Beşiktaş'ın yeni transferi Felix Uduokhai: 'Beşiktaş büyük bir kulüp'

Spor

Beşiktaş'ın yeni transferi Alman futbolcu Felix Uduokhai, "Beşiktaş'ın ilgisini öğrendikten sonra aklımdaki ilk düşünce Beşiktaş'ın büyük bir kulüp olmasıydı. Aklımdan geçen ikinci düşünceyse eğer oraya gideceksem oranın nasıl olduğunu bilmeliydim. Orada olma hissi nasıldır? İnsanlar, şehir, kulüp? Mario Gomez'le konuştum, Wolfsburg'dan takım arkadaşımdı. Harika bir futbolcu. Birlikte çok iyi zamanlar geçirdik ve onu arayıp birçok soru sordum. Kulüp hakkında çok güzel şeyler söyledi ve ekledi: 'Böyle bir şansın varsa sakın kaçırma.' Benim için çok etkili bir görüşmeydi" dedi.

Siyah-beyazlı takımın Alman ekibi Augsburg'dan kadrosuna kattığı 26 yaşındaki stoper, kulübün sosyal medya hesabına açıklamalarda bulundu.

Konuşmayı ve fırsatını bulduğunda taraftarlara seslenmeyi, röportaj vermeyi sevdiğini aktaran Uduokhai, "Beşiktaş Türkiye'nin en büyük kulübü ve dünyanın da en büyük kulüplerinden bir tanesi. Aynı zamanda da fantastik bir kulüp. Sadece taraftarları düşünmek bile neden burada olduğumu anlatıyor. Buradaki taraftarlar ve canlılık hissi bir araya geldiğinde elbette ki Beşiktaş. Çok söze gerek yok. Beşiktaş büyük bir geçmişe sahip büyük bir kulüp" diye konuştu.

'HARİKA BİR ÇOCUKLUK GEÇİRDİM'

Çocukluğundan ve futbola ilgisinin nasıl başlandığından da söz eden Alman futbolcu, " Almanya'nın doğu kesiminde dünyaya geldim. Ailemin yaşadığı yerin adı Erzgebirge. Büyükannem ve büyükbabam harika insanlardı. Arkadaşlarımla birlikte harika bir çocukluk geçirdim. Sıklıkla sokaklara çıkar ve okuldan arkadaşlarımla birlikte top oynardım. Harika zamanlardı. Sanırım her şey evde top oynadığım zamanlara denk geliyordu. Annem buna çok sinirlenirdi çünkü evdeki her şey zarar görüyordu. Sonunda babam, beni yanına aldı ve bana "Oğlum, hadi dışarı çıkalım ve sana bir futbol kulübü bulalım" dedi. Sonra beni bir futbol kulübüne götürdü ve her şey böyle başladı" ifadelerini kullandı.

'BEŞİKTAŞ BÜYÜK GELENEKLERİ OLAN BÜYÜK BİR KULÜP'

Beşiktaş'a transfer olmanın harika bir his olduğunu vurgulayan tecrübeli oyuncu, "Bu kulübün gerçekten özel bir kulüp olduğunu hissediyorum. Büyük gelenekleri olan büyük bir kulüp. Benim için tamamıyla yeni bir şey. Çünkü bu kulübün sunduğu her şey gerçekten harika. Ben de buradaki her adımı deneyimlemek ve insanlarla tanışmak için sabırsızlanıyorum. Elbette buna sahada olmak ve taraftarlarla birlikte galibiyetleri kutlamak da dahil" şeklinde konuştu.

'MARIO GOMEZ 'BÖYLE BİR ŞANSIN VARSA SAKIN KAÇIRMA' DEDİ'

Beşiktaş'ın kendisine ilgisini duyduğunda çok güzel bir sürpriz yaşadığını belirten Uduokhai, şunları kaydetti:

"Sonrasında aklımdan farklı düşünceler geçti. İlki Beşiktaş'ın büyük bir kulüp olmasıydı. Aklımdan geçen ikinci düşünceyse eğer oraya gideceksem oranın nasıl olduğunu bilmeliydim. Orada olma hissi nasıldır? İnsanlar, şehir, kulüp? Stefan Kuntz, görüştüğüm bir diğer kişiydi. Sanırım 20 sene önce burada oynamıştı. Bu iki kişi bana kulüp hakkında fikirler verdi."

'KALEMİZİ HAYATIM PAHASINA KORUMAK İSTİYORUM'

Felix Uduokhai, sözlerine şöyle devam etti:

"Defans oyuncusuyum. Kalemizi hayatım pahasına korumak istiyorum. Bir savunma oyuncusu olarak her zaman son hamleyi yapacağımdan emin olabilirsiniz. Defansın dışında toplu oyunda da iyiyim. Top ayağımdayken de rahatım ve geriden oyun kurmayı seviyorum. Yeteneklerim ve tekniğimle elimden geldiğince takımıma yardımcı olmak istiyorum. Giovanni van Bronckhorst ile verimli bir fikir alışverişim oldu. Çok iyi birisi. Sistem ve kulüp hakkında konuştu. Burada oynatmak istediği futbol stili de buraya gelme konusunda ikna edici faktörlerden birisiydi. Çünkü o büyük bir teknik direktör. Harika bir kariyeri oldu. Elbette oyuncu olarak da fantastik bir futbolcuydu."

'HENRY'Yİ İZLEMEK BÜYÜK KEYİF VERİYORDU'

Fransız futbol efsanesi Thierry Henry'ye olan hayranlığından dolayı 14 numaralı formayı tercih ettiğini ifade eden savunma oyuncusu, "Bu numara boştaydı. Bana biraz da Thierry Henry heyecanı verdi. Çünkü çocukken onu forvette izlemek bana büyük bir keyif veriyordu. Elbette şu an defans oyuncusuyum ama onu izleyerek büyüdüm. Bu yüzden 14 numarayı seçtim. Büyük futbolcuları, en iyileri izlerdim. Mesela Barcelona'dan Puyol gibi. İspanya milli takımının eski kaptanıydı. Her zaman iyi bir defans oyuncusu oldu. Hep onu izleyerek ondan bir şeyler öğrenmeye çalıştım" diye konuştu.

'İSTANBUL'A DOĞRU ZAMANDA GELDİM'

İstanbul ve Türkiye hakkında da konuşan Uduokhai, "Birçok insanın yaşadığı büyük bir şehir burası. Harika bir şehir. Daha önce hiç gelmemiştim. Sanırım doğru zamanda geldim. Şehri tanımak ve şehrin en ufak köşesini görmek için en doğru zamandayım. Türkiye'yi düşündüğümde harika insanlar aklıma geliyor. Tutkulu insanlar ve elbette futbola da tutkuyla bakıyorlar. Türkiye'yi düşündüğümde aklıma gelen ilk şey bu oluyor. İstanbul ise tarih dolu. Harika bir geçmişi var. İstanbul çok güzel bir şehir. 'Nasılsın? Adın nedir? Benim adım Felix' şimdilik sadece birkaç kelime öğrendim. Ama umarım fazlasını da öğreneceğim" ifadelerini kullandı.

Son olarak siyah-beyazlı taraftarlara da seslenen Uduokhai, "Tüm taraftarlarımızı stadımızda görecek olmak beni heyecanlandırıyor. Sahada olmak için sabırsızlanıyorum. Futbolcular, teknik ekip ve taraftarlarla Beşiktaş'ın özel bir kulüp olduğunu hissetmek istiyorum" diyerek konuşmasını tamamladı.