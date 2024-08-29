Beşiktaş, Lugano\'yu 5-1 yenerek UEFA Avrupa Ligi\'nde lig aşamasına kaldı

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Lugano ile sahasında karşı karşıya geldi. 3-3'ün rövanşında rakibini 5-1 yenen siyah-beyazlılar adını lig aşamasına yazdırdı.

IMMOBİLE PERDEYİ AÇTI

Müsabakaya çok hızlı başlayan Beşiktaş, 7. dakikada golü buldu. Kullanılan serbest vuruşta Rafa Silva, topu yanındaki Masuaku'ya bıraktı. Onun vuruşu kaleci Saipi'den döndü. Dönen topu iyi takip eden Immobile düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Bu golle siyah-beyazlılar 1-0 öne geçti. Beşiktaşlı futbolcular, Immobile'nin attığı golün ardından, yaşadığı çapraz bağ sakatlığı nedeniyle ameliyat olan takım kaptanı Necip Uysal'ın formasını açarak sevinç yaşadı.

İLK YARIDA PEŞ PEŞE GOLLER KAÇTI

Beşiktaş, 13. dakikada bir kez daha gole yaklaştı. Immobile, karşı karşıya pozisyonda kaleciyi geçti ve vuruşunu yaptı. savunmada Antonios Papadopoulos topu çizgiden çıkardı. Siyah-beyazlılar, Lugano karşısında ilk yarıda oldukça etkili bir oyun ortaya koydu. Kartal, Rashica ile 29. dakikada bir pozisyondan daha yararlanamadı. Kosovalı futbolcu, karşı karşıya pozisyonda kaleci Saipi'yi geçemedi. Peş peşe fırsatlar yakalayan Beşiktaş, 41. dakikada Lugano'nun çıkarken Rafa Silva'ya kaptırdığı topta Immobile ile bir pozisyon daha buldu. Onun vuruşu kaleciden döndü. Dönen topa Semih vurdu ama Lugano savunması topu çizgiden çıkardı. Siyah-beyazlı takım, birçok net gol pozisyonundan yararlanamadığı ilk yarı bu golle 1-0 tamamlandı.

LUGANO BERABERLİĞİ YAKALDI

Karşılaşmanın 59. dakikasında konuk takım beraberliği yakaladı. Savunma arkasına atılan topu iyi takip eden Anto Grgic, bekletmeden içeri çevirdi. Boşta kalan Shkelqim Vladi düzgün bir vuruşla durumu 1-1'e getirdi.

BEŞİKTAŞ'TAN 6 DAKİKADA 3 GOL

İlk yarıdaki rakibine nefes aldırmayan oyununu ikinci yarıda da sürdüren Beşiktaş, 6 dakikada maçı kopardı. 65. dakikada Rafa Silva'nın asistiyle golü bulan Gedson Fernandes, takımını yeniden öne geçirdi. Asisti yapan Silva,bu golden 5 dakika sonra sahneye çıkarak kendisi fileleri sarstı ve farkı 2'ye çıkardı. Bu golden yalnızca 5 dakika sonra Ciro Immobile bir kez daha gol bularak fişi çekti ve takımını 4-1'lik üstünlüğe taşıdı.

SALİH UÇAN NOKTAYI KOYDU

Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan ve 87. dakikada Gedson Fernandes'in yerine oyuna dahil olan Salih Uçan, 90+2. dakikada skoru belirleyen golü kaydetti ve Beşiktaş sahadan 5-1 galip ayrıldı.

KARTAL UEFA AVRUPA LİGİ'NDE

3-3'ün rövanşında rakibini seyircisi önünde 5-1 gibi farklı bir skorla saf dışı bırakan Beşiktaş, bu sonuçla UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kalmayı başardı. Lugano ise yoluna Konferans Ligi'nden devam edecek. Siyah-beyazlıların Avrupa Ligi'ndeki rakipleri 30 Ağustos'ta çekilecek kuranın ardından belli olacak.