemiyorum. İnşallah bu maçın ağırlığını kaldırabilir. Her hareketinin, her verdiği kararın takipçisi olacağız. Maçtan sonraya değil, maç devam ederken de bu tepkimizi göstereceğiz. Onu herkes çok iyi bilsin. Her dakikasında belli bir ekibimiz var. Hakemle, rakip takım oyuncularını izleyecek bir ekip yaptık. Sadece onları izleteceğiz Anında da bildireceğiz, gerekirse sosyal medyadan" - İSTANBUL