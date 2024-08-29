Beşiktaş, Lugano'yu 5-1 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Beşiktaş, Lugano'yu 5-1 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kaldı

Beşiktaş, Lugano\'yu 5-1 yenerek UEFA Avrupa Ligi\'nde lig aşamasına kaldı

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda, 3-3'ün rövanşında Lugano'yu sahasında 5-1 mağlup eden Beşiktaş, adını lig aşamasına yazdırdı. Siyah-beyazlıların Avrupa Ligi'ndeki rakipleri 30 Ağustos'ta çekilecek kuranın ardından belli olacak.

29.08.2024 22:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Lugano ile sahasında karşı karşıya geldi. 3-3'ün rövanşında rakibini 5-1 yenen siyah-beyazlılar adını lig aşamasına yazdırdı.

IMMOBİLE PERDEYİ AÇTI

Müsabakaya çok hızlı başlayan Beşiktaş, 7. dakikada golü buldu. Kullanılan serbest vuruşta Rafa Silva, topu yanındaki Masuaku'ya bıraktı. Onun vuruşu kaleci Saipi'den döndü. Dönen topu iyi takip eden Immobile düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Bu golle siyah-beyazlılar 1-0 öne geçti. Beşiktaşlı futbolcular, Immobile'nin attığı golün ardından, yaşadığı çapraz bağ sakatlığı nedeniyle ameliyat olan takım kaptanı Necip Uysal'ın formasını açarak sevinç yaşadı.

Beşiktaş, Lugano'yu 5-1 yenerek UEFA Avrupa Ligi'ne kaldı

İLK YARIDA PEŞ PEŞE GOLLER KAÇTI

Beşiktaş, 13. dakikada bir kez daha gole yaklaştı. Immobile, karşı karşıya pozisyonda kaleciyi geçti ve vuruşunu yaptı. savunmada Antonios Papadopoulos topu çizgiden çıkardı. Siyah-beyazlılar, Lugano karşısında ilk yarıda oldukça etkili bir oyun ortaya koydu. Kartal, Rashica ile 29. dakikada bir pozisyondan daha yararlanamadı. Kosovalı futbolcu, karşı karşıya pozisyonda kaleci Saipi'yi geçemedi. Peş peşe fırsatlar yakalayan Beşiktaş, 41. dakikada Lugano'nun çıkarken Rafa Silva'ya kaptırdığı topta Immobile ile bir pozisyon daha buldu. Onun vuruşu kaleciden döndü. Dönen topa Semih vurdu ama Lugano savunması topu çizgiden çıkardı. Siyah-beyazlı takım, birçok net gol pozisyonundan yararlanamadığı ilk yarı bu golle 1-0 tamamlandı.

Beşiktaş, Lugano'yu 5-1 yenerek UEFA Avrupa Ligi'ne kaldı

LUGANO BERABERLİĞİ YAKALDI

Karşılaşmanın 59. dakikasında konuk takım beraberliği yakaladı. Savunma arkasına atılan topu iyi takip eden Anto Grgic, bekletmeden içeri çevirdi. Boşta kalan Shkelqim Vladi düzgün bir vuruşla durumu 1-1'e getirdi.

Beşiktaş, Lugano'yu 5-1 yenerek UEFA Avrupa Ligi'ne kaldı

BEŞİKTAŞ'TAN 6 DAKİKADA 3 GOL

İlk yarıdaki rakibine nefes aldırmayan oyununu ikinci yarıda da sürdüren Beşiktaş, 6 dakikada maçı kopardı. 65. dakikada Rafa Silva'nın asistiyle golü bulan Gedson Fernandes, takımını yeniden öne geçirdi. Asisti yapan Silva,bu golden 5 dakika sonra sahneye çıkarak kendisi fileleri sarstı ve farkı 2'ye çıkardı. Bu golden yalnızca 5 dakika sonra Ciro Immobile bir kez daha gol bularak fişi çekti ve takımını 4-1'lik üstünlüğe taşıdı.

Beşiktaş, Lugano'yu 5-1 yenerek UEFA Avrupa Ligi'ne kaldı

SALİH UÇAN NOKTAYI KOYDU

Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan ve 87. dakikada Gedson Fernandes'in yerine oyuna dahil olan Salih Uçan, 90+2. dakikada skoru belirleyen golü kaydetti ve Beşiktaş sahadan 5-1 galip ayrıldı.

