SALON: Beşiktaş Akatlar Arena
HAKEMLER: Mladen Lucic, Marija Ciric, Stefan Vukovic
BEŞİKTAŞ: Dana Evans 16, Temi Fagbenle 12, Elif Bayram 9, Holly Winterburn 22, Khaalia Hillsman 13, Mihaela Laziz, Hatice Gülçelik 10, Özge Özışık, Gizem Başaran Turan
GEAS BASKET: Tinara Moore 10, Gina Marie Conti 17, Anna Makurat 20, Jazmon Gwathmey 7, Laura Spreafico 8, Elin Gustavsson 6, Alessandra Orsili 3, Anastasia Conte
1'İNCİ PERİYOT: 17-20
DEVRE: 46-36
3'ÜNCÜ PERİYOT: 62-51
5 FAUL: 38.25 Tinara Moore (GEAS Basket)
FIBA Avrupa Kupası K Grubu 4'üncü hafta maçında Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, konuk ettiği İtalya'nın GEAS Basket takımını 82-71 yendi.
Siyah-beyazlı ekip, 4'üncü maçını da kazanarak liderliğini sürdürdü. İtalyan ekibi ise 2'nci yenilgisini yaşadı ve ikinci sırada kendine yer buldu.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı Liderliğini Korudu - Son Dakika
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