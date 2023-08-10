Beşiktaş, Neftçi'yi 3-1 mağlup etti

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda Azerbaycan temsilcisi Neftçi'ye konuk oldu. Mücadeleyi siyah-beyazlılar 3-1 kazandı.

PERDEYİ ABOUBAKAR AÇTI

Maçın 14'üncü dakikasında Abouba kar Beşiktaş'ı öne geçiren golü attı. Salih'in ara pasında topla buluşan yıldız, şık dokunuş sonrası yaptığı dönüş ve aşırtma vuruşuyla skoru yaptı.

MULEKA SAHNEDE

Baskısını bir an olsun düşürmeyen Beşiktaş, 23'üncü dakikada Ceza sahası içinde harika paslaşmalarla kale çizgisine indi. Gedson'un pasında topla buluşan Jackson Muleka boş kaleye topu yolladı. Durum 2-0.

SALİH FARKI AÇTI

Karşılaşmanın ikinci yarısında da baskısını sürdüren Beşiktaş'ta ceza sahası içinde Koffi'nin hatalı pası sonucu araya giren Salih, 63'üncü dakikada farkı üçe çıkaran golü attı.

LEBON SKORU BELİRLEDİ

Mücadelenin 79'uncu dakikasında ceza sahası içinde Daniel Amartey'in hatası sonucu arayan giren Andre Shinyashiki bomboş pozisyondaki Lebon'u gördü. Lebon bomboş pozisyonda topu ağlara yolladı.

RÖVANŞ 17 AĞUSTOS'TA

Karşılaşmanın rövanşı 17 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak. Beşiktaş turu geçmesi halinde Aris- Dinamo Kiev maçının galibiyle play-off turunda eşleşecek.