Beşiktaş, Lugano'yu 5-1 yenerek UEFA Avrupa Ligi'ne kaldı

KARTAL UEFA AVRUPA LİGİ'NDE

3-3'ün rövanşında rakibini seyircisi önünde 5-1 gibi farklı bir skorla saf dışı bırakan Beşiktaş, bu sonuçla UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kalmayı başardı. Lugano ise yoluna Konferans Ligi'nden devam edecek. Siyah-beyazlıların Avrupa Ligi'ndeki rakipleri 30 Ağustos'ta çekilecek kuranın ardından belli olacak.

Beşiktaş, Lugano, Futbol, Spor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Lugano'yu 5-1 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • Erkan Ölmez: Sadece skor değil çok güzel bir futbol maçı izledik teşekkür Beşiktaş 35 2 Yanıtla
  • ferhat eser: Luganoya 5 atıp 5saraya gönderme yapan BEŞİKTAŞIM çok büyüksün çooooooook 22 12 Yanıtla
  • VillaUmut: Temiz futbolu bence bütün ülke özlemiştir. Renkli renksiz farketmez, keyfini sürünüz. 26 1 Yanıtla
  • Mehmet Çokukoglu: yolun açık olsun kara kartalımmm 17 2 Yanıtla
  • Nuri Varol: karga ferhat nerdesin.? 4 12 Yanıtla
  • ferhat eser: UEFA KUPASI BEŞİKTAŞIN OLACAK 11 5 Yanıtla
  • Yusuf Bulut: cirooo imobileee ATTİ NİLEEE BJK 13 1 Yanıtla
  • Yusuf Çarman: Beşiktaş çok fenaaaa! 9 3 Yanıtla
  • Nafi Aydogan: alemin kralı geliyor gözünüz futbol görsün renkliler 8 3 Yanıtla
  • Bilişim Hurda: skor 1-1 olana kadarki pozisyonları kaçırmasak rahat 8 olurdu 7 2 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

22:51 Beşiktaş, Lugano’yu 5-1 yenerek UEFA Avrupa Ligi’nde lig aşamasına kaldı Beşiktaş, Lugano'yu 5-1 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kaldı
19:40 Irak’ta Türk SİHA’sı düşürüldü, Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama geldi Irak'ta Türk SİHA'sı düşürüldü, Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi
19:37 Kayıp Narin Güran’la ilgili haberlere yayın yasağı getirildi Kayıp Narin Güran'la ilgili haberlere yayın yasağı getirildi
19:16 Anneannesini öldüren eski bakan Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener tutuklandı Anneannesini öldüren eski bakan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener tutuklandı
19:01 İzmir’de eşini yaralayıp yanındaki arkadaşını öldüren kişi intihar etti İzmir'de eşini yaralayıp yanındaki arkadaşını öldüren kişi intihar etti
11:37 Halaya çağırdı öldüresiye dövüldü Damat, en mutlu gününde dehşeti yaşadı Halaya çağırdı öldüresiye dövüldü! Damat, en mutlu gününde dehşeti yaşadı
11:23 Boşanır boşanmaz Nez ile aşk yaşamaya başlayan Rüştü Onur Atilla’nın ilişkisi bitti Boşanır boşanmaz Nez ile aşk yaşamaya başlayan Rüştü Onur Atilla'nın ilişkisi bitti
11:14 İstanbul’da uygulama tabanlı 2 bin 500 yeni taksi devreye girecek İstanbul'da uygulama tabanlı 2 bin 500 yeni taksi devreye girecek
11:09 Üzüm üreticisi çektiği görüntüyle isyan etti: Bu sene çiftçilik hayatım bitmiştir Üzüm üreticisi çektiği görüntüyle isyan etti: Bu sene çiftçilik hayatım bitmiştir
10:45 Mesut Özil’in eşi evini paylaştı, her gören aynı yorumu yapıyor Mesut Özil'in eşi evini paylaştı, her gören aynı yorumu yapıyor
10:23 Arabada ilişkiye giren çift, yanlışlıkla vites koluna çarpınca araba nehre uçtu Arabada ilişkiye giren çift, yanlışlıkla vites koluna çarpınca araba nehre uçtu
10:12 Otel çalışanı, kadın müşterinin iç çamaşırını çaldı sonrası daha skandal Otel çalışanı, kadın müşterinin iç çamaşırını çaldı; sonrası daha skandal
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2024 23:21:01. #1.13#
SON DAKİKA: Beşiktaş, Lugano'yu 5-1 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement