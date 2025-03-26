Beşiktaş-Galatasaray Derbisi Hakemi Belli Oldu - Son Dakika
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Beşiktaş-Galatasaray Derbisi Hakemi Belli Oldu

Beşiktaş-Galatasaray Derbisi Hakemi Belli Oldu

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş-Galatasaray derbisini Yasin Kol yönetecek. Maç 29 Mart'ta.

26.03.2025 17:06
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Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler açıklandı. Buna göre; 29 Mart Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş- Galatasaray derbisinde hakem Yasin Kol görev yapacak.

Trendyol Süper Lig'de milli aranın ardından heyecan, 28 Mart Cuma, 29 Mart Cumartesi ve 31 Mart Pazar günleri oynanacak 29. hafta maçlarıyla yaşanacak. Söz konusu müsabakalarda görev yapacak hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden açıklandı. Haftanın önemli müsabakasında Beşiktaş ile Galatasaray'ın karşı karşıya geleceği derbi maçı hakem Yasin Kol yönetecek.

Trendyol Süper Lig'de 29. hafta programı ve karşılaşmalarda görev alacak hakemler şöyle:

28 Mart Cuma

16.00 Kayserispor - Atakaş Hatayspor: Batuhan Kolak

16.00 Antalyaspor - Corendon Alanyaspor: Burak Pakkan

20.30 Konyaspor - Gaziantep FK: Oğuzhan Çakır

20.30 Bodrum FK - Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan

29 Mart Cumartesi

13.30 Sivasspor - Adana Demirspor: Ozan Ergün

16.00 Samsunspor - Kasımpaşa: Zorbay Küçük

16.00 Trabzonspor - Göztepe: Ali Şansalan

20.30 Beşiktaş - Galatasaray: Yasin Kol

31 Mart Pazartesi

20.30 Eyüpspor - Başakşehir: Arda Kardeşler - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Galatasaray, Politika, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş-Galatasaray Derbisi Hakemi Belli Oldu - Son Dakika

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