Beşiktaş Basketbol'a Yeni Sponsor

Spor

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'na yeni sponsor

Metin ARSLANCAN - Ali DANAŞ/ İSTANBUL, - BEŞİKTAŞ Erkek Basketbol Takımı ile Fibabanka arasında ana sponsorluk sözleşmesi imzalandı.

BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde düzenlenen sponsorluk törenine Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, İkinci Başkan Hüseyin Yücel, Genel Sekreter Kaan Şakul, Fiba Grubu Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Murat Özyeğin, Fibabanka Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdürü Ömer Mert, siyah-beyazlı takımın yönetim kurulu üyeleri, Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı oyuncuları ve Başantrenör Dusan Alimpijevic'in yanı sıra davetliler ile basın mensupları katıldı.

Beşiktaş'a transfer olduğu yıllardan bahsederek sözlerine başlayan Başkan Hasan Arat, "Biz 1974 yılının formasıyla Beşiktaş'a gelmek istedik. Bu yolculuk böyle başladı. Beşiktaş'ın Türk basketbolunu domine ettiği yıllarda 17 yaşında Beşiktaş'a geldim. Çok güzel arkadaşlıklar edindim. Erman Kunter takım arkadaşımdı. Dostluklar o kadar kuvvetliydi. Beşiktaş taraftarı da basketbol hakkında çok bilgilidir. Son 3 dakikaya kadar beklerler. Ben Beşiktaş sayesinde okudum. Beşiktaş sayesinde iş dünyasında yer aldım. Beşiktaş'ın kimseye borcu yoktur; herkesin Beşiktaş'a borcu vardır. Bugün özel bir gün. Türkiye'nin en önemli bankalarından birinin Beşiktaş ile yolculuğa girmesi bizim için önemli bir anlam taşıdı. Bu tanıtımın ne demek olduğunu Beşiktaşlılar çok iyi anlıyor. Çok saygın bir birliktelik. Bugün koçumuz Dusan Alimpijevic burada, oyuncularımız burada. Beşiktaş güzel bir sezona başlayacak. Avrupa'nın en önemli kulüplerinden biri olarak basketbol macerasına devam edecek. Buradan bütün camiaya saygılarımı yolluyorum. Basketbol takımını desteklemelerini ve geçen seneki enerjiyi bu sene de yakalamalarını rica ediyorum" diye konuştu.

'BEŞİKTAŞ BİR GELENEKTİR'

Arat, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu takımın kurulmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Biz devraldığımız takımı aynı seviyede devam ettirdik. Dusan Alimpijevic çok sevdiğimiz bir insan. Beşiktaş taraftarı koçu çok seviyor. Ailesi Beşiktaş'ı çok seviyor. O da Beşiktaş'ı çok seviyor. Beşiktaş da onu çok seviyor. Beşiktaş çok mücadelecidir. Beşiktaş en zor zamanlarda ayağa kalkmasını bilir. Bu sene iddiamızı devam ettireceğiz. Bu arma bizim sevdamız. Her zaman saygın ve Türkiye'ye mal olmuş kurumlarla yan yana olmanın gururunu yaşayacağız. Erman Kunter, Beşiktaş'a gelmiş geçmiş en büyük oyuncuydu. Battal Durusel'i hiçbir zaman unutamayız. Takım arkadaşlarımızı, büyüklerimizi, antrenörlerimizi unutamayız. Beşiktaş bir gelenektir."

'HEDEFİNİZ OLMADAN YOLA ÇIKAMAZSINIZ'

Göreve gelirken seçim sloganlarında EuroLeague'e girmek olduğunu hatırlatan Hasan Arat, "Beşiktaş, EuroLeague konusunda tecrübesi olan bir takım. Seçim sloganımızda EuroLeague'e katılmak vardı. Geçen sene futbolda yaşanan sıkıntılar vardı. Hüseyin Bey'le oturduk ve önce futbolu toparlayalım dedik. Beşiktaş'ta büyük bir transformasyon yaşandı. Bu yaşanırken çok önemli bir finansal ihtiyacı beraberinde getirdi. Burada Hüseyin Bey ihtiyaç olunan finansal konuyu futbola aktardı. EuroLeague'de de 'Wild card'ı bir takıma veriyorlar. Yeniden yapılanma planları var. Dolayısıyla planımız değişmiş değildir. Biz geleli yaklaşık 8,5 - 9 ay oldu. Bu da planlarımız içinde olacak. Lüzumsuz bir borçlanma içine girip böyle bir hedefe koşmak değil, önce Alimpijevic'in EuroCup hedefine ulaşmamız hatta 'Wild card'a ihtiyaç da kalmadan kupayı kazanıp direkt katılabiliriz. Bu takıma güveniyoruz. Hedeflerinizin olması lazım. Bizim hedefimiz yerindedir. Hedefiniz olmadan yola çıkamazsınız. Beşiktaş'ın hayali devam edecektir. Gelişim Merkezi ile birlikte başantrenörümüz istediği takdirde yeni salonda maç oynayabileceğiz. Avrupa maçlarını Sinan Erdem'de oynayabileceğiz. Salon sıkıntımız olmayacak. Beşiktaş'ın bu hayalleri her zaman olacaktır. Beşiktaş büyük bir camiadır. Hayalleriniz olmadan bir yere varamazsınız. Futbol, basketbol, voleybol ve hentbolde bu hedeflerimize doğru devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'BASKETBOL MOMENTUMDUR'

Siyah-beyazlı takımın oynadığı basketbolun takdir edildiğini belirten Arat, "Beşiktaş her zaman en ön sıraya oynar. Beşiktaş'ın oynadığı basketbol takdir ediliyor. Önemli takviyeler de yapıldı. Başantrenörümüzün hedefi yukarılarda. Hedefleri olduğu için Beşiktaş'ta kalmıştır. Basketbolda ne kadar büyük para harcarsanız harcayın, basketbol momentumdur" şeklinde konuştu.

'DEMOKRATİK ORTAMLAR REKABETİ GETİRİR'

Türkiye Basketbol Federasyonu'nda 8 Ekim'de yapılacak seçime ilişkin bir soruya Arat, şu yanıtı verdi:

"Biz Beşiktaş olarak demokrasiye çok inanıyoruz. Bunu Türkiye Futbol Federasyonu seçimlerinde de söyledik. Demokratik ortamlar rekabeti getirir. Tüm adaylara başarılar diliyoruz. Gün geldiğinde yönetim kurulumuzla bunu değerlendireceğiz."

'BİZ BEŞİKTAŞ'IN MALLARININ PEŞİNDEYİZ'

Basketbolun televizyon açısından önemli bir geliri olmadığını vurgulayan Arat, "Avrupa'da EuroLeague'de kar edebilen takım yok. Bu sürdürülebilir değil. Her takım ortalama 3-10 milyon civarında negatif ile kapatıyor. Rakamlar çok yüksek. Beşiktaş'ın şu an bu rakamları kaldırması mümkün değil. Bizim bir sürdürülebilirlik hedefimiz var. Beşiktaş'ta şu an yapmamız gereken çok iş var. Hali hazırda bir planlama var. Biz Beşiktaş'ın mallarının peşindeyiz. Beşiktaş'ın mallarına çökmüşler. Divan Kurulu'nda anlatacağım. Koçumuzun hedefleri var. Bu hedefler doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz. Beşiktaş buna layıktır. Sporcularımıza da güveniyoruz" diyerek konuşmasını tamamladı.

HÜSEYİN YÜCEL: BEŞİKTAŞ'I HER YERDE TEMSİL ETMEYE ÇALIŞIYORUZ

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hüseyin Yücel ise, "Beşiktaş'ı sadece salonlarda, yeşil sahalarda değil her yerde temsil etmeye çalışıyoruz. Türkiye'nin en önemli bankalarından biriyle iş birliğimiz bizim için gurur verici. Ben bir Beşiktaş taraftarı da olarak bankamıza teşekkür ediyorum. Beşiktaşlı iş adamlarının kulübün zor dönemlerden geçerken taşın altına elini koymaları gerektiğini söylemiştim. İlk adımı Hüsnü Bey'den görmek çok mutluluk verici. Bu açıdan teşekkür ediyorum. İnşallah beraber nice başarılara imza atacağız" diye konuştu.

'BEŞİKTAŞ BU TÜR ŞEYLERE YELTENMEYECEKTİR'

Galatasaray Kulübü'nde tartışmalara neden olan sponsorluk anlaşmasına da atıfta bulunan Yücel, "Ülkemizin önde gelen çok önemli markalarıyla iş birliğine imza atıyoruz. Maalesef izliyoruz, son günlerde yasal sürece taşınmış olsa da ne idiği belirsiz 3-4 gün önce kurulan şirketlerin anlamsız derecede rakamlarla sponsorluk anlaşmaları imzaladığını görüyoruz. Bu anlamda Beşiktaş bu tür şeylere yeltenmemiştir. Yeltenmeyecektir. Bu tek taraflı bir şey olmuyor, karşı tarafın da bu işe sıcak bakması gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

MURAT ÖZYEĞİN: BURADA OLMAK ÇOK KEYİFLİ

Fiba Grubu Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Murat Özyeğin ise "Ben de Beşiktaş Spor Kulübü'ne bu birliktelik için sonsuz teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Beşiktaşlılığımızdan her zaman gurur duyuyoruz. Çok heyecan duyduğumuz bir sezona girdiğimize inanıyoruz. Burada olmak çok keyifli; mutluluk verici" dedi.

ÖMER MERT: BEŞİKTAŞ'IN TAKIM RUHU BİZİ HEYECANLANDIRIYOR

Fibabanka Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Ömer Mert, "Türkiye'nin en değerli markalarından birinin yanında bizim markamızın da yan yana gelmesi çok önemli. Beşiktaş insanın hayatına birçok yerden giriyor. Beşiktaş'ın takım ruhu bizi heyecanlandırıyor. Beşiktaş takımı agresif, seyircisi istekli. Biz de iyi bir takım olmak istiyoruz. İyi bir müşteri kitlesiyle fanlarımızı oluşturmak istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

DUSAN ALIMPIJEVIC: BASKETBOLDAN GELEN BİR BAŞKANA SAHİP OLDUĞUMUZ İÇİN ŞANSLIYIZ

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Dusan Alimpijevic de, "Kulüp için çok önemli bir anlaşma. Birlikte daha büyük bir kulüp olmaya adım atıyoruz. Bu anlaşmanın iki taraf için de iyi olmasını diliyorum. Basketboldan gelen bir başkana sahip olduğumuz için şanslıyız. Kendi içimizden gelen bir başkanla çalışıyor olmak mutluluk verici" açıklamasını yaptı.

Toplu fotoğraf çekiminin ardından forma ve hediye takdimiyle tören sona erdi. Öte yandan kulüp ve banka yetkilileri, lansmanın ardından kısa süre basketbol oynadı.