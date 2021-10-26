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Beşiktaş'ta Josef ve Vida kavgasını takım arkadaşları önledi - Son Dakika

Beşiktaş'ta Josef ve Vida kavgasını takım arkadaşları önledi

26.10.2021 17:54

2-1 kazanılan G.Saray derbisinde Josef ve Vida kavganın eşiğinden döndü. İki futbolcunun kavgasını takım arkadaşları önledi. Josef'in Vida'ya, "Böyle adam mı paylaşılır?" dediği ve bu yüzden gerilim çıktığı öğrenildi. Josef, Vida'yı ittirince araya diğer futbolcular girdi.

Beşiktaş, Vodafone Park'ta ezeli rakibi Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Kara Kartal'ın 2-1 önde olduğu anlarda Josef de Souza ile Domagoj Vida arasında gerginlik yaşandı. 81. dakikada Josef de Souza, Vida'ya serzenişte bulundu. Bunun üzerine Vida da sert sözler sarf etti. Sonra ikili birbirinin üzerine yürüdü.

Beşiktaş'ta Marcao-Kerem vakasının benzeri kıl payı atlatıldı! İşte Josef ve Vida arasında yaşanlanlar

İTİNCE ORTALIK GERİLDİ

Ajansspor'un haberine göre; Josef, "Böyle adam mı paylaşılır? Hep bunu yapıyoruz" diye yüklendi. İki oyuncu da birbirinin üzerine yürüdü. Josef, daha da sert tepki vererek Vida'yı ittirdi. Takım arkadaşları olay yerine koşup araya girdi.

Beşiktaş'ta Marcao-Kerem vakasının benzeri kıl payı atlatıldı! İşte Josef ve Vida arasında yaşanlanlar

ÖPÜCÜK POZU

Maçın ardından galibiyette gelince gerginlik son buldu. İki oyuncu birbirine sarıldı. Vida'nın Josef'i öptüğü poz paylaşıldı ve olay kapandı.

Beşiktaş'ta Marcao-Kerem vakasının benzeri kıl payı atlatıldı! İşte Josef ve Vida arasında yaşanlanlar
Beşiktaş'ta Josef ve Vida kavgasını takım arkadaşları önledi

Vodafone Park, Galatasaray, Kara Kartal, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta Josef ve Vida kavgasını takım arkadaşları önledi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Beşiktaş'ta Josef ve Vida kavgasını takım arkadaşları önledi - Son Dakika
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