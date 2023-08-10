Beşiktaş, Neftçi'yi 3-1 mağlup etti - Son Dakika
Üye Girişi

Beşiktaş, Neftçi'yi 3-1 mağlup etti

10.08.2023 22:02

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda Azerbaycan temsilcisi Neftçi'ye konuk oldu ve mücadeleyi 3-1 kazandı. Aboubakar, Muleka ve Salih'in attığı gollerle siyah-beyazlılar galip geldi. Rövanş maçı 17 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda Azerbaycan temsilcisi Neftçi'ye konuk oldu. Mücadeleyi siyah-beyazlılar 3-1 kazandı.

PERDEYİ ABOUBAKAR AÇTI

Maçın 14'üncü dakikasında Abouba kar Beşiktaş'ı öne geçiren golü attı. Salih'in ara pasında topla buluşan yıldız, şık dokunuş sonrası yaptığı dönüş ve aşırtma vuruşuyla skoru yaptı.

MULEKA SAHNEDE

Baskısını bir an olsun düşürmeyen Beşiktaş, 23'üncü dakikada Ceza sahası içinde harika paslaşmalarla kale çizgisine indi. Gedson'un pasında topla buluşan Jackson Muleka boş kaleye topu yolladı. Durum 2-0.

SALİH FARKI AÇTI

Karşılaşmanın ikinci yarısında da baskısını sürdüren Beşiktaş'ta ceza sahası içinde Koffi'nin hatalı pası sonucu araya giren Salih, 63'üncü dakikada farkı üçe çıkaran golü attı.

LEBON SKORU BELİRLEDİ

Mücadelenin 79'uncu dakikasında ceza sahası içinde Daniel Amartey'in hatası sonucu arayan giren Andre Shinyashiki bomboş pozisyondaki Lebon'u gördü. Lebon bomboş pozisyonda topu ağlara yolladı.

RÖVANŞ 17 AĞUSTOS'TA

Karşılaşmanın rövanşı 17 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak. Beşiktaş turu geçmesi halinde Aris- Dinamo Kiev maçının galibiyle play-off turunda eşleşecek.

YORUMLAR
500
Beşiktaş'ın Neftçi maçında Aboubakar'dan şık gol Beşiktaş'ın Neftçi maçında Aboubakar'dan şık gol

Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Neftçi'yi 3-1 mağlup etti - Son Dakika


Son Dakika
22:10 Isparta'da dehşet: 4 kişiyi öldürüp jandarmaya teslim oldu
22:09 Peş peşe depremler sonrası Naci Görür'den 4 ile uyarı: Hareketlilik olabilir
22:07 Isparta'da katliam! 4 kişiyi gözünü kırpmadan öldürdü
22:05 Naci Görür, peş peşe depremler sonrası 4 ili uyardı: Hareketlilik olabilir
21:57 Beşiktaş, Neftçi'yi 3-1 mağlup etti
21:53 Son Dakika: UEFA Konferans Ligi 3. Tur ilk maçında Beşiktaş, Neftçi Bakü'yü deplasmanda 3-1 mağlup etti
21:19 Galatasaray, Tete'yi kadrosuna kattı! İşte imza parası ve ödenecek yıllık ücret
21:14 Galatasaray Tete'ye formayı giydirdi! İşte imza parası ve ödenecek yıllık ücret
20:59 Son Dakika: Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.3 büyüklüğünde deprem
20:54 Son Dakika: Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2023 22:22:59. #1.12#
SON DAKİKA: Beşiktaş, Neftçi'yi 3-1 mağlup etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement