Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u 4-1 yenerek çeyrek finale yükseldi

04.03.2026 23:00
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Çaykur Rizespor'u 4-1 yenerek lider oldu.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu dördüncü ve son haftasında Çaykur Rizespor'u konuk eden Beşiktaş, rakibini 4-1 yenerek grubunu yenilgisiz lider tamamladı ve çeyrek finale adını yazdırdı.

Murillo'nun 26. dakikada şık golüyle öne geçen Beşiktaş, 38. dakikada Salih Uçan'ın golüyle skoru 2-0 yaptı. Siyah-beyazlılar, Hyeon-gyu Oh'un 41. dakikada attığı golle soyunma odasına 3-0 önde gitti.

Beşiktaş, Kartal Kayra Yılmaz'ın 81. dakikada attığı golle mücadeleden 4-1 galip ayrıldı. Çaykur Rizespor'un golünü 85. dakikada Papanikolaou kaydetti.

Kupada yenilmedi

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda oynadığı 4 maçta rakiplerine yenilmedi.

Kupa mesaisine Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek başlayan siyah-beyazlılar, ikinci haftada Ankara Keçiörengücü'nü Tüpraş Stadı'nda 3-0 mağlup etti.

Kocaelispor'la deplasmanda 1-1 berabere kalan Beşiktaş, Çaykur Rizespor galibiyetiyle puanını 10'a yükselterek grubunu lider tamamlayıp çeyrek finale adını yazdırdı.

Yenilmezlik serisini sürdürdü

Beşiktaş, Fenerbahçe'ye ligde 3-2 yenildikten sonra oynadığı 17 maçta rakiplerine yenilmedi.

Yenilmezlik serisini Çaykur Rizespor karşısında da sürdüren siyah-beyazlı ekip, bu süreçte 10 galibiyet, 7 beraberlik aldı. Bu süreçte Türkiye Kupası'nda oynadığı 4 maçın üçünü kazanan Beşiktaş, 1 maçta da rakibiyle berabere kaldı.

Murillo'dan şık gol

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Amir Murillo, Çaykur Rizespor'a attığı şık golle yeni takımındaki ikinci gol sevincini yaşadı.

Siyah-beyazlı formayla ilk golünü Göztepe ağlarına gönderen Panamalı oyuncu, bu sezon toplam dördüncü golüne ulaştı. Sezonun ilk yarısında Marsilya forması giyen Murillo, Fransa 1. Lig'inde görev aldığı 16 maçta 2 gol kaydetmişti.

Salih Uçan 1,5 yıl sonra gol attı

Karşılaşmanın 38. dakikasında Milot Rashica'nın sağdan ortaladığı topu filelerle buluşturarak takımının ikinci golünü kaydeden Salih Uçan, 552 gün sonra gol sevinci yaşadı.

Beşiktaş formasıyla son golünü 29 Ağustos 2024 tarihinde UEFA Avrupa Ligi ön elemesinde oynanan ve siyah-beyazlıların 5-1 kazandığı Lugano maçında atan tecrübeli oyuncu, Beşiktaş kariyerinde 10. kez rakip fileleri sarstı.

Oh yine boş geçmedi

Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna kattığı Hyeon-gyu Oh, Çaykur Rizespor'u da boş geçmedi.

Siyah-beyazlı formayla çıktığı ilk maçında Corendon Alanyaspor filelerini havalandıran Oh, daha sonra RAMS Başakşehir ve Göztepe müsabakalarında peş peşe fileleri havalandırdı.

Güney Koreli oyuncu, Türkiye Kupası'ndaki ilk golünü Çaykur Rizezspor ağlarına gönderdi.

Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun inadı gol getirdi

Beşiktaş'ın dördüncü golünde Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun ısrarı sonuç verdi.

Çaykur Rizespor kalecisi Erdem Canpolat'a yaptığı baskıyla rakibini hataya zorlayan Mustafa Erhan Hekimoğlu, kalecinin kontrol edemediği topa çizgi üstünde müdahale ederek Cengiz Ünder'e kazandırdı. Cengiz'in pasında Kartal Kayra Yılmaz düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

Ersin'e destek

Beşiktaşlı taraftarlar, ikinci yarı öncesi kaleci Ersin Destanoğlu lehine tezahürat yaptı.

Zaman zaman yediği hatalı goller sonrası taraftarların ciddi protestolarıyla karşı karşıya kalan Ersin Destanoğlu'na teknik direktör Sergen Yalçın yaptığı açıklamalarla sahip çıkmış ve taraftarların da destek vermesini istemişti.

Beşiktaşlı taraftarlar, Ersin'in 85. dakikada golle sonuçlanan hatasının ardından da lehte tezahüratlarını sürdürdü.

Sergen Yalçın taraftarla bir araya geldi

Karşılaşmanın sona ermesiyle soyunma odasına giden teknik direktör Sergen Yalçın, taraftarların ısrarlı tezahüratı sonrasında sahaya döndü.

Tribünleri selamlayan Yalçın, kale arkasındaki taraftarların yanına giderek tebrikleri kabul etti.

Çaykur Rizesporlu oyuncular tartıştı

Beşiktaş'ın attığı üçüncü golden sonra Çaykur Rizesporlu oyuncular Attila Mocsi ve Loide Augusto saha içinde tartışma yaşadı.

İki oyuncunun birbirinin üzerine yürümesinin ardından Augusto'nun Mocsi'yi sert bir şekilde itmesi sonrasında tansiyon yükselirken, hakem ve iki takım oyuncuları araya girerek gerginliği kısa sürede bitirdi.

Kaynak: AA